Никола, ну как же так? Сербская суперзвезда набрал 41 очко, но подвёл в важный момент

Джеймс Харден вновь напомнил, почему его мастерство плеймейкера так высоко ценится в НБА. Он сыграл ключевую роль в победе «Клипперс» со счётом 109:104, набрав 23 очка и отдав 16 результативных передач. Харден уверенно контролировал ход игры, совершая точные передачи и забрасывая важные мячи в решающие моменты. Этот матч примечателен и статистикой, и напряжённой борьбой команд — их стратегиями и контрастом в эффективности игроков скамейки.

После неудачной точности на линии штрафных в предыдущем матче с «Финиксом» Харден на этот раз был практически безупречен, реализовав 12 из 13 попыток. Особенно он проявил себя в последние полминуты, когда его четыре точных штрафных броска помогли «Клипперс» сохранить преимущество. В поддержку ему выступил Норман Пауэлл, который набрал 26 из своих 37 очков во второй половине игры. Это обеспечило «парусникам» мощный рывок и доказало, что «Клипперс» способны быть конкурентоспособными даже в самых напряжённых матчах.

Промах Николы Йокича с линии штрафных Фото: Кадр из трансляции

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Никола Йокич впечатлил невероятной точностью дальних бросков, установив личный рекорд с семью трёхочковыми попаданиями. Однако ему не удалось реализовать важный штрафной за 20 секунд до конца, что лишило «Наггетс» шанса на овертайм. Несмотря на то что Йокич завершил матч с 41 очком, командная игра «Денвера» оказалась недостаточной, особенно с учётом слабой игры скамейки, которая забросила лишь 3 из 18 бросков.

«Клипперс» показали уверенность и спокойствие под давлением. Пауэлл забил решающий трёхочковый, который вернул их в игру при счете 103:100, после чего «Клипперс» грамотно использовали свои шансы, удерживая преимущество за счёт штрафных бросков. Основной статистический факт, повлиявший на исход, — процент попаданий с трёхочковой дуги. «Самородки», которые не смогли справиться с дальними бросками в прошлой игре, начали этот матч, реализовав лишь 2 из первых 13 попыток. Хотя позже они повысили эффективность, в решающие моменты трёхочковые снова подвели команду.

Надёжная скамейка важна особенно для претендента на титул. Слабая поддержка от резерва не оставила Йокичу и стартовой пятёрке выбора, как держать темп самим. Проблемы «Наггетс» на линии трёхочковых и отсутствие чёткого контроля в концовке стали основными факторами их поражения (второе кряду в сезоне). В то время как «Клипперс», показав надёжность в нужные моменты, смогли вырвать победу и добавили уверенности перед следующими матчами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.