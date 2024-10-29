Аврамович бесподобен. Но именно после его ошибки ЦСКА чуть не отдал победу «Локомотиву»

Кажется, не осталось того, кто не похвалил бы сербского разыгрывающего ЦСКА Алексу Аврамовича. И ведь есть за что. В матче с лидером Единой лиги ВТБ «Локомотивом-Кубань» сербский игрок показал, почему после Олимпиады его сватали в НБА, а фанаты красно-синих, скрестив пальцы, всё же надеялись, что эта птица за океан лететь не будет. В отличие от предыдущего матча с «Автодором», Алекса в старте не вышел, а остался на скамейке запасных. Может, бурно отпраздновал день рождения, который у него был практически накануне игры с железнодорожниками — 25 октября? Как выяснилось спустя пару минут, дело вовсе не в этом. Иначе не было бы той феерии, которую серб подарил всем вокруг.

Аврамович появился на паркете на исходе шестой минуты и набрал первые два очка уже через несколько секунд, совершив фирменный проход под кольцо. В дальнейшем он не станет сбавлять обороты и в итоге принесёт московской команде 30 очков. Столько же оказалось на счету разыгрывающего «Локо» Патрика Миллера, с которым серб не раз проводил напряжённые единоборства по ходу встречи. И если лидером по очкам у Алексы стать не получилось, то по показателю «плюс-минус» первым в составе обоих клубов был именно он — «+11».

Игра вышла невероятно напряжённой, и солидный отрыв по ходу матча не получалось создать ни у одной из сторон. Закономерно всё решалось на последних минутах, где болельщиков, а особенно нейтральных, ждал такой любимый клатч. Когда менее чем за минуту до конца четвёртой четверти Аврамович принёс армейцам дополнительные два очка, сделав счёт 90:82, казалось, что этот поезд наконец остановлен. Но нет — новую надежду железнодорожникам подарил сам серб.

После того как «Локомотив» набрал четыре очка, сократив отставание в счёте до двух атак (в случае «трёшки» с фолом даже до одной), главный тренер армейцев Андреас Пистиолис взял минутный перерыв, чтобы встряхнуть своих подопечных и объяснить, что ещё не всё решено. Но именно сразу после тайм-аута ЦСКА едва не подарил соперникам победу.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» Фото: кадр из трансляции

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» Фото: кадр из трансляции

За 28 секунд до конца основного времени Алекса получал мяч из-за боковой на половине площадки «Локо». Увидев, что железнодорожники собираются сдваиваться и зажать его с двух сторон, серб грамотно решил смещаться в центр, закрывая мяч корпусом. Но не рассчитал, что опекавший его Антониус Кливленд всё же сумеет до мяча дотянуться. Как итог — быстрая контратака, завершившаяся двумя очками за счёт штрафных бросков. И армейцам ещё повезло, что Айзея Уэйли не реализовал двухочковый с фолом.

Дальше череда ошибок со стороны хозяев площадки продолжилась, и мяч перед своим кольцом потерял уже Мело Тримбл. Армейцам очень повезло, что Би Джей Джонсон решил бросать неудобную «трёшку», которую смазал. После этого победу поймавшим кураж соперникам ЦСКА уже не отдал. Безусловно, небольшие ошибки не могут перечеркнуть всей проделанной работы. Но если бы оплошность получилась критической и повлияла на итоговый счёт не в твою пользу, вопросы бы точно имелись.

Однако счёт на табло, а раз так, то и точка. В конце концов, именно Аврамович внёс главный вклад в победу москвичей. И похвалить на самом деле его есть много ещё за что. Серб активно учит русский язык и с самого начала стал душой компании. Алекса крестится перед штрафными бросками, демонстрируя, что ему не всё равно. Балканский баскетболист приехал, чтобы играть, а не отбывать номер. Согласитесь, получается действительно здорово!