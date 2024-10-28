«Дай мне чёртов мяч!» Леброн вошёл в режим берсерка. Скоро будет бросаться на своих?

Вчерашний матч между «Лейкерс» и «Сакраменто» превратился в настоящий спектакль, где главную роль исполнил Леброн Джеймс, движимый неукротимым стремлением к победе. В последние минуты, когда «Лейкерс» отчаянно пытались сократить отставание, Леброн взял инициативу в свои руки и начал творить чудеса, забивая мяч за мячом. В какой-то момент он записал на свой счёт 16 очков подряд, а команда совершила впечатляющий рывок 21:0.

Когда форвард Руи Хатимура решил добавить свои усилия к выступлению лидера, взяв на себя бросок в критический момент, Леброн не сдержался. «Передай мне, чёрт возьми, мяч!» — выкрикнул Джеймс во время тайм-аута. «Я только что забил 10 подряд, а ты собираешься бросать через защитника?! Дай мне чёртов мяч!» В такие моменты страсти Леброна это был чёткий сигнал для всех: мяч должен быть у него. И точка.

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Эта эмоциональная вспышка показала лишь верхушку айсберга напряжения, скрытого за внешним фасадом профессионализма. Безусловно, Хатимура сыграл отлично, набрав 18 очков и собрав девять подборов, но в конце четвёртой четверти игра уже принадлежала не ему. Леброн единолично провёл «Лейкерс» через самый сложный отрезок матча и был уверен, что каждый бросок, каждая секунда и каждое действие должны идти через него.

Победа «Лейкерс» со счётом 131:127 стала кульминацией этого напряжённого спектакля. Леброн набрал в итоге 32 очка, сделал 14 подборов и отдал 10 результативных передач — вот что значит взять игру на себя. Несмотря на инцидент с Хатимурой, после встречи его настрой был миролюбивым: он подчеркнул, что каждый на площадке вносит свой вклад и именно командная игра должна лежать в основе всего.

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