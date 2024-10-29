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Тейлор Хендрикс получил перелом ноги во время матча с Даллас Маверикс: жуткая травма 20-летнего форварда Юты Джаз, видео

Просто жесть! 20-летний проспект сломал ногу и может пропустить весь сезон НБА
Артемий Берстенев
Хендрикс сломал ногу и может пропустить сезон
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На арене воцарилась тишина, и баскетболисты были потрясены.

Сегодняшний день стал роковым днём для 20-летнего форварда «Юты» Тейлора Хендрикса, который был вынужден покинуть матч с «Далласом» после ужасающего инцидента в третьей четверти. При счёте 110:102 в пользу «Маверикс» Хендрикс, стремясь завершить быстрый прорыв, неожиданно споткнулся и упал на правую ногу. Попытка подняться обернулась кошмаром: его нога оказалась неестественно вывернутой, что было отчётливо зафиксировано камерами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игроки на площадке мгновенно отвернулись от страшного зрелища, и медицинская бригада оперативно пришла на помощь Хендриксу, унося его на носилках под молчаливую поддержку зрителей. После игры «Джаз» подтвердили ужасный диагноз: перелом правой малоберцовой кости и вывих лодыжки. Клуб пообещал предоставлять обновлённую информацию о состоянии форварда по мере необходимости.

Уилл Харди
Уилл Харди
главный тренер «Юты Джаз»

«Это тяжело принять. Хендрикс так много вложил в подготовку, он потрясающий парень. Сейчас мы думаем лишь о его здоровье и моральной поддержке, ведь путь восстановления только начинается».

Харди выразил уверенность, что это не конец пути для Хендрикса, подчёркивая, что травма лишь временно замедлит его развитие. «Это просто пауза. Он многого достиг как игрок и как личность. Эта глава его карьеры ещё далека от завершения», — добавил наставник «джазменов».

Сразу после финальной сирены Харди вместе с другими членами команды посетил Хендрикса в раздевалке. «Я просто обнял его и сказал, что мы любим его и всё будет хорошо, — поделился тренер. — Вся команда пришла выразить поддержку, хотя пока он явно в шоке от случившегося».

Травма Тейлора Хендрикса

Травма Тейлора Хендрикса

Фото: Richard Rodriguez/Getty Images

Будучи девятым номером драфта 2023 года, Хендрикс стал символом надежды для «Юты» в период перестройки команды. Обладая ростом в 206 см, он выделялся упорством и защитными навыками, что позволило ему сдерживать самого Луку Дончича до трагического падения. В своём дебютном сезоне бывший игрок университета Центральной Флориды показывал стабильные результаты — в среднем 7,3 очка и 4,6 подбора за игру, что заслуженно обеспечило ему место в стартовом составе.

Теперь «Джаз» предстоит выступать без Хендрикса, и, несмотря на три поражения без побед, команда готовится к встрече с «Сакраменто» в ночь на 30 октября. Однако никакое поражение на табло не может сравниться с личной утратой, которую сейчас переживает молодой игрок.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Ирвинг - 23, Томпсон - 18, Дончич - 15, Лайвли - 14, Вашингтон - 12, Динвидди - 11, Гэффорд - 9, Гримс - 4, Маршалл - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Юта Джаз: Секстон - 23, Джордж - 17, Маркканен - 17, Коллинс - 16, Кларксон - 13, Кесслер - 12, Хендрикс - 2, Уильямс - 2, Миллз, Михайлюк, Филиповски, Сенсабо
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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