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Главный тренер клуба Евролиги подал протест во время матча: наставник Црвены Звезды Яннис Сферопулос остался недоволен

Позор Евролиги? Тренер не выдержал и пошёл выяснять отношения прямо во время матча
Артемий Берстенев
Тренер подал протест прямо во время матча
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А всё опять из-за судей.

Казалось бы, чего ещё можно было ожидать от матча между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом» — драмы, страсти, провокаций? Очевидно: ещё одного захватывающего эпизода, где тренер выражает недовольство решением судей, а зрители получают дозу зрелища, от которого невозможно оторваться. Яннис Сферопулос, главный тренер «Звезды», нашёл способ развить перформанс, оказавшись в центре очередного судейского скандала.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 84
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Жальгирис: Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш

Дело даже не в итоговом счёте 86:84 в пользу литовцев, а в том, как развивалась эта история. Сферопулос превратил протест против судейского решения в настоящее театральное представление для зрителей.

При счёте 70:66 в пользу «Жальгириса» Сферопулос заметил то, что посчитал вопиющей несправедливостью. Когда форвард «Жальгириса» Ален Смайлагич забил с фолом, он при этом задел локтем Николу Калинича, защищавшегося в тот момент. Как говорится, на каждую силу найдётся свой приём, и Сферопулос решил, что это должно было быть классифицировано как неспортивный фол, а не обычный. Однако судьи остались непреклонны и после просмотра видеоповтора оставили решение без изменений.

Яннис Сферопулос

Яннис Сферопулос

Фото: Кадр из трансляции

Вот только Сферопулос не собирался сдаваться: он подошёл к судейскому столику и подал официальный протест прямо во время матча. Если кто-то считает, что баскетбол — это лишь очки и тактика, то перед вами наглядный пример, что здесь идёт и психологическая борьба. Вопросы к судьям возникли не только у тренера «Звезды». Главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери хоть и сдержанно, но не смог не отметить странность этого протеста. «Мне кажется, он действительно оспорил решение судей», — заметил итальянец, добавив массу вопросов к этому «спектаклю».

Видео можно посмотреть на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures SA.

После этого «Црвена Звезда» выступила с официальным заявлением, в котором жёстко высказалась о произошедшем: «Решения судей, поведение лиц за судейским столиком и позорные выходки болельщиков «Жальгириса» перед игрой были почти призывом к линчеванию. Всего за шесть туров этого сезона Евролиги «Црвена Звезда» уже дважды сталкивалась с предвзятым судейством, что напрямую повлияло на наши результаты. Такие ситуации вызвали беспокойство других участников Евролиги и должны быть срочно решены».

Итог встречи — победа «Жальгириса» с минимальным преимуществом в два очка благодаря решающему броску Брайанта Данстона на последних секундах. Болельщики «Црвены» явно разочарованы, но команда их тренера, похоже, уже заранее чувствовала себя триумфатором. «Я горжусь нашими игроками. Они настоящие победители в моих глазах», — заявил Сферопулос после встречи, эффектно покинув пресс-конференцию, не дав журналистам шанса задать вопросы.

Очередной пример:
В Греции очень весело. Владелец клуба Евролиги якобы угрожал властям и оскорблял судей
В Греции очень весело. Владелец клуба Евролиги якобы угрожал властям и оскорблял судей
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Новости. Баскетбол
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