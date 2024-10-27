Леброн просто невероятен! Джеймс разорвал в 4-й четверти и принёс третью победу «Лейкерс»

Если у кого-то ещё оставались сомнения в величии Леброна Джеймса, его игра против «Сакраменто» должна была их развеять. Несмотря на долгие годы в НБА и усиление конкуренции со стороны новых звёзд, Леброн остаётся на вершине. В этот раз он показал всем, что способен в одиночку изменить ход игры и привести команду к победе, когда пожелает.

Начало четвёртой четверти для «Лейкерс» было не самым удачным — они отставали на семь очков. Но Джеймс нашёл свою стихию: начался невероятный рывок 21:0, в котором Леброн набрал 11 очков подряд, прежде чем кто-либо другой из его команды смог поразить кольцо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вся заключительная четверть стала идеальным примером того, что значит быть Леброном Джеймсом в его 22-й год карьеры. Он завершил её с показателями: 6 из 6 с игры, 3 из 3 из-за дуги и реализовал единственный штрафной бросок. Итог матча — трипл-дабл с 32 очками, 14 подборами и 10 передачами. После игры главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик лишь развёл руками, признавая, что сам уже не может поверить в происходящее.

Джей Джей Редик главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» «Просто посмотрите на игру Леброна в начале четвёртой четверти. Что тут ещё можно сказать? Мы все невероятно счастливы наблюдать за его величием на протяжении стольких лет. И тот факт, что он продолжает это делать, просто… это действительно невероятно. Это действительно невероятно».

Конечно, можно было бы предположить, что «Кингз» уступят после такого удара. Однако команда, в составе которой такие мастера, как Домантас Сабонис, Демар Дерозан, Малик Монк и ДеАарон Фокс, не сдаётся так легко. Они сумели вернуться в игру, сократив разрыв до одного владения.

И вот – снова Леброн. В решающий момент он уверенно взял мяч и разыграл простую комбинацию с Энтони Дэвисом. Оба защитника соперника устремились к Джеймсу, но он, как всегда, принял правильное решение, отдав пас свободному Дэвису. Тот безошибочен из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем – ещё один эпизод: Леброн контролирует мяч, делает передачу, и «Лейкерс» получают небольшую, но крайне важную передышку. Всё это ради того, чтобы один-единственный штрафной бросок Энтони Дэвиса завершил игру и оформил первые 3-0 на старте сезона для «Лейкерс» с 2010-2011 годов.

Это кажется обычным октябрьским матчем, который вскоре забудется? Вряд ли. Эта игра показала, что Леброн способен творить феноменальные вещи даже в, казалось бы, рядовой встрече.