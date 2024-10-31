В НБА хотят разрешить драки? Все аргументы за и против

Вокруг НБА всегда циркулирует множество новостей. Лига приучила к постоянному потоку информации 24/7. В общем, инфоповодов хватает. «Что за шум, а драки нет?» — подумали вы. Отвечает главный тренер действующих чемпионов из «Бостона» Джо Маззулла, заявивший, что хотел бы возвращения в ассоциацию драк. По его мнению, нелегитимность кулачного вмешательства лишает зрителей развлекательного элемента. Джо ратует за хлеб и зрелище, но нужен ли мордобой в баскетболе в действительности?

Драки всегда были частью культуры НБА

Буквально с самого рождения игры. В 1891 году Джеймс Нейсмит придумал баскетбол. Поначалу у будущего любимого вида спорта миллионов хватало минусов и неразберихи в правилах. Поэтому немудрено, что самый первый баскетбольный матч завершился массовым побоищем. Впоследствии отец баскетбола вспоминал, что тогда ещё не продумал правила. В итоге обе команды выбежали в центр корта, чтобы выяснить отношения. Результат оказался не самым спортивным. По словам Нейсмита, «одного парня вырубили, другому вывихнули плечо, у нескольких сияли фонари под глазом».

Скорее с драками ассоциируется хоккей, где в цене тафгаи, чья основная задача — оберегать свою главную звезду и физическим воздействием наводить ужас на соперников. В баскетболе изобрели собственный термин с аналогичными функциями — «полицейский». Точкой отсчёта можно считать «Бостон» 1950-х (да, видимо, в Маззулле сыграли исторические связи). В той банде Рэда Ауэрбаха культивировались игроки такого типажа, которые клали оппонентов мордой в пол при каждом втором проходе под кольцо.

Сражаться на паркете можно по-разному. Отсюда и случаи, когда в потасовки вступали не только против соперников, но и с членами своей команды. «Последний танец» подсветил эпизод драки Майкла Джордана со Стивом Керром. Эм Джэй жёстко относился к новичкам и особенно любил к ним придираться. Когда новичком «Чикаго» стал щуплый белый паренёк, не особенно подходящий под описание типичного баскетболиста, ему просто не могло не достаться. По словам Керра, Джордан всё время на него давил, а как-то даже ударил в лицо во время тренировки. Впрочем, Стив не сломался и на каждый тычок отвечал фирменным дальним попаданием, чем заслужил респект Его Воздушества, с которым находится в приятельских отношениях по сей день.

Пожалуй, самой легендарной потасовкой в истории НБА стал памятный любому фанату игры Malice at the Palace. Если коротко, то в матче «Детройта» с «Индианой» махались все против всех. Раздосадованный результатом встречи центровой «Пистонс» Бен Уоллес вступил в стычку с форвардом «Пэйсерс», тогда еще носившим имя Рон Артест. Потасовка вышла за пределы площадки, Стивен Джексон и Джермейн О’Нил закусились с фанатами. Дрались жёстко и долго. Санкции последовали соответствующие. Лига отстранила девять игроков без оплаты на общее количество под 150 матчей.

Как с драками сейчас?

Время от времени из каждого утюга раздаются ностальгические воспоминания ветеранов, что раньше играли жёстче, да и вообще трава была зеленее. Мол, современная НБА стала слишком мягкой и игре не хватает брутальности 90-х. Амбассадором лихого времени стал Дрэймонд Грин. В прошлой регулярке форвард «Уорриорз» отметился сразу в двух потасовках. Сначала досталось Руди Гоберу, на котором Грин в лучших традициях Хабиба решил отработать навыки захвата с удушением. Затем от удара наотмашь пострадал Юсуф Нуркич.

Дрэймонд Грин и Юсуф Нуркич Фото: Christian Petersen/Getty Images

Лига отстранила нарушителя и применила санкции, которые сняла спустя 12 матчей после инцидента с Нуркичем. Всего за карьеру Дрэймонд выплатил за карьеру более $ 3 млн за дисквалификации. Не самые выдающиеся по меркам НБА деньги, но вполне себя тянущие на годовой оклад топового баскетболиста Евролиги. Кейсы Грина показали, что НБА готова бороться с драками и, по словам комиссионера Адама Сильвера, не приемлет насилие ни в одном из его проявлений.

Аргументы за

Основной тезис Маззуллы заключается в том, чтобы дать людям больше эмоций. Конфликты по умолчанию хорошо продаются, а НБА — крайне направленная на коммерческий успех организация. Что может быть более увлекательным, чем небольшая потасовка? Наставник «Бостона» опирается на другие виды спорта и их современные воплощения.

Нравится вам или нет, но медиафутбольные турниры, вне зависимости от их качества и контентного наполнения, набирают популярность и уже нашли свою аудиторию. Схожая история с феноменом поп-ММА. И там, и там не последнюю роль занимают потасовки, ссоры и скандалы, которые временами решаются рукоприкладством. Не самый изысканный способ привлечения внимания работает. Иначе ролики не набирали бы сотни, а порой и миллионы просмотров.

Экс-игрок НБА Лу Уильямс подметил, что единственное, чего не хватает отлично стартовавшему в текущем сезоне Джейсону Тейтуму — трэш-ток. Форварда «Селтикс» считают слишком правильной суперзвездой, которая делает правильные вещи, играет в командный баскетбол и которой не хватает своей идентичной искры. Запрос публики понятен. Однако с таким подходом не так длинён путь от спортивного соревнования до реалити-шоу, где люди сидят вокруг костра и строят любовь, изо дня в день генерируя кринжовый контент.

Аргументы против

Безусловно, НБА — это эмоции, пусть иногда они и бьют через край. Однако не стоит забывать об уважении к сопернику. Одно дело — подкалывать оппонента и даже иногда его задирать, совсем другое — опускаться до мордобития. Для этого есть свои виды спорта. Креативщики додумались даже до объединения шахмат и бокса. В шахбоксе участники соревнуются в комбинации этих видов в чередующихся раундах. Такое развлечение имеет право на жизнь, но это уже абсолютно другая игра.

Матч «Бруклина» и «Индианы» Фото: Dylan Buell/Getty Images

Баскетбол — это про дух соперничества, амплитудные данки, стильные кроссоверы, хитрые передачи и клатчевые попадания. С официальным разрешением драк НБА уйдёт в более кровожадную плоскость, где велика вероятность, что потасовки вытеснят саму игру. К тому же непонятно, какие правила должна устанавливать ассоциация. Что будет являться нарушением, если применение кулаков легализуют?

Лига уже работает над разнообразием сезона и за последние годы добилась большого прогресса. Так, появились стадия плей-ин и внутрисезонный турнир. Возможно, когда-нибудь мы увидим четырёхочковую линию. У НБА нет проблем с разумными новшествами и адекватным привлечением зрительского внимания. Но драки? Пожалуй, это уже чересчур.