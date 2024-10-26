«Лучший игрок в «Лейкерс». Энтони Дэвис отобрал у Леброна Джеймса статус главной звезды?

Когда слышишь «Лос-Анджелес Лейкерс», многим на ум сразу приходит Коби Брайант, более старым болельщикам команды — Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар. А у кого-то всплывают в памяти имена Шакила О’Нила, Элджина Бэйлора или Джерри Уэста. Ни для кого не секрет, что последние шесть лет «озёрники» ассоциируются с Леброном Джеймсом. Правда, в сезоне-2024/2025 на статус главной суперзвезды клуба претендует вовсе не Король, а Энтони Дэвис, который просто феерично ворвался в новый регулярный чемпионат.

Первый матч «Лейкерс» в сезоне проходил с «Миннесотой», которая добиралась до финала Западной конференции в прошлом плей-офф — получается, очень сильный соперник. «Озёрники» разобрались с «волками» со счётом 110:103, а Дэвис был главной звездой команды на обеих сторонах паркета. 36 очков, 16 подборов, четыре передачи и три блок-шота не просто это доказывают, а ставят нас перед фактом. Можно было подумать, что это разовое явление. У любого баскетболиста может пойти игра, и он выдаст так называемый матч жизни.

Но Дэвис продолжил доказывать всё на паркете! Второй матч регулярки с «Финикс Санз» — тоже очень статусный противник с Кевином Дюрантом, Девином Букером и Брэдли Билом во главе. Казалось бы, после первой четверти, которая закончилась в пользу «солнечных» со счётом 38:23, можно уже было выключать игру, так как победитель казался очевидным. Бровь считал иначе. Эй Ди взял на себя Нуркича, который набрал всего лишь четыре очка в матче, а сам при этом оформил статистическую линейку из 35 очков, восьми подборов, четырёх передач и двух блок-шотов.

Энтони Дэвис Фото: Harry How/Getty Images

Практически в каждой атаке Дэвис угрожал кольцу либо с дистанции, либо своими хоть и чуть долговязыми, но эффективными проходами. В итоге Энтони очень часто вставал на штрафную линию — 17 штрафных бросков, так как его попросту не могли остановить и приходилось на нём фолить. Во многом благодаря игре Эй Ди «Лейкерс» обыграли «Финикс» — 123:116, забрав последующие три четверти после проигранной первой.

«Лучший игрок в «Лейкерс», так что мы играем через него. Ожидаю, что он будет выходить и доминировать в каждом матче», — сказал Остин Ривз о Дэвисе после встречи с «Финиксом». Защитник прав на 100%! В нынешнем состоянии Бровь — без сомнения, главная звезда «Лейкерс». Он буквально делает на паркете всё, за исключением розыгрыша, который взял на себя Леброн.

31-летний Дэвис стал третьим баскетболистом в истории «Лейкерс» со времён легендарных игроков Элджина Бэйлора и Джерри Уэста, набравших как минимум 35 очков в двух первых встречах сезона. Старт регулярного чемпионата — большая проблема «озёрников» уже последние три года. Обычно команда расцветала после паузы на Матч звёзд НБА, когда уже решается, попадёшь ли ты в плей-офф или же нет. В нынешнем сезоне клуб из Лос-Анджелеса стартовал с места в карьер.

Радует, что Джей Джей Редик правильно оценил перспективы команды, сделав акцент на всё ещё находящемся в прайме Дэвисе. Понятное дело, Леброна никогда нельзя списывать со счетов, Король всегда может включиться на максимум, но сейчас статус главной звезды клуба понемногу уходит в руки Эй Ди, если уже не ушёл. «Лейкерс» радуют на старте нового чемпионата — команда впервые с сезона-2011/2012 стартовала с двух побед. Удастся ли клубу впервые за пять сезонов напрямую пробиться в плей-офф, а не начинать свой путь со стадии плей-ин? Перемен требуют наши сердца!