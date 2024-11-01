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Виктор Вембаньяма сделал второй за карьеру 5x5, набрав против Юты 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и блоков

Уникальный Виктор Вембаньяма! Выдал невероятный матч и повторил достижение Кириленко в НБА
Артемий Берстенев
Вембаньяма повторил достижение Кириленко в НБА
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А ещё французский феномен нацелился на, казалось бы, вечный рекорд Хакима Оладжьювона.

Виктор Вембаньяма снова вписывает имя в историю НБА. В своей 76-й игре за карьеру французский вундеркинд вышел на паркет в Солт-Лейк-Сити и помог «Сан-Антонио Спёрс» преодолеть 11-очковое отставание, одержав победу над «Ютой» со счётом 106:88. Вембаньяма, как и ожидалось, стал лидером команды, блистая на обеих сторонах площадки и пополнив ряды редких рекордсменов НБА.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
88 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Секстон - 16, Джордж - 15, Коллинс - 14, Филиповски - 12, Миллз - 9, Юбэнкс - 6, Кесслер - 6, Сенсабо - 5, Кларксон - 3, Уильямс - 2, Михайлюк, Джузэнг
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Пол - 19, Джонсон - 13, Сохан - 11, Мамукелашвили - 10, Касл - 8, Барнс - 8, Брэнэм - 6, Шампани - 6, Уэсли, Коллинс, Сиссоко, Бэсси

В этот раз 20-летний Вембаньяма завершил встречу с впечатляющим показателем 5×5, заработав 25 очков, девять подборов, семь передач, пять перехватов и столько же блок-шотов. Этот редкий статистический подвиг стал вторым в его карьере, и благодаря ему Виктор вошёл в элитный клуб баскетболистов НБА с несколькими играми в стиле 5×5. Компанию ему составляют такие легенды, как Хаким Оладжьювон с шестью подобными играми и Андрей Кириленко с тремя.

Достичь таких высот в 20 лет — это поистине впечатляющее достижение, и Виктор уверенно движется по пути, где у него есть все шансы превзойти даже Оладжьювона по количеству матчей с 5×5. Если Оладжьювон считается одним из величайших защитников в истории НБА, а Кириленко является примером универсальности и мастерства, выходящих за рамки своего времени, то Вембаньяма — это не просто очередной талант в этом списке. Он уже обладает потенциалом стать доминирующим игроком на обоих концах площадки, а его игра в обороне — аспект, который невозможно оставить без внимания.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тот факт, что Виктор всё ещё адаптируется к уровню НБА, лишь добавляет интриги его игре. Он продолжает искать оптимальные позиции в атаке, экспериментируя с бросками и изучая свои возможности. Однако как только он начнёт уверенно находить свои «точки» и повышать эффективность, перед защитой соперников встанет задача, к которой будет практически невозможно подготовиться.

Вембаньяма — это явление. Его универсальность, выдающийся баскетбольный интеллект и впечатляющая игра в защите превращают его в кошмар для соперников. Если в 20 лет он уже занимает третье место в истории НБА по этому статистическому показателю, что лишь подчёркивает его потенциал и обещает, что через несколько лет он может стать одним из самых уникальных и опасных игроков лиги.

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