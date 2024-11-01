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Кто стал лучшим игроком Пари НН за сентябрь-октябрь по версии сайта Чемпионат в Единой лиге ВТБ

Зак Наталл — «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за сентябрь-октябрь
Александр Зотеев
Наталл — «ЧемпMVP» в «Пари НН» за сентябрь-октябрь
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Представляем совместную награду «Чемпионата» с клубом Единой лиги из Нижнего Новгорода.

Баскетбольный клуб «Пари НН» уже успел пошуметь на старте нового сезона Единой лиги ВТБ. Команда Сергея Козина, который впервые занял пост главного тренера, одержала шесть побед в 10 встречах, в том числе над действующим чемпионом — московским ЦСКА. В рамках нынешнего сезона «Чемпионат» будет выбирать лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды, а затем пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона. Она будет называться «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам сентября-октября.

5. Дмитрий Хвостов

10 матчей, 6,2 очка, 2,6 подбора, 3,7 передачи, 0,9 перехвата, 9,3 ЭФФ

Дмитрий Хвостов

Дмитрий Хвостов

Фото: БК «Пари НН»

35-летний ветеран проводит свой четвёртый сезон в нижегородском клубе после возвращения и всё ещё является одним их самых полезных баскетболистов в команде. В прошлом сезоне Хвостов из-за травмы принял участие лишь в 12 матчах, в то время как в нынешнем розыгрыше сыграл во всех встречах. Дмитрий, как и всегда, дирижирует атаками и является проводником на площадке между баскетболистами и тренером. Легионеры «Пари НН» в интервью «Чемпионату» отмечали, что постоянно чему-то учатся у российского ветерана.

4. Обри Доукинс

10 матчей, 13,2 очка, 2,6 подбора, 1,0 передачи, 0,8 перехвата 10,6 ЭФФ.

Обри Доукинс

Обри Доукинс

Фото: БК «Пари НН»

Обри, как и ещё два претендента, пополнил состав «Пари НН» минувшим летом. В прошлом сезоне он выступал за черногорский клуб «Студентски центар». В нынешнем сезоне он сыграл во всех встречах нижегородцев, однако лишь раз появлялся на паркете в стартовом составе. Он является первой опцией со скамейки и получаемым игровым временем распоряжается максимально эффективно. При этом он является лидером команды по проценту реализации трёхочковых бросков. Ну и не стоит забывать его красивейший победный бросок в домашнем матче с ЦСКА. Именно то попадание позволило нанести армейцам первое поражение в сезоне.

3. Неманья Джуришич

10 матчей, 10,9 очка, 5,4 подбора, 2,7 передачи, 0,8 перехвата, 12,2 ЭФФ.

Неманья Джуришич

Неманья Джуришич

Фото: БК «Пари НН»

Черногорский форвард перебрался на берега Волги из польского клуба «Сталь», за который он выступал два года. В отличие от Доукинса, Неманья является неоспоримым игроком стартового состава. Черногорец второй в команде по проценту попадания с игры, а также по подборам — после российского «большого» Александра Чадова. На паркете часто можно увидеть, как он много общается и что-то подсказывает более молодым игрокам. Не стоит забывать, что Неманья несколько лет назад вызывался в сборную Черногории.

2. Александр Чадов

10 матчей, 8,7 очка, 6,3 подбора, 1,2 передачи, 12,3 ЭФФ

Александр Чадов

Александр Чадов

Фото: БК «Пари НН»

Этот сезон для 22-летнего игрока станет шестым в поволжской команде. В нынешнем розыгрыше россиянин показывает лучшую статистику по карьере, а в августе вообще стал MVP Кубка дружбы в составе сборной России. Чадов является первой и незаменимой опцией в передней линии в команде Сергея Козина. За межсезонье он очень прибавил как в физической скорости, так и в скорости принятия решений на паркете. Можно легко допустить, что он продолжит прогрессировать и ещё улучшать свою статистику по ходу этого сезона.

1. Зак Наталл

10 матчей, 14,3 очка, 3,3 подбора, 2,7 передачи, 0,9 перехвата, 12,5 ЭФФ

Зак Наталл

Зак Наталл

Фото: БК «Пари НН»

Американец перебрался в Россию из боснийской команды «Широки» и сразу же влюбил в себя как местных болельщиков, так и нейтральных зрителей. Несмотря на то что это его лишь второй сезон в профессиональном баскетболе, со стороны кажется, что он играет в профи очень много лет. Его трудовая этика, ментальность и даже стиль игры где-то походят на легендарного Коби Брайанта. Зак сам признавался, что равняется на него. Наталл — классический «второй» номер, который в первую очередь заточен на атаку. Он является самым результативным игроком команды по среднему набору очков за матч, однако как будто всё ещё не показал свой потенциал на 100%. Может быть, не все концовки матчей остаются за ним, но в первой части и середине игры именно его атакующие действия позволяют команде либо отрываться от соперников, либо быть наравне против топов. «Чемпионат» выбирает именно его «ЧемпMVP» сентября-октября в составе «Пари НН».

Зак Наталл
Зак Наталл
«ЧемпMVP» сентября-октября в составе «Пари НН»

«Я очень благодарен тем, кто считает меня достойным этого звания. Моя цель — быть сосредоточенным и готовым к каждому матчу! Спасибо моим тренерам и товарищам по команде за доверие и уверенность в моём мастерстве и за то, что позволили мне играть в комфортных условиях. Вперед, Нижний!»

В ноября нижегородцы проведут шесть матчей — с ЦСКА, УНИКСом, «Пармой», «Астаной», «Уралмашем» и «Зенитом», по итогам которых мы вновь выберем лучшего игрока месяца.

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