Рейтинги игр НБА падают с каждым годом. Неужели лигу спасёт только катастрофа?

Стали известны рейтинги матчей НБА в новом сезоне, и они вряд ли внушают энтузиазм руководству лиги. Осень всегда была сложным временем для баскетбола, так как в это время активно идёт сезон в НФЛ — лиге американского футбола, которая обладает значительно большей популярностью в США. Но даже если сравнивать нынешнюю ситуацию с прошлым годом, заметно падение.

Двойной матч открытия на ESPN: в среднем 1,6 млн зрителей, что на 42% меньше по сравнению с открытием сезона-2023/2024 с Виктором Вембаньямой.

Матч «Бакс» с «Сиксерс»: 1,71 млн зрителей (меньше по сравнению с 2,55 млн у матча «Селтикс» с «Никс» в 2023 году).

Матч «Санз» с «Клипперс»: 1,52 млн зрителей, снижение на 49% по сравнению с аналогичной игрой прошлого года.

Четверговая игра на TNT («Спёрс» против «Маверикс»): 1,45 млн зрителей, снижение на 29% по сравнению с аналогичной игрой предыдущего года.

Пятничная игра на ESPN («Пэйсерс» против «Никс»): 830 тысяч зрителей, что меньше, чем у игры по американскому футболу на ESPN2.

Стоит понимать, что ТВ-рейтинги снижаются во всех сферах из-за развития интернет-трансляций, стриминговых сервисов и пиратских вебсайтов. Но когда наблюдается падение на 30-50% — это уже признак проблемы. Так в чём же она заключается?

Болельщики на арене «Майами Хит» Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Есть аспекты, связанные с самой игрой, а есть те, что касаются продажи продукта и маркетинга. Начнём со второго. У НБА есть свой стриминговый сервис для просмотра игр — League Pass. Его критикуют за неудобный интерфейс и ненужные ограничения. Например, в США и Канаде невозможно получить доступ ко всем играм через этот сервис. Только к самым популярным и играм твоего любимого клуба.

Таким образом, месячная подписка за $ 14 (а премиум-подписка стоит аж $ 22) не позволяет фанатам лиги смотреть большинство матчей. В последние годы НБА стала очень конкурентной, и многие хотят следить за большим количеством команд — от 20 до 25 клубов реально претендуют на попадание в плей-офф. Именно поэтому люди массово пользуются пиратскими трансляциями, даже обеспеченные американцы.

Также стоит учитывать, что люди ещё платят за кабельное телевидение и несколько различных каналов, между которыми поделены права на показ игр НБА. Таким образом, быть легальным фанатом лиги — недешёвое удовольствие. Так зачем создавать себе проблемы, если можно всё смотреть бесплатно в интернете?

Джейсон Тейтум и Джош Харт Фото: Brian Fluharty/Getty Images

Проблемы, связанные с игрой, ещё более глубокие и кажутся практически нерешаемыми. С каждым сезоном команды в НБА всё больше бросают трёхочковые (что нам отлично продемонстрировал «Бостон» в первой же игре сезона!), из-за чего игра становится более однообразной. Мы всё меньше видим средних бросков и борьбы «больших» игроков под кольцом; продвинутая аналитика не оставляет выбора командам — всем приходится следовать трендам.

В последние годы наблюдается тревожная тенденция для лиги. Наиболее эффективный способ побеждать сегодня в НБА идёт вразрез с качеством и привлекательностью продукта. Когда в начале 2010-х фокус начал смещаться в сторону атаки, и лига наконец отошла от тяжёлой эпохи нулевых, казалось, что всё идёт в правильном направлении. Сейчас уже так не кажется — хочется немного вернуться назад.

Трёхочковый баскетбол приводит к большому количеству разгромных побед; мы всё чаще видим ситуации, где исход матчей решается ещё во второй или третьей четверти.

Джоэл Эмбиид Фото: Justin Casterline/Getty Images

Людей раздражают постоянные травмы. НБА из года в год вводит ограничения на так называемый load management, но существенных изменений не происходит. Календарь облегчается, становится всё меньше бэк-ту-бэков, медицина развивается, тренеры дают много отдыха игрокам, но травмы и повреждения продолжаются. Уже радуешься, когда просто включаешь матч и все звёзды здоровы и играют — такая редкость! Но что мы видим в этом сезоне? Где Эмбиид, где Пол Джордж, где Кавай Леонард?

С каждым годом всё очевиднее, что правила требуют системных изменений, но лига не может их внедрить. Надо что-то делать с трёхочковыми бросками — они имеют слишком большую ценность по сравнению с двухочковыми. Отодвинуть линию? Убрать трёшки из угла? Это потребует перестройки всех арен. Сделать трёхочковые четырёхочковыми, а двухочковые — трёхочковыми, чтобы математически разница между обычным и дальним попаданием не была такой значительной? Это кажется невозможным, так как возникнут проблемы с учётом статистики за всю историю, что создаст конфликт.

Адам Сильвер — способный управленец, не боящийся мелких изменений. Но готов ли он к радикальным переменам, к революции? Пока это непонятно. Возможно, ситуация должна стать совсем катастрофической, чтобы что-то изменилось. Однако тогда может быть уже поздно.