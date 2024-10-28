Унижение в прямом эфире. Легенду НБА заставили краснеть на церемонии в свою честь?

Есть тонкая грань между тем, чтобы увековечить память спортивной легенды, и тем, чтобы не сделать из этого карикатуру. Когда в ночь на понедельник, 28 октября, «Майами» решил установить статую Дуэйна Уэйда у арены, всё должно было быть просто: трёхкратный чемпион, символ верности клубу, герой города — какие тут могут быть претензии? Но, как оказалось, именно статуя вызвала вопросы.

То, что предстало перед зрителями, сложно было назвать Уэйдом. Казалось, кто-то решил, будто за долгие годы он научился менять обличья: он одновременно напоминал Лоуренса Фишберна и, как шутили в соцсетях, даже Келси Грэммера. Создавалось впечатление, что художник хотел передать эмоцию триумфа, однако что-то пошло не так с выражением лица — словно скульптор не только забыл, как выглядит Уэйд, но и перепутал его с кем-то другим.

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Фанаты с иронией отметили, что в создании статуи проявили «творческую свободу», однако, увы, эта свобода оказалась слишком броской для глаз. Как говорится, стремились создать икону, а получили недоразумение. Даже сам Уэйд на церемонии открытия не удержался от саркастического замечания: «Кто этот парень?» — спросил он. Было ли это проявлением скромности или искреннего недоумения — остаётся загадкой.

Статуя Дуэйна Уэйда и Дуэйн Уэйд Фото: Getty Images

Случаи, когда статуи знаменитостей становятся предметом насмешек, отнюдь не редкость. В 2017 году мир был поражён скульптурой Криштиану Роналду, установленной в аэропорту Мадейры. Этот памятник, призванный увековечить одного из величайших футболистов нашего времени, вызвал шквал обсуждений и шуток в интернете. Лицо Роналду выглядело так, словно скульптор черпал вдохновение из мультфильмов, а не из реальной внешности спортсмена. Сам футболист отнёсся к этому с юмором, но вскоре статую всё же заменили.

Статуи Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

История с Дэвидом Бекхэмом оказалась не менее забавной. В 2019 году телеведущий Джеймс Корден устроил розыгрыш, представив Бекхэму фальшивую статую, которая выглядела совершенно нелепо. Реакция Дэвида была смесью удивления и смеха, когда он увидел скульптуру с непропорциональными чертами лица и странной позой. Этот розыгрыш быстро стал вирусным, и многие оценили чувство юмора Бекхэма, который смог посмеяться над ситуацией.