Зак Наталл — «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за сентябрь-октябрь

Баскетбольный клуб «Пари НН» уже успел пошуметь на старте нового сезона Единой лиги ВТБ. Команда Сергея Козина, который впервые занял пост главного тренера, одержала шесть побед в 10 встречах, в том числе над действующим чемпионом — московским ЦСКА. В рамках нынешнего сезона «Чемпионат» будет выбирать лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды, а затем пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона. Она будет называться «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам сентября-октября.

5. Дмитрий Хвостов

10 матчей, 6,2 очка, 2,6 подбора, 3,7 передачи, 0,9 перехвата, 9,3 ЭФФ

Дмитрий Хвостов Фото: БК «Пари НН»

35-летний ветеран проводит свой четвёртый сезон в нижегородском клубе после возвращения и всё ещё является одним их самых полезных баскетболистов в команде. В прошлом сезоне Хвостов из-за травмы принял участие лишь в 12 матчах, в то время как в нынешнем розыгрыше сыграл во всех встречах. Дмитрий, как и всегда, дирижирует атаками и является проводником на площадке между баскетболистами и тренером. Легионеры «Пари НН» в интервью «Чемпионату» отмечали, что постоянно чему-то учатся у российского ветерана.

4. Обри Доукинс

10 матчей, 13,2 очка, 2,6 подбора, 1,0 передачи, 0,8 перехвата 10,6 ЭФФ.

Обри Доукинс Фото: БК «Пари НН»

Обри, как и ещё два претендента, пополнил состав «Пари НН» минувшим летом. В прошлом сезоне он выступал за черногорский клуб «Студентски центар». В нынешнем сезоне он сыграл во всех встречах нижегородцев, однако лишь раз появлялся на паркете в стартовом составе. Он является первой опцией со скамейки и получаемым игровым временем распоряжается максимально эффективно. При этом он является лидером команды по проценту реализации трёхочковых бросков. Ну и не стоит забывать его красивейший победный бросок в домашнем матче с ЦСКА. Именно то попадание позволило нанести армейцам первое поражение в сезоне.

3. Неманья Джуришич

10 матчей, 10,9 очка, 5,4 подбора, 2,7 передачи, 0,8 перехвата, 12,2 ЭФФ.

Неманья Джуришич Фото: БК «Пари НН»

Черногорский форвард перебрался на берега Волги из польского клуба «Сталь», за который он выступал два года. В отличие от Доукинса, Неманья является неоспоримым игроком стартового состава. Черногорец второй в команде по проценту попадания с игры, а также по подборам — после российского «большого» Александра Чадова. На паркете часто можно увидеть, как он много общается и что-то подсказывает более молодым игрокам. Не стоит забывать, что Неманья несколько лет назад вызывался в сборную Черногории.

2. Александр Чадов

10 матчей, 8,7 очка, 6,3 подбора, 1,2 передачи, 12,3 ЭФФ

Александр Чадов Фото: БК «Пари НН»

Этот сезон для 22-летнего игрока станет шестым в поволжской команде. В нынешнем розыгрыше россиянин показывает лучшую статистику по карьере, а в августе вообще стал MVP Кубка дружбы в составе сборной России. Чадов является первой и незаменимой опцией в передней линии в команде Сергея Козина. За межсезонье он очень прибавил как в физической скорости, так и в скорости принятия решений на паркете. Можно легко допустить, что он продолжит прогрессировать и ещё улучшать свою статистику по ходу этого сезона.

1. Зак Наталл

10 матчей, 14,3 очка, 3,3 подбора, 2,7 передачи, 0,9 перехвата, 12,5 ЭФФ

Зак Наталл Фото: БК «Пари НН»

Американец перебрался в Россию из боснийской команды «Широки» и сразу же влюбил в себя как местных болельщиков, так и нейтральных зрителей. Несмотря на то что это его лишь второй сезон в профессиональном баскетболе, со стороны кажется, что он играет в профи очень много лет. Его трудовая этика, ментальность и даже стиль игры где-то походят на легендарного Коби Брайанта. Зак сам признавался, что равняется на него. Наталл — классический «второй» номер, который в первую очередь заточен на атаку. Он является самым результативным игроком команды по среднему набору очков за матч, однако как будто всё ещё не показал свой потенциал на 100%. Может быть, не все концовки матчей остаются за ним, но в первой части и середине игры именно его атакующие действия позволяют команде либо отрываться от соперников, либо быть наравне против топов. «Чемпионат» выбирает именно его «ЧемпMVP» сентября-октября в составе «Пари НН».

Зак Наталл «ЧемпMVP» сентября-октября в составе «Пари НН» «Я очень благодарен тем, кто считает меня достойным этого звания. Моя цель — быть сосредоточенным и готовым к каждому матчу! Спасибо моим тренерам и товарищам по команде за доверие и уверенность в моём мастерстве и за то, что позволили мне играть в комфортных условиях. Вперед, Нижний!»

В ноября нижегородцы проведут шесть матчей — с ЦСКА, УНИКСом, «Пармой», «Астаной», «Уралмашем» и «Зенитом», по итогам которых мы вновь выберем лучшего игрока месяца.