«Локо» не смог вытащить концовку с ЦСКА, но доказал, что является претендентом на титул

Противостояние «Локомотива» и ЦСКА стало по-настоящему горячим с той памятной серии плей-офф 2023 года, когда краснодарцы выбили армейцев в полуфинале. С тех пор «Локомотив» неоднократно обыгрывал столичный клуб, но с января 2024 года побед не было.

У этой встречи был особый статус: «Локомотив» лидировал в турнире, шёл без поражений и удивлял всех, в то время как ЦСКА только пытался догнать краснодарцев. Несмотря на то что матч проходил в Москве, армейцы не считались явными фаворитами. Однако именно столичная команда одержала победу, правда, в очень напряжённых обстоятельствах. Давайте разберёмся, что произошло.

На старте встречи «Локомотив-Кубань» показал готовность жёстко защищаться против соперника, включая использование фолов. Из-за этого пострадал Андрей Мартюк, которого армейцы, казалось, специально провоцировали на фолы. Он быстро набрал два замечания и сел на скамейку, сыграв во второй половине всего пять минут.

Его заменил Кирилл Елатонцев — тоже качественный игрок, но уступающий Андрею в работоспособности и движении. Мартюк также более уверенно бросает, что помогает в создании пространства для команды в нападении.

Андрей Мартюк блокирует Ливио Жан-Шарля Фото: Кадр из трансляции

ЦСКА выглядел вязким в атаке на старте встречи, а «Локо», наоборот, раз за разом улетал в быстрые атаки. Это была установка от штаба Ведищева: забирать подбор и тут же устремляться вперёд, создавая численное преимущество на скорости. Этим процессом руководил молодой Всеволод Ищенко, который вышел в старте и набрал шесть первых очков своей команды из восьми. Стоит отметить также Айзею Уэйли, который своей энергией и активностью помогал в такой жёсткой игре.

В нападении у армейцев всё начало меняться, когда со скамейки вышел Алекса Аврамович. Если вы смотрели матч, то заметили, что он провёл, возможно, свою лучшую встречу за ЦСКА. Он великолепно управлял атакой команды и на невероятном уровне собирал фолы (отсутствие Мартюка тоже иногда сказывалось). В итоге у серба было девять очков за четверть, и игра выравнялась.

Во второй четверти ЦСКА даже несколько раз перехватывал лидерство. Вязкость в атаке пропала, полетели «трёшки», а у «Локо», наоборот, возникли проблемы. Но всё утряслось.

Айзея Уэйли фолит на Алексе Аврамовиче Фото: Единая лига ВТБ

Аврамович вышел на паркет сразу после большого перерыва, а вот Каспер Уэйр отыграл лишь 15 минут, не набрав ни одного очка за весь матч. Вторая половина сопровождалась настоящими качелями и борьбой за инициативу. «Локо» тоже начал провоцировать армейцев на фолы, и игроки демонстрировали феноменальную точность с линии (21 из 24 попаданий).

В таком темпе команды дошли до последней пятиминутки, где ЦСКА переломил ход встречи в свою пользу не столько в игровом плане, сколько в психологическом. Трибуны завелись и поддерживали игроков. Несколько ярких моментов и технический фол Кириллу Темирову за симуляцию только взбодрили оппонентов.

И тут начало работать то, что у ЦСКА работает лучше всех в лиге. Вы можете играть с армейцами на равных, но в концовке они благодаря опыту, индивидуальному мастерству и ментальной устойчивости разберутся с вами. Невероятно проявил себя Аврамович, эффектно разбираясь с оппонентами в изоляциях.

Андрей Мартюк бросает издалека Фото: Единая лига ВТБ

Ситуация стала очень тяжёлой для «Локо» — 82:90 за минуту до конца. Казалось, что всё решено, но краснодарцы удивили. Если мы посмотрим на всю историю Единой лиги, то было немало команд, которые на том или ином отрезке по игре выравнивались с ЦСКА, но в ментальном плане армейцы почти всегда были на голову выше всех. И здесь железнодорожники показали, что они тоже не лыком шиты. Они чудесным образом чуть не совершили камбэк и лишь по стечению обстоятельств не смогли забрать игру в самой концовке.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге.

Краснодарцы потерпели первое поражение в этом регулярном чемпионате, однако доказали, что обладают не только задорной и эффективной системой игры, но и невероятными моральными качествами. Именно сочетание этих двух факторов необходимо для борьбы за чемпионство. Поэтому «Локомотив» стоит считать реальным претендентом на титул в этом сезоне.