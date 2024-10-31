Звёзды «Локо» или талант из УНИКСа? Рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ продолжает восхищать зрителей захватывающими матчами. «Локомотив-Кубань» провёл впечатляющий матч с ЦСКА на выезде, где команды сражались на равных от начала до конца, и судьба встречи решилась на последних секундах! Приятно видеть, что в нашей любимой лиге важную роль играют молодые баскетболисты. Тренеры различных клубов доверяют юным талантам, и мы подготовили для вас рейтинг лучших игроков не старше 2002 года рождения, которые проявили себя на старте регулярного чемпионата.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку».

1-е место. Кирилл Елатонцев

Кирилл Елатонцев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Центровой в прошлом сезоне стал лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, однако в регулярке-2024/2025 выступает ещё лучше. Прежде всего это связано с тем, что Кирилл получает больше игрового времени при Андрее Ведищеве, сыграв одну из важных ролей в девяти победах «Локомотива-Кубань» на старте чемпионата. Елатонцев в 10 сыгранных матчах в среднем набирал 7,4 очка при 3,5 подбора и 0,8 блок-шота. Лишь Антониус Кливленд реализует двухочковые броски лучше Кирилла во всей команде — 67,3% против 65,8% у россиянина.

2-е место. Михаил Беленицкий

Михаил Беленицкий (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В концовке прошлого регулярного чемпионата Михаил перешёл на правах аренды в УНИКС из «Пари Нижний Новгород». Тогда он был одним из главных ролевиков, подменяя основных звёзд клуба. Теперь же Беленицкий — железный игрок стартовой пятёрки, который является третьим в составе по среднему времени на паркете — 26 минут. Форвард великолепно проявляет себя в обороне: в среднем у него 4,4 подбора, 1,3 перехвата и 0,4 блок-шота, но и в атаке остаётся полезен — 5,7 очка за игру.

3-е место. Антон Карданахишвили

Антон Карданахишвили (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Молодой баскетболист предпочёл активную игру на площадке вместо пребывания на скамейке запасных в ЦСКА, и это решение оказалось весьма удачным. В составе «Самары» Антон Карданахишвили стал ключевым игроком под руководством Дражена Анзуловича. За свои 21 минуту на паркете он в среднем набирает 9,1 очка при 2,1 подбора, 2,6 передачи и 1,3 перехвата. Кроме того, защитник занимает третье место в команде по показателю «плюс-минус», что свидетельствует о его значительном вкладе в успехи команды во время его нахождения на площадке.

4-е место. Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В прошлом сезоне имя Всеволода Ищенко было неизвестно большинству поклонников Единой лиги. Лишь те, кто внимательно следил за Единой молодёжной лигой, могли оценить его потенциал. Однако нынешняя регулярка и Суперкубок показали, что в свои 19 лет Ищенко заслуживает места в стартовой пятёрке «Локомотива-Кубань», став, возможно, главным открытием начала сезона. Молодой баскетболист в среднем набирает 5,1 очка при 1,8 подбора и 1,9 передачи за 15 минут на площадке. Нельзя не отметить его стремительный прогресс.

5-е место. Кирилл Темиров

Кирилл Темиров Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Прошлый сезон стал первым для Темирова в профессиональной карьере, но он получал игровое время при Александре Секуличе. После прихода Ведищева оно только увеличилось, главный тренер доверяет ему порой даже важные отрезки в матчах. Средние показатели Кирилла выросли по сравнению с прошлым сезоном: 5,0 очка, 1,1 подбора, 0,8 передачи, но всё равно не дотягивают до кого-то из топ-4, поэтому заслуженное пятое место.

6-е место. Виталиюс Пранаускис

Виталиюс Пранаускис (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Для своих юных лет Виталиюс уже провёл четыре полноценных сезона в составе «Автодора». Российский защитник в этом сезоне раскрылся, демонстрируя лучшие показатели в своей карьере — в среднем 5,9 очка, 2,5 подбора и 4,0 передачи. При этом видно, что Миленко Богичевич доверяет Пранаускису — 21-летний баскетболист проводит на паркете по 22 минуты. Ждём повышения в следующем рейтинге от игрока «Автодора»?

7-е место. Паша Исмаилов

Паша Исмаилов (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Форвард удивил многих в прошлом сезоне, а в этом ни на секунду не останавливается в развитии. Роль и игровое время Исмаилова выросли в разы. Теперь Паша — один из основных игроков команды и отлично справляется с поставленными задачами на обеих сторонах паркета. Его показатели в нынешнем сезоне: 4,2 очка, 3,9 подбора, 0,9 передачи за 21 минуту на паркете в среднем.

8-е место. Михаил Ведищев

Михаил Ведищев (с мячом) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

20-летний разыгрывающий в этом сезоне присоединился к основной команде «Локомотива-Кубань», а ранее выступал за различные молодежные составы краснодарского клуба. Михаил хоть пока и не является основным игроком одного из лидера Единой лиги, но хорошо помогает команде со скамейки. В среднем Ведищев проводит семь минут на паркете, набирая 3,0 очка при 0,2 подбора и 1,1 передачи.

9-е место. Дмитрий Халтурин

Дмитрий Халтурин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Центровой в последнее время немного выпал из ротации «Пармы» в Единой лиге. Тем не менее Халтурин всегда готов помочь команде, если Евгений Пашутин даст ему шанс. В сезоне-2024/2025 Дмитрий в среднем проводит на паркете семь минут, набирая 2,0 очка при 1,3 подбора и 0,3 передачи. Надеемся, Дмитрий вернёт расположение главного тренера и проявит себя в будущем!

10-е место. Глеб Фирсов

Глеб Фирсов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

За два прошлых сезона в Единой лиге Глеб сыграл всего четыре матча, а в этом году уже принял участие в девяти играх. 19-летний центровой в среднем проводит на площадке семь минут вместе с такими игроками, как Ройс Хэмм, Александр Шашков и Дмитрий Халтурин, что заслуживает уважения. В составе «Пармы» Фирсов в этом сезоне в среднем набирает 1,3 очка, делает 1,6 подбора и отдаёт 0,4 передачи за матч.

11-е место. Сергей Зоткин

Сергей Зоткин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Пари Нижний Новгород» на старте нового сезона влюбил в себя буквально всех. Клуб кардинально сменил состав, назначив к тому же нового тренера. Впрочем, это не помешало нижегородцам отлично стартовать в сезоне, а Сергей Зоткин хоть пока и не является игроком стартовой пятёрки, но качественно выходит со скамейки и выполняет все указания Сергея Козина. 1,6 очка, 0,8 подбора и 1,0 передачи в среднем при восьми минутах на паркете — показатели Сергея.

12-е место. Егор Рыжов

Егор Рыжов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В августе Рыжов выразил свои амбиции: «Хотелось бы закрепиться в основной команде, помочь добывать результат и становиться сильнее». Попасть в ротацию «Зенита» — задача не из легких в Единой лиге. Однако если Хавьер Паскуаль доверяет тебе хотя бы минуту на площадке, это значит, что ты заслуживаешь быть частью сине-бело-голубых. В этом сезоне Егор в среднем приносит команде 2,0 очка, делает 0,8 подбора и отдает 0,5 передачи за матч.

Егор Дёмин Фото: byucougars.com

Бонус. Егор Дёмин

Пройти мимо фигуры Егора Дёмина было бы кощунством. Российский баскетболист подписал контракт с университетом Бригама Янга (BYU) из студенческой американской лиги NCAA, где и будет выступать на протяжении целого продолжительного сезона. Наш игрок уже котируется как один из топовых выборов на драфте НБА 2025 года. Стартует карьера Дёмина в лучшем студенческом чемпионате 6 ноября в игре с Центральным Арканзасом, но первую проверку BYU уже прошёл, обыграв «Колорадо Кристиан» в предсезонном матче со счётом 93:49. Россиянин хоть набранными очками и не отметился, но зато отдал 11 передач — лучший показатель среди всех игроков, участвовавших во встрече.