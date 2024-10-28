Новый тренер «Лейкерс» — гений? Кажется, у Леброна снова появился шанс на титул

Про нового главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» говорят все. Когда его назначили, скепсиса было много, что объяснимо: единственный тренерский опыт Редика — работа со школьной командой, где играет его сын. Да, у него за плечами длинная игровая карьера, но в НБА принято начинать с позиции ассистента, каким бы игроком ты ни был. Те, кто начинал сразу, обычно проваливались. Вспомним Джейсона Кидда в «Бруклине». Даже после не самых провальных лет в «Милуоки» он пошёл ассистентом в «Лейкерс», набрался опыта, вернул себе авторитет и сейчас работает в одном из сильнейших проектов Запада.

Джей Джей Редик открыт к окружающим и свободно выражает свои мысли, не боясь выйти за рамки этикета. Он молод душой, а о его тактических познаниях широкая публика узнала через интернет. Там он создал первый крупный медиапроект от лица баскетболиста, а не глобальной корпорации. В этом плане Редик был первым в баскетболе, кто распознал тренд снижения значения традиционных СМИ в обществе.

Но интернет? Звучит не очень солидно для некоторых. Да, затем Редик отправился на ESPN, где харизматично участвовал в дебатах со Стивеном Эй Смитом и комментировал игры как аналитик, но всё равно у него не было ауры человека, способного справиться с такой сложной позицией, как главный тренер команды НБА.

Джей Джей Редик в качестве аналитика телеканала ESPN Фото: Mitchell Leff/Getty Images

И «Лейкерс», конечно, сомневались; Редик не был их первым выбором. Но, видимо, подкаст Джей Джея с Леброном Джеймсом настолько впечатлил тех, кто принимает решения, что они решили рискнуть. И, похоже, не прогадали.

Главный успех Редика заключается не только в результатах. Три победы на старте — это большой успех для «Лейкерс». Но главное — систематические изменения в игре команды. Джей Джей перед каждым выпуском подкаста с Леброном объяснял в мельчайших подробностях различные комбинации. По ходу разговора с Королём ему постоянно приходили идеи, он брал табличку и начинал рисовать расстановки — его буквально нельзя было остановить! Он также активно использовал продвинутую статистику — видно было, что это ему очень интересно. Теперь все эти его идеи и страсти мы видим на паркете!

Нападение «Лейкерс» стало более эффективным и ярким. Нет засилья изоляций или бездумных передач в пост к Леброну или Дэвису. Игра живая, все пять баскетболистов умно перемещаются по паркету. Редик постоянно назначает различные комбинации, а игрокам комфортно следовать такой системе. Хотя казалось, что в команде с Леброном и Дэвисом такой структурный подход может не прижиться. Но вспомним: наиболее успешен Джеймс был в «Майами», где его тренировал Эрик Споэльстра — такой же системный тренер-гик. Ниже можете посмотреть разбор того, как играет «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале LakeShow Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нельзя не заметить, что Редик сделал из Энтони Дэвиса центральную фигуру команды. Он чаще получает мяч на периметре, ему дают возможность отдавать передачи (а он в этом хорош — это его недооценённый талант), а также призывают чаще брать игру на себя и бросать издалека. Баскетбол 2024 года требует этого.

Во время матчей Редик ведёт себя активно, но сдержанно. Он постоянно с командой: вовремя берёт тайм-ауты, часто хвалит игроков и успокаивает их, но всегда даёт новые указания и заказывает новые комбинации, чтобы баскетболисты не терялись и знали, что делать.

Джей Джей Редик сам отмечал, что ему повезло работать с множеством выдающихся тренеров в течение своей карьеры. Самым влиятельным из них, безусловно, был Майк Кшишевски, с которым Редик провёл целых четыре года в легендарном университете Дьюк. Теперь его часто сравнивают именно с Coach K, хотя по стилю и подходу к работе он больше напоминает молодого Пэта Райли, о котором Джей Джей часто упоминал в своих подкастах.

Джей Джей Редик и Майк Кшишевски Фото: Kevin C. Cox/WireImage

Главное — не завышать ожидания. Западная конференция невероятно сильна, и есть несколько команд, которые на бумаге выглядят предпочтительнее «Лос-Анджелеса». Но если ещё несколько месяцев назад казалось, что «Лейкерс» в тупике, то теперь видно движение в правильном направлении. Закончится ли это чемпионством? Вряд ли в ближайшие пару лет. Однако если руководство клуба поверит в специалиста, возможно, уже в следующей эпохе «озёрников» Редику удастся завоевать то самое чемпионство, которое они так ждут.