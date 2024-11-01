Ужасный старт, увольнение тренера и уход суперзвезды. Экс-чемпионы НБА на пороге перемен

Вряд ли кто-то на старте регулярного чемпионата мог бы представить, что «Милуоки Бакс» будет плестись в конце турнирной таблицы Восточной конференции после пяти сыгранных матчей. Может быть, у команды выбыли суперзвёзды: Яннис Адетокунбо или Дэмьен Лиллард? Нет, просто команда ужасно играет и находится на том месте, которое заслуживает на сегодняшний день. Кто виноват в поражениях «оленей», почему растёт недовольство Грик Фрика и другие насущные вопросы про «Милуоки» — в нашем материале.

Клуб во главе с Адетокунбо в дебютной встрече сезона-2024/2025 обыграл «Филадельфию» со счётом 124:109. Причём победа была добыта на выезде, что явно вселило надежду в фанатов «оленей». Радость была недолгой. Затем «Милуоки» проиграл четыре матча кряду. Если поражения от «Бостона» и «Мемфиса» ещё можно как-то понять, так как «кельты» — чемпионы НБА, которые не стали хуже ни на крупицу, а «мишки» во главе со здоровым Джа Морантом и другими лидерами наконец-то вернулись на паркет и доказывают свою состоятельность на деле. Чего нельзя понять, так это поражения от «Чикаго» и «Бруклина» — не самых сильных клубов Восточной конференции и НБА.

Расстроенные игроки «Милуоки Бакс» Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Никто и слова бы не сказал, если бы «олени» оказались слабее на пару очков, однако поражения с разницей более чем в 10 очков — 122:133 и 102:115 — уже говорят о проблемах в клубе. Лиллард против «Мемфиса» провёл, наверное, худший матч в карьере. Разыгрывающий за 34 минуты на паркете набрал всего четыре очка, реализовав 1 из 12 бросков с игры. Ужасные показатели для второй звезды клуба. Дэмьена брали в «Милуоки» в качестве игрока, который будет изрядно угрожать сопернику с дистанции. На него делалась ставка как на того, кто будет «решать» в клатче.

Естественно, одна игра не показатель, но уже довольно тревожный звоночек для «Милуоки». Все беды команды, само собой, вешают на главного тренера «оленей» Дока Риверса. Он в прошлом сезоне заменил Эдриана Гриффина, при котором команда шла на втором месте на Востоке с показателями 31-13. После назначения Риверса клуб из Висконсина выиграл 19 игр, а проиграл — 24 — отрицательный баланс. Нельзя не отметить, что Дока брали, рассчитывая на его опыт, и надеялись, что в плей-офф он покажет себя как надо. Получилось, мягко говоря, так себе. «Милуоки» уступил «Индиане» со счётом 2-4. Да, можно сказать, команда всю серию провела без Адетокунбо, а в паре матчей не сыграл и Лиллард из-за травмы, но история не терпит сослагательного наклонения.

Яннис Адетокунбо Фото: Luke Hales/Getty Images

Баскетбольные эксперты сходятся во мнении, что, если Риверс не исправит положение дел в кратчайшие сроки, его ждёт увольнение. Вероятно, это может стать его последней работой в НБА. Кендрик Перкинс отметил, что у «Милуоки» огромные проблемы, так как в команде нет «химии»: «Я ожидал увидеть нечто большее от скамейки запасных, и речь даже не об игре, а о приветственных жестах, подбадривании. В раздевалке происходит что-то, чего я не могу понять. Но я скажу следующую вещь. Они не ценили такого парня, как Патрик Беверли, принимали его как должное. Представьте, что он делал в раздевалке, чтобы сплотить команду в прошлом сезоне».

Перкинс прав: есть две суперзвезды — Адетокунбо и Лиллард, также неплохо играют Брук Лопес, Бобби Портис. И всё. Пропасть в уровне между ними и остальными. На фоне ужасных результатов всплыла новость, что Яннис может покинуть «Милуоки». Журналист CBS и инсайдер Билл Рейтер сообщил, что растёт уверенность в том, что, если дела в «Бакс» пойдут плохо, Грик Фрик может быть выставлен на обмен и действительно покинет клуб в следующем сезоне. Лично Адетокунбо говорил, что если команда не будет претендовать на чемпионство, то он спокойно найдёт себе другой дом, так как мечтает лишь о победах в НБА.

Среди возможных вариантов называются «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Также всегда, когда речь заходила о Яннисе, раньше всплывали слухи о «Голден Стэйт». «Воины» проявляли предметный интерес к лидеру «Милуоки», и руководство хотело создать звёздный дуэт из Стефена Карри и Адетокунбо. Если «Милуоки» проведёт сезон не лучшим образом, борьба за греческого форварда будет нешуточная. В общем, всё зависит от результатов команды. На кону — карьера Риверса и возможный уход Грик Фрика. Сумеет ли «легендарный» ментор («Камон, летс гоу!») Риверс поднять «оленей» со дна Востока и превратить в грозную силу, которой они считались ещё по ходу первой половины прошлого сезона? Кажется, ответ для клуба-чемпиона НБА 2021 года очевиден.