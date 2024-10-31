Где родился, там и набрал очки! Знаковый матч в карьере сына Леброна

Мы уже стали свидетелями дебюта Бронни Джеймса в НБА, когда Джей Джей Редик дал ему возможность сыграть несколько минут в первом матче сезона с «Миннесотой Тимбервулвз». Именно ради этого на трибунах арены «Крипто.ком» собрались многие голливудские звёзды. Леброн явно пытался разыграть комбинацию с сыном, отдать ему ассист, но ничего не получилось — сын Короля остался без очков и каких-либо значимых действий.

В следующих матчах Бронни не получал игрового времени, хотя стоит признать, что это были серьёзные встречи, где не стоило рисковать, выпуская Джеймса-младшего. Тем не менее его взяли в гостевое турне с командой, после которого ожидается перевод в Лигу развития, где он сможет получать стабильное игровое время и адаптироваться к НБА.

И вот теперь понятно, что его взяли с собой во многом ради того, что произошло минувшей ночью. «Лейкерс» приехали в гости в Кливленд, родной город Леброна и его сыновей. Хотя Джеймсы уже несколько лет назад переехали в Калифорнию, в столице Огайо их по-прежнему ценят и любят.

Ещё в первой четверти на арене показали трибьют в честь возвращения Леброна и Бронни домой. Никакой ненависти к Джеймсу у фанатов «Кавальерс» больше нет, как это было в начале 2010-х. Сейчас есть только любовь и обожание.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Казалось, что всё устроено так, чтобы Бронни обязательно сыграл. Однако, с другой стороны, «Лейкерс» встречались с одной из лучших команд Востока и не хотелось бы второй раз проигрывать. Однако в итоге «озёрники» отпустили соперника слишком далеко, и в так называемое «мусорное время» Джеймс-младший вышел на площадку и набрал свои первые очки в карьере!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Его встретили невероятными овациями, возможно, даже более громкими, чем в Лос-Анджелесе. Бронни прорвался внутрь, столкнулся с большим сопротивлением, остановился и решился на сложный бросок с сопротивлением! Восторг на арене, а Леброн сосредоточенно наблюдал, скрывая отеческую гордость за сына.

В комментариях многие отметили смелость Бронни, который решился на сложный бросок. Не будем переоценивать момент, ведь исход матча был давно ясен. Остаётся лишь вопрос: увидим ли мы сына Короля ещё раз в ближайшие дни? Или только в Лиге развития? Всё-таки очень хочется увидеть момент, когда Бронни набирает очки с передачи отца. Или наоборот. Так что шоу-программа на этот сезон пока не завершена!