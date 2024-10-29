От суперзвезды НБА до размахивающего полотенцем. Как Эмбиид настроил всех против себя?

Регулярный чемпионат НБА уже понемногу набирает обороты. Действующий чемпион «Бостон» выиграл все свои матчи на старте сезона, «Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом пребывают в отменной форме. Отлично выглядят «Кливленд», «Орландо» и «Финикс». Но как дела у «Филадельфии» без Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида?

Ответ прост: всё плохо! Команда с трудом одолела «Индиану» в овертайме (118:114 ОТ), которая проводила второй матч за два дня. До этого «Фила» уступила без шансов «Милуоки» — 109:124 и одному из аутсайдеров Восточной конференции «Торонто» со счётом 107:115. Эмбиид продолжает своё восстановление от травмы колена, но уже приступил к тренировкам с командой. Правда, лучше бы и вовсе не приступал, так как засветился во всех видео со своим новым ритуалом перед бросками со штрафной линии.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Большинство звёзд прошлых лет ещё не отошли от громкого заявления Эмбиида, что он не будет играть в сдвоенных матчах в НБА, и тут Джоэл снова подливает масла в огонь. На этот раз лидер «Филадельфии» получил технический фол за своё поведение в овертайме матча с «Индианой». Во время исполнения штрафного броска Эндрю Нембарда центровой размахивал полотенцем так, чтобы сбить игрока «иноходцев».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К слову, у Эмбиида получилось помешать Нембарду реализовать бросок с линии. Но вот в чём парадокс: у центрового больше технических фолов в сезоне, чем выходов на паркет или сыгранных минут во встречах. Легендарный Шакил О’Нил не может перестать говорить о Джоэле везде, где только можно. «Почему он отказывается играть в сдвоенных матчах? Его баскетбол не такой энергозатратный. На нём не сдваиваются, не страиваются, как на мне. Для меня это просто показывает, что он не хочет выигрывать чемпионат. Ты мягкий, а я хочу «огня»! На самом деле мне хочется, чтобы он принял это на свой счёт…

Когда ты зарабатываешь так много денег, ты действительно настолько мотивирован? Когда я впервые получил большой контракт, то сохранил мотивацию, потому что в дальнейшем мне полагалось ещё больше денег. Если я зарабатываю $ 250 млн, то постараюсь, чтобы достичь $ 500 млн по следующему контракту, и определённо буду сохранять мотивацию. Так что, если мне нужно сыграть 82 матча, чтобы выиграть чемпионат, я сделаю это», — заявил Дизель.

Не стоит забывать, что НБА не пропустила слова Эмбиида о «бэк-ту-бэках» мимо ушей, а начала собственное расследование, итоги которого общественность узнает в ближайшее время. В общем, Джо-Джо в последнее время находится под пристальным вниманием СМИ. Его провокационные действия на Олимпийских играх, отказ от участия в сдвоенных матчах, знаменитый «ритуал», а теперь ещё и «технарь» до первого официального появления на паркете в сезоне. Крайне неприятная личность этот Эмбиид, но, как ни крути, один из уникальных баскетболистов. Не всем быть профессионалами до мозга костей, как Джерри Уэст, Майкл Джордан, Ларри Бёрд или Мэджик Джонсон, например.