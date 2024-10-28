«Секретный» матч Дёмина в США и развязка истории с расследованием. Старт NCAA всё ближе

Предсезонная подготовка в студенческом американском баскетболе уже движется к логическому завершению в связи с тем, что на носу новый сезон NCAA, где участвуют лучшие баскетбольные программы подготовки юных талантов в США. Нас же интересует российский баскетболист Егор Дёмин, который предстоящий чемпионат проведёт за университет Бригама Янга (BYU). Появились некоторые интересные подробности, связанные с подготовкой команды. Не могли не поделиться ими с вами.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

В самой известной студенческой лиге мира NCAA командам разрешено проводить предсезонные секретные матчи между командами первого дивизиона, но они должны быть полностью закрытыми для публики. Двум университетам запрещается как-либо их афишировать, то есть на них не допускаются болельщики и СМИ. BYU в таком формате сыграл с университетом Бойсе, штат Айдахо.

Немного о «Бойсе Стэйт»: команда в прошлом сезоне выступала в «Мартовском безумии», в ней собрались опытные игроки во главе с Тайсоном Дегенхартом. На прошлой неделе университет из Айдахо разгромил довольно сильный «Вашингтон» со счётом 92:69. В общем, команда очень приличная. Игра с BYU проходила в закрытом режиме, а значит, у нас нет лучших моментов. Но зато есть статистика, которой любезно поделились журналисты, освещающие NCAA.

Егор Дёмин с фанатом Фото: x.com/ShaunMcKnight

Матч завершился победой университета Бригама Янга со счётом 91:86. Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бронкос» Дегенхарт, набравший 31 очко. Тем не менее у BYU нашёлся ответ в лице Ричи Сондерса, который записал на свой счёт 25 очков, пять подборов и шесть перехватов! Американец реализовал девять бросков из-за дуги, а в большинстве своём мяч до него доставлял Егор Дёмин, оформивший восемь передач — лучший по этому показателю в команде. Россиянин добавил к своей великолепной игре в розыгрыше пять набранных очков.

Исходя из этого, можно смело утверждать, что в большинстве своём Егор будет отвечать за розыгрыш мяча в университете Бригама Янга. Прекрасно, что главный тренер команды Кевин Янг доверяет россиянину и делает ставку на его баскетбольный IQ, которым он, безусловно, обладает. Ранее специалист, работавший в НБА, очень лестно отзывался о Дёмине, а недавно на пресс-конференции NCAA перед стартом сезона заявил следующее.

Кевин Янг главный тренер университета Бригама Янга «Его общее понимание игры действительно впечатляет. Парням нравится играть с ним, потому что он хорошо пасует. Мы будем использовать его по всей площадке, и я думаю, что он станет тем, за чьей игрой люди будут с удовольствием наблюдать».

NCAA проводила расследование по поводу допуска Дёмина до участия в студенческой лиге. Причиной этого стал статус любителя российского баскетболиста. По официальным правилам NCAA, в лиге не могут выступать профессиональные спортсмены. Кевин Янг на всё той же пресс-конференции дал чёткий и лаконичный ответ: «Егор готов к выходу на паркет». Расследование окончено, и Дёмин может спокойно продолжать готовиться к сезону.

В эксклюзивном разговоре с «Чемпионатом» Егор говорил, что важно всегда работать над броском. Потому что это необходимый навык в современном баскетболе, и без хорошего броска шансы на успех сильно снижаются. Видно, что российский баскетболист работает над всеми аспектами, так как в наше время ценятся универсальные игроки, способные защищаться на паркете на разных позициях, а также обладающие трёхочковым броском вкупе с хорошими физическими данными.

С менталитетом у 18-летнего Егора всё в порядке. Баскетболист не витает в облаках, а ставит перед собой краткосрочные цели, которые шаг за шагом делают его ближе к главной — попаданию в НБА! BYU первый официальный матч предсезонной подготовки проведёт с «Колорадо Кристиан», встреча намечена на 31 октября, а сезон NCAA стартует для университета Бригама Янга и Дёмина 6 ноября игрой с «Центральным Арканзасом».