Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз: результат матча регулярного сезона-2024/2025 НБА от 27 октября, как сыграли

Леброн просто невероятен! Джеймс разорвал в 4-й четверти и принёс третью победу «Лейкерс»
Артемий Берстенев
Леброн просто невероятен!
Аудио-версия:
Комментарии
Трипл-дабл по-королевски и героические 16 очков в заключительной 12-минутке.

Если у кого-то ещё оставались сомнения в величии Леброна Джеймса, его игра против «Сакраменто» должна была их развеять. Несмотря на долгие годы в НБА и усиление конкуренции со стороны новых звёзд, Леброн остаётся на вершине. В этот раз он показал всем, что способен в одиночку изменить ход игры и привести команду к победе, когда пожелает.

Начало четвёртой четверти для «Лейкерс» было не самым удачным — они отставали на семь очков. Но Джеймс нашёл свою стихию: начался невероятный рывок 21:0, в котором Леброн набрал 11 очков подряд, прежде чем кто-либо другой из его команды смог поразить кольцо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вся заключительная четверть стала идеальным примером того, что значит быть Леброном Джеймсом в его 22-й год карьеры. Он завершил её с показателями: 6 из 6 с игры, 3 из 3 из-за дуги и реализовал единственный штрафной бросок. Итог матча — трипл-дабл с 32 очками, 14 подборами и 10 передачами. После игры главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик лишь развёл руками, признавая, что сам уже не может поверить в происходящее.

Джей Джей Редик
Джей Джей Редик
главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Просто посмотрите на игру Леброна в начале четвёртой четверти. Что тут ещё можно сказать? Мы все невероятно счастливы наблюдать за его величием на протяжении стольких лет. И тот факт, что он продолжает это делать, просто… это действительно невероятно. Это действительно невероятно».

Конечно, можно было бы предположить, что «Кингз» уступят после такого удара. Однако команда, в составе которой такие мастера, как Домантас Сабонис, Демар Дерозан, Малик Монк и ДеАарон Фокс, не сдаётся так легко. Они сумели вернуться в игру, сократив разрыв до одного владения.

И вот – снова Леброн. В решающий момент он уверенно взял мяч и разыграл простую комбинацию с Энтони Дэвисом. Оба защитника соперника устремились к Джеймсу, но он, как всегда, принял правильное решение, отдав пас свободному Дэвису. Тот безошибочен из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем – ещё один эпизод: Леброн контролирует мяч, делает передачу, и «Лейкерс» получают небольшую, но крайне важную передышку. Всё это ради того, чтобы один-единственный штрафной бросок Энтони Дэвиса завершил игру и оформил первые 3-0 на старте сезона для «Лейкерс» с 2010-2011 годов.

Это кажется обычным октябрьским матчем, который вскоре забудется? Вряд ли. Эта игра показала, что Леброн способен творить феноменальные вещи даже в, казалось бы, рядовой встрече.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Хатимура - 18, Расселл - 16, Ривз - 16, Кнехт - 10, Хэйс - 4, Винсент - 2, Кристи - 2, Джеймс, Льюис, Траоре
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Дерозан - 23, Монк - 14, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Лайлз - 5, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android