Звёзды «Локо» или талант из УНИКСа? Рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ продолжает восхищать зрителей захватывающими матчами. «Локомотив-Кубань» провёл впечатляющий матч с ЦСКА на выезде, где команды сражались на равных от начала до конца, и судьба встречи решилась на последних секундах! Приятно видеть, что в нашей любимой лиге важную роль играют молодые баскетболисты. Тренеры различных клубов доверяют юным талантам, и мы подготовили для вас рейтинг лучших игроков не старше 2002 года рождения, которые проявили себя на старте регулярного чемпионата.
1-е место. Кирилл Елатонцев
Кирилл Елатонцев
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Центровой в прошлом сезоне стал лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, однако в регулярке-2024/2025 выступает ещё лучше. Прежде всего это связано с тем, что Кирилл получает больше игрового времени при Андрее Ведищеве, сыграв одну из важных ролей в девяти победах «Локомотива-Кубань» на старте чемпионата. Елатонцев в 10 сыгранных матчах в среднем набирал 7,4 очка при 3,5 подбора и 0,8 блок-шота. Лишь Антониус Кливленд реализует двухочковые броски лучше Кирилла во всей команде — 67,3% против 65,8% у россиянина.
2-е место. Михаил Беленицкий
Михаил Беленицкий (с мячом)
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
В концовке прошлого регулярного чемпионата Михаил перешёл на правах аренды в УНИКС из «Пари Нижний Новгород». Тогда он был одним из главных ролевиков, подменяя основных звёзд клуба. Теперь же Беленицкий — железный игрок стартовой пятёрки, который является третьим в составе по среднему времени на паркете — 26 минут. Форвард великолепно проявляет себя в обороне: в среднем у него 4,4 подбора, 1,3 перехвата и 0,4 блок-шота, но и в атаке остаётся полезен — 5,7 очка за игру.
3-е место. Антон Карданахишвили
Антон Карданахишвили (с мячом)
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Молодой баскетболист предпочёл активную игру на площадке вместо пребывания на скамейке запасных в ЦСКА, и это решение оказалось весьма удачным. В составе «Самары» Антон Карданахишвили стал ключевым игроком под руководством Дражена Анзуловича. За свои 21 минуту на паркете он в среднем набирает 9,1 очка при 2,1 подбора, 2,6 передачи и 1,3 перехвата. Кроме того, защитник занимает третье место в команде по показателю «плюс-минус», что свидетельствует о его значительном вкладе в успехи команды во время его нахождения на площадке.
4-е место. Всеволод Ищенко
Всеволод Ищенко
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
В прошлом сезоне имя Всеволода Ищенко было неизвестно большинству поклонников Единой лиги. Лишь те, кто внимательно следил за Единой молодёжной лигой, могли оценить его потенциал. Однако нынешняя регулярка и Суперкубок показали, что в свои 19 лет Ищенко заслуживает места в стартовой пятёрке «Локомотива-Кубань», став, возможно, главным открытием начала сезона. Молодой баскетболист в среднем набирает 5,1 очка при 1,8 подбора и 1,9 передачи за 15 минут на площадке. Нельзя не отметить его стремительный прогресс.
5-е место. Кирилл Темиров
Кирилл Темиров
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Прошлый сезон стал первым для Темирова в профессиональной карьере, но он получал игровое время при Александре Секуличе. После прихода Ведищева оно только увеличилось, главный тренер доверяет ему порой даже важные отрезки в матчах. Средние показатели Кирилла выросли по сравнению с прошлым сезоном: 5,0 очка, 1,1 подбора, 0,8 передачи, но всё равно не дотягивают до кого-то из топ-4, поэтому заслуженное пятое место.
6-е место. Виталиюс Пранаускис
Виталиюс Пранаускис (с мячом)
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Для своих юных лет Виталиюс уже провёл четыре полноценных сезона в составе «Автодора». Российский защитник в этом сезоне раскрылся, демонстрируя лучшие показатели в своей карьере — в среднем 5,9 очка, 2,5 подбора и 4,0 передачи. При этом видно, что Миленко Богичевич доверяет Пранаускису — 21-летний баскетболист проводит на паркете по 22 минуты. Ждём повышения в следующем рейтинге от игрока «Автодора»?
7-е место. Паша Исмаилов
Паша Исмаилов (с мячом)
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Форвард удивил многих в прошлом сезоне, а в этом ни на секунду не останавливается в развитии. Роль и игровое время Исмаилова выросли в разы. Теперь Паша — один из основных игроков команды и отлично справляется с поставленными задачами на обеих сторонах паркета. Его показатели в нынешнем сезоне: 4,2 очка, 3,9 подбора, 0,9 передачи за 21 минуту на паркете в среднем.
8-е место. Михаил Ведищев
Михаил Ведищев (с мячом)
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
20-летний разыгрывающий в этом сезоне присоединился к основной команде «Локомотива-Кубань», а ранее выступал за различные молодежные составы краснодарского клуба. Михаил хоть пока и не является основным игроком одного из лидера Единой лиги, но хорошо помогает команде со скамейки. В среднем Ведищев проводит семь минут на паркете, набирая 3,0 очка при 0,2 подбора и 1,1 передачи.
9-е место. Дмитрий Халтурин
Дмитрий Халтурин
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Центровой в последнее время немного выпал из ротации «Пармы» в Единой лиге. Тем не менее Халтурин всегда готов помочь команде, если Евгений Пашутин даст ему шанс. В сезоне-2024/2025 Дмитрий в среднем проводит на паркете семь минут, набирая 2,0 очка при 1,3 подбора и 0,3 передачи. Надеемся, Дмитрий вернёт расположение главного тренера и проявит себя в будущем!
10-е место. Глеб Фирсов
Глеб Фирсов
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
За два прошлых сезона в Единой лиге Глеб сыграл всего четыре матча, а в этом году уже принял участие в девяти играх. 19-летний центровой в среднем проводит на площадке семь минут вместе с такими игроками, как Ройс Хэмм, Александр Шашков и Дмитрий Халтурин, что заслуживает уважения. В составе «Пармы» Фирсов в этом сезоне в среднем набирает 1,3 очка, делает 1,6 подбора и отдаёт 0,4 передачи за матч.
11-е место. Сергей Зоткин
Сергей Зоткин
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
«Пари Нижний Новгород» на старте нового сезона влюбил в себя буквально всех. Клуб кардинально сменил состав, назначив к тому же нового тренера. Впрочем, это не помешало нижегородцам отлично стартовать в сезоне, а Сергей Зоткин хоть пока и не является игроком стартовой пятёрки, но качественно выходит со скамейки и выполняет все указания Сергея Козина. 1,6 очка, 0,8 подбора и 1,0 передачи в среднем при восьми минутах на паркете — показатели Сергея.
12-е место. Егор Рыжов
Егор Рыжов
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
В августе Рыжов выразил свои амбиции: «Хотелось бы закрепиться в основной команде, помочь добывать результат и становиться сильнее». Попасть в ротацию «Зенита» — задача не из легких в Единой лиге. Однако если Хавьер Паскуаль доверяет тебе хотя бы минуту на площадке, это значит, что ты заслуживаешь быть частью сине-бело-голубых. В этом сезоне Егор в среднем приносит команде 2,0 очка, делает 0,8 подбора и отдает 0,5 передачи за матч.
Егор Дёмин
Фото: byucougars.com
Бонус. Егор Дёмин
Пройти мимо фигуры Егора Дёмина было бы кощунством. Российский баскетболист подписал контракт с университетом Бригама Янга (BYU) из студенческой американской лиги NCAA, где и будет выступать на протяжении целого продолжительного сезона. Наш игрок уже котируется как один из топовых выборов на драфте НБА 2025 года. Стартует карьера Дёмина в лучшем студенческом чемпионате 6 ноября в игре с Центральным Арканзасом, но первую проверку BYU уже прошёл, обыграв «Колорадо Кристиан» в предсезонном матче со счётом 93:49. Россиянин хоть набранными очками и не отметился, но зато отдал 11 передач — лучший показатель среди всех игроков, участвовавших во встрече.