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Первые очки сына Леброна Джеймса в НБА: хайлайты c Бронни Джеймсом, лучшие моменты

Где родился, там и набрал очки! Знаковый матч в карьере сына Леброна
Андрей Антсон
Бронни Джеймс набрал первые очки в НБА
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Болельщики «Кливленда» были в восторге от Бронни Джеймса.

Мы уже стали свидетелями дебюта Бронни Джеймса в НБА, когда Джей Джей Редик дал ему возможность сыграть несколько минут в первом матче сезона с «Миннесотой Тимбервулвз». Именно ради этого на трибунах арены «Крипто.ком» собрались многие голливудские звёзды. Леброн явно пытался разыграть комбинацию с сыном, отдать ему ассист, но ничего не получилось — сын Короля остался без очков и каких-либо значимых действий.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Хатимура - 18, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хэйс - 10, Расселл - 9, Кнехт - 5, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Реддиш, Джеймс, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Рэндл - 16, Александер-Уолкер - 14, Гобер - 13, Рид - 12, Дивинченцо - 10, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

В следующих матчах Бронни не получал игрового времени, хотя стоит признать, что это были серьёзные встречи, где не стоило рисковать, выпуская Джеймса-младшего. Тем не менее его взяли в гостевое турне с командой, после которого ожидается перевод в Лигу развития, где он сможет получать стабильное игровое время и адаптироваться к НБА.

И вот теперь понятно, что его взяли с собой во многом ради того, что произошло минувшей ночью. «Лейкерс» приехали в гости в Кливленд, родной город Леброна и его сыновей. Хотя Джеймсы уже несколько лет назад переехали в Калифорнию, в столице Огайо их по-прежнему ценят и любят.

Ещё в первой четверти на арене показали трибьют в честь возвращения Леброна и Бронни домой. Никакой ненависти к Джеймсу у фанатов «Кавальерс» больше нет, как это было в начале 2010-х. Сейчас есть только любовь и обожание.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Казалось, что всё устроено так, чтобы Бронни обязательно сыграл. Однако, с другой стороны, «Лейкерс» встречались с одной из лучших команд Востока и не хотелось бы второй раз проигрывать. Однако в итоге «озёрники» отпустили соперника слишком далеко, и в так называемое «мусорное время» Джеймс-младший вышел на площадку и набрал свои первые очки в карьере!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Его встретили невероятными овациями, возможно, даже более громкими, чем в Лос-Анджелесе. Бронни прорвался внутрь, столкнулся с большим сопротивлением, остановился и решился на сложный бросок с сопротивлением! Восторг на арене, а Леброн сосредоточенно наблюдал, скрывая отеческую гордость за сына.

В комментариях многие отметили смелость Бронни, который решился на сложный бросок. Не будем переоценивать момент, ведь исход матча был давно ясен. Остаётся лишь вопрос: увидим ли мы сына Короля ещё раз в ближайшие дни? Или только в Лиге развития? Всё-таки очень хочется увидеть момент, когда Бронни набирает очки с передачи отца. Или наоборот. Так что шоу-программа на этот сезон пока не завершена!

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш, Вуд
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