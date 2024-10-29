Просто жесть! 20-летний проспект сломал ногу и может пропустить весь сезон НБА

Сегодняшний день стал роковым днём для 20-летнего форварда «Юты» Тейлора Хендрикса, который был вынужден покинуть матч с «Далласом» после ужасающего инцидента в третьей четверти. При счёте 110:102 в пользу «Маверикс» Хендрикс, стремясь завершить быстрый прорыв, неожиданно споткнулся и упал на правую ногу. Попытка подняться обернулась кошмаром: его нога оказалась неестественно вывернутой, что было отчётливо зафиксировано камерами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игроки на площадке мгновенно отвернулись от страшного зрелища, и медицинская бригада оперативно пришла на помощь Хендриксу, унося его на носилках под молчаливую поддержку зрителей. После игры «Джаз» подтвердили ужасный диагноз: перелом правой малоберцовой кости и вывих лодыжки. Клуб пообещал предоставлять обновлённую информацию о состоянии форварда по мере необходимости.

Уилл Харди главный тренер «Юты Джаз» «Это тяжело принять. Хендрикс так много вложил в подготовку, он потрясающий парень. Сейчас мы думаем лишь о его здоровье и моральной поддержке, ведь путь восстановления только начинается».

Харди выразил уверенность, что это не конец пути для Хендрикса, подчёркивая, что травма лишь временно замедлит его развитие. «Это просто пауза. Он многого достиг как игрок и как личность. Эта глава его карьеры ещё далека от завершения», — добавил наставник «джазменов».

Сразу после финальной сирены Харди вместе с другими членами команды посетил Хендрикса в раздевалке. «Я просто обнял его и сказал, что мы любим его и всё будет хорошо, — поделился тренер. — Вся команда пришла выразить поддержку, хотя пока он явно в шоке от случившегося».

Травма Тейлора Хендрикса Фото: Richard Rodriguez/Getty Images

Будучи девятым номером драфта 2023 года, Хендрикс стал символом надежды для «Юты» в период перестройки команды. Обладая ростом в 206 см, он выделялся упорством и защитными навыками, что позволило ему сдерживать самого Луку Дончича до трагического падения. В своём дебютном сезоне бывший игрок университета Центральной Флориды показывал стабильные результаты — в среднем 7,3 очка и 4,6 подбора за игру, что заслуженно обеспечило ему место в стартовом составе.

Теперь «Джаз» предстоит выступать без Хендрикса, и, несмотря на три поражения без побед, команда готовится к встрече с «Сакраменто» в ночь на 30 октября. Однако никакое поражение на табло не может сравниться с личной утратой, которую сейчас переживает молодой игрок.