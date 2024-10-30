«Бостон» крушит, «Лейкерс» удивляют, а у Йокича проблемы. Какой была первая неделя в НБА?

Позади ровно неделя регулярного чемпионата НБА – 2024/2025, уже подарившего зрителям ряд нерегулярных событий. Часто ли нам приходится видеть одновременные выступления отца и сына, страдающих суперзвёзд и уродливые статуи легендам? С чем-то из этого можно поспорить, но факт в том, что ассоциация удивляет с самого старта. Так чем же запомнилась первая семидневка сезона?

Кто остановит этот «Бостон»?

Гари Трент и Джейсон Тейтум, сезон-2024/2025 Фото: Brian Fluharty/Getty Images

В лиге давненько не было династий, но парни из «Бостона» всерьёз намерены это исправить. «Селтикс» выиграли прошлую регулярку и без происшествий доехали до первого за 16 лет титула. Сейчас они снова на коне. Впечатляют даже не сами результаты «кельтов», сколько та уверенность, с которой они их добиваются. На старте сезона бостонцы выиграли все четыре матча, причём трижды с преимуществом более чем в 10 очков. Команда Джо Маззуллы играла исключительно с конкурентами по Восточной конференции, но, помимо записных аутсайдеров из «Детройта» и «Вашингтона», не испытала проблем с реальными контендерами «Никс» и «Бакс».

У «Селтикс» по-прежнему отсутствует основной центровой Кристапс Порзингис. Однако и без него чемпионы сохранили баланс и идентичность. Здесь всё ещё может выстрелить абсолютно любой игрок ротации, даже тот, от кого никто не ждёт перформанса. Пэйтон Притчард повторил клубный рекорд по трёхочковым, отгрузив восемь дальних попаданий в матче с «Милуоки». «Бостон», как и в прошлом чемпионате, лидирует по атакующему рейтингу. В общем, «С» — стабильность.

Кроме обладателей титула, ещё две команды пока не познали горечь поражений. «Кливленд» тоже выиграл все четыре встречи, но в таких результатах можно усмотреть руку лёгкого календаря. Сразу в трёх играх «Кавальерс» противостояли соперники, весной не попавшие в плей-офф. «Оклахома» тоже отказывается уступать и идёт без потерь, хотя, справедливости ради, провела на одну встречу меньше. В межсезонье «Тандер» укрепили защиту, выменяв Алекса Карузо и подписав Айзею Хартенштайна. Ожидания оборонительного прогресса совпали с реальностью. Именно «Оклахома» лидирует в защитном рейтинге после первой недели.

«Бакс» и «Наггетс», что это было?

Джейлен Браун и Никола Йокич, сезон-2024/2025 Фото: Francois Nel/Getty Images

На двоих у Янниса и Николы Йокича сразу пять наград MVP, однако личные призы им не слишком помогают тащить свои команды. В предсезонных прогнозах букмекеров «Наггетс» вошли в топ-5 претендентов на титул, но на деле пока оправдываются худшие опасения их болельщиков. Слишком пострадала глубина ростера. Причём второй год подряд. Наверняка Джокер не отказался бы от помощи Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, но пока рассчитывает, скорее, на выходящего со скамейки Расселла Уэстбрука. При всём уважении к Рассу, если в 2024 году вы полагаетесь на его прогресс, то в титульной гонке для вас плохие новости.

У «Денвера» нейтральный баланс побед и поражений, при том что Йокич чудо как хорош. Серб дважды записал в актив трипл-дабл и дважды набирал по 40+ очков. Он генерирует массу очков как для себя, так и для партнёров, но «Наггетс» с трудом обыгрывают «Торонто» и «Бруклин» в овертаймах. Одноклубники так себе поддерживают старания своего лидера, поэтому «Наггетс» образца осени 2024-го — это 29+18+16 от Николы и нервная клатчевая победа в дополнительное время над не попавшим в восточный плей-офф «Бруклином».

Яннис Адетокунбо и Джейлен Браун, сезон-2024/2025 Фото: Brian Fluharty/Getty Images

Проблемы «Милуоки», пожалуй, выглядят ещё более глобальными. «Бакс» победили лишь один раз. С тех пор как команду возглавил Док Риверс, у «оленей» 18 побед при 22 поражениях. Кажется, они рассчитывали на совсем иной сценарий. Напомним, когда тренер принял команду, клуб из Висконсина выиграл 32 из 46 встреч. Эксперимент с Яннисом и Лиллардом продолжает не оправдываться. В прошлой регулярке результативность Дэйма упала сразу на восемь очков. Адетокунбо уверяет, что его не волнует результат на старте. Правда в том, что два года подряд «Бакс» вылетают в первом же раунде. Поэтому у «оленей» полно как минимум пищи для размышлений.

Не обошлось и без команд, которые ни разу не победили. «Детройт» привычно погряз в восточном болоте. После 28 поражений подряд в прошлом чемпионате хуже выступить сложно. Но парни из «Пистонс» как будто говорят: «Эй, мы можем ещё хуже!» «Юта» сохранила Лаури Маркканена, однако результаты по-прежнему плачевны.

Леброн всё ещё в полном порядке

Брэдли Бил и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Как бы вы ни относились к Леброну, не признать величие Короля — преступление против баскетбола. Джеймс наконец осуществил мечту и сыграл в одной команде с сыном. Бронни ожидаемо не впечатлил и отметился одним подбором. Зато звёздный родитель продолжает удерживать элитный уровень даже почти на пятом десятке. В матче с «Сакраменто» Леброн снова показал, кто тут батя, не только для Бронни. Король взял игру на себя, оформил трипл-дабл и затащил в решающей четверти, набрав 16 очков при 100% точности за последнюю 12-минутку.

Джей Джей Редик во главе «Лейкерс» уже не кажется настолько уж сомнительным решением. Команда побеждает и пока проиграла лишь раз. При этом у «Лос-Анджелеса» не было проходных соперников, все оппоненты борются за постсезон на конкурентном Западе, и на их фоне «озёрники» выглядели неплохо. В «Лейкерс» обоснованно сомневались, однако сейчас они идут с результатом 3-1 и победили в двух стартовых матчах, чего с ними не случалось уже 14 лет. В общем, историческая фигня. Ну а кто лучше остальных пишет историю, если не Джеймс?

Лучшие игроки недели

Энтони Дэвис и Руди Гобер, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

НБА объявила лучших игроков первой недели. Ими стали Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис. Обоих объединяет не только классный старт, но и то, что в их умениях принято сомневаться. Мы уже подробно рассуждали на тему всеобщего хейта к персоне Тейтума. Данный сезон должен стать для лидера «Селтикс» поворотным. Ему не дали MVP финала, поставив под сомнение его способность быть главной звездой команды. На Олимпиаде форварда и вовсе отодвинули на скамейку запасных, что с игроками его калибра происходит крайне редко. Тем не менее «Бостон» ещё не проигрывал, и основная тому причина именно Тейтум. Он починил бросок и выдаёт элитную бросковую линейку: 51% с игры и 41% трёхочковых при 28,5 очка за матч.

В традиционных рейтингах топ-100 лучших игроков НБА сразу несколько авторитетных изданий поставили Дэвиса в десятку сильнейших. После поражения от «Денвера» в первом раунде и очередного плей-ин это казалось авансом. В «Лейкерс» годами ждут, когда бигмен заменит стареющего Леброна в качестве первой звезды. Быть может, этот момент наконец настанет. Бровь остаётся одним из лучших двусторонних игроков лиги и заметно добавил в агрессии на чужой половине. Прямо сейчас с 32,8 очка в среднем за игру он самый результативный баскетболист ассоциации. Перспективы «Лос-Анджелеса» на дальние раунды плей-офф во многом зависят от того, сможет ли Дэвис поддерживать такую планку вдолгую.

Суперзвёзды продолжают травмироваться

Стефен Карри и Дрэймонд Грин, сезон-2024/2025 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Самая грустная, хотя и прогнозируемая ситуация, в «Филадельфии». Франшиза громче остальных пошумела на рынке обменов, забрав главный лот межсезонья Пола Джорджа. Трюк с добавлением к травматичному Эмбииду такого же склонного к повреждениям, но более возрастного Джорджа выглядел сомнительно. Опасения подтвердились с самого старта, так как оба пока не провели ещё ни одной игры. «Филадельфии Сиксерс» предстоит много работы по интеграции нового состава, но сейчас больше всего дел у их медицинского штаба. Вот кто уж точно вынужден пахать без выходных.

Не обошли неприятности и Стефа Карри. Ветеран получил повреждение голеностопа. К счастью, он избежал серьёзной травмы и скоро должен вернуться на площадку. «Пеликанс» выменяли Деджонте Мюррея, дабы помочь Зайону Уильямсону впервые в карьере сыграть в плей-офф. В результате новичок «Нью-Орлеана» сломал руку и пропустит минимум от четырёх до шести недель, что явно не входило в планы его нового клуба.

Цифры

Паоло Банкеро и Уэнделл Картер, сезон-2024/2025 Фото: Rich Storry/Getty Images

22% — именно на столько выросло количество штрафных бросков за первую неделю нового сезона. После Матча звёзд судьи стали меньше свистеть, игра приобрела больше жёсткости. Однако текущая регулярка неожиданно выбилась из такого нарратива.

42,1% — столько составляет количество трёхочковых от общего числа бросков команд НБА. Не сказать, что трендом на дальние ещё можно кого-то удивить. Но их становится всё больше, так как в прошлом чемпионате их было 39,5%.

50 — Паоло Банкеро первым в сезоне пробил полтинник, оформив карьерный рекорд в матче с «Индианой». Форвард «Орландо» вживается в роль лидера, и у него неплохо получается. В той игре 37 очков он записал в актив только за первую половину.

«+74» — такой индивидуальный «плюс-минус» у Брэндина Подзиемски. Второй сезон защитника «Уорриорз» показывает, что «воины» умеют работать на перспективу и находить на драфте алмазы.

30% — ужасный процент с игры первого номера драфта-2024 Закари Рисашера. У второго пика Алекса Сарра — 28,6%, у выбранного третьим Рида Шеппарда — 33,3%. Да, это была не самая сильная лотерея.

Кринж недели

Самая лёгкая номинация, в которой за явным преимуществом побеждает статуя Дуэйну Уэйду. «Майами» решил воздать дань уважения своей легенде, но лучше бы этого не делал. Монумент получился настолько неправдоподобным, насколько это вообще возможно.

Конечно, всегда остаётся непробиваемый аргумент «я художник, я так вижу». Однако статуя Уэйду по степени кринжа легко может посоперничать со ставшей знаменитой скульптурой Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры. Сам баскетболист отнёсся к творению иронично, спросив на церемонии открытия «А кто этот парень?»