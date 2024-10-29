Не легионерами едины. Топ-5 российских баскетболистов на старте нового сезона

Сезон-2024/2025 Единой лиги ВТБ вовсю набирает обороты. Практически все команды сыграли по 9-10 матчей, за исключением «Самары», которая пока только восемь раз выходила на паркет. Легионеры часто занимают первые строчки в различных статистических параметрах, но нельзя не отметить и успехи россиян. «Чемпионат» составил топ-5 российских баскетболистов Единой лиги на старте сезона.

5. Дмитрий Халдеев («Автодор»)

10 матчей, 9,4 очка + 4,8 подбора

Дмитрий Халдеев Фото: Единая лига ВТБ

Дмитрий Халдеев проводит свой второй сезон в саратовском «Автодоре». Он неплохо сработался с главным тренером Миленко Богичевичем, который рассчитывает на него и всё больше доверяет. Если в 39 матчах прошлого сезона Халдеев лишь три раза выходил в стартовом составе, то уже в нынешнем розыгрыше на его счету шесть выходов в старте за первые 10 встреч. Безусловно, в первую очередь это связано с травмой другого центрового — Артёма Клименко, но, несмотря на это, Халдеев достойно смотрится в роли игрока стартовой пятёрки и приносит пользу. Дмитрию 25 лет, и в целом его уже можно вычёркивать из списка молодых баскетболистов и записывать в отряд опытных игроков. Он продолжает развиваться и в этом сезоне если не выходит на новый уровень, то точно делает определённый шаг вперёд.

4. Илья Попов («Самара»)

8 матчей, 10,0 очка + 5,5 подбора + 2,8 передачи

Илья Попов Фото: Единая лига ВТБ

Ещё один центровой попал в наш список. Илья Попов в межсезонье сменил «Руну» на «Самару». Ему не впервой играть под руководством Дражена Анзуловича, поэтому глобальных трудностей с адаптацией не возникло. Попов сразу стал важной частью ротации и практически во всех встречах выходил в стартовом составе. Он определённо добавил команде размера по сравнению с прошлым сезоном. Да, в минувшем розыгрыше у «Самары» были Разумов, Загорац, но они явно не делали разницы в передней линии, как сейчас это делает Попов. Он мобилен, хорошо двигается как под кольцом, тем самым часто выигрывая в скорости у соперников, так и за счёт этого поднимается на дугу и растягивает оборону соперника. Илья универсальный «большой», который приносит очень много пользы на обеих сторонах площадки.

3. Александр Захаров («Парма»)

10 матчей, 11,1 очка + 4,1 подбора + 1,2 передачи

Александр Захаров Фото: Единая лига ВТБ

Александр Захаров на протяжении трёх лет выступал за «Уралмаш», причём сначала в Суперлиге, а затем — в Единой лиге. Однако минувшим летом он решил сменить обстановку, но переехал не так далеко от Екатеринбурга — в Пермь. Он является универсальным игроком, который может закрыть несколько позиций: как третью, так и четвёртую. Такого баскетболиста местами не хватало «Парме» раньше, и с приходом Захарова пермяки стали намного вариативнее. По сравнению с «Уралмашем», в «Парме» Александр начал получать больше игрового времени и очень успешно пользуется этой возможностью. Нельзя не отметить его двусторонность. Он полезен как в атаке, так и особенно в защите. Захаров органично взаимодействует с легионерами, и это приносит свои плоды пермской команде.

2. Тимофей Герасимов («Енисей»)

9 матчей, 11,2 очка + 4,3 подбора + 4,4 передачи

Тимофей Герасимов Фото: Единая лига ВТБ

Защитник вернулся в «Енисей» после годичной вылазки в «Зенит» и сразу же если не перезапустил карьеру, то точно проснулся после спячки. С первого матча он вновь начал демонстрировать свои лидерские качества и вести красноярскую команду за собой. Не зря его выбирали капитаном сборной России. Тимофей стал одной из первых опций «Енисея» в атаке, и это так или иначе приносит свои плоды. Ему потребовалась пара игр, чтобы вкатиться, но затем он выдал очень классную статистику на дистанции, в том числе в матчах с такими командами, как УНИКС, «Уралмаш», «Парма».

1. Андрей Зубков (МБА-МАИ)

9 матчей, 15,3 очка + 8,7 подбора

Андрей Зубков Фото: Единая лига ВТБ

Зубков — ещё один игрок, который покинул «Зенит» и преобразился до неузнаваемости. Никто не сомневался в его способностях и ранее, но последний сезон в Петербурге получился для Андрея слишком уж скомканным. В Москве он как будто обрёл вторую молодость. Прелесть МБА-МАИ в том, что в команде в целом нет ярко выраженного лидера, любой эпизод может решить каждый игрок. Но так или иначе нельзя не отметить влияние на игру Зубкова, особенно на фоне минувшего сезона. Прямо сейчас он набирает ровно столько же очков, сколько новичок «Зенита» Дуэйн Бэйкон (сыграл на одну игру меньше, чем Зубков), который де-факто приходил на место Зубкова после его ухода. Андрей не только в прекрасной форме, но и очень полезен для своей новой команды.