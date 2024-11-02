«Невозможное возможно». Данчил на глазах Шакила и Баркли и продолжает «летать» в 38 лет

Александр Шалыгин — двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по слэм-данку. Он выступает почти 20 лет и продолжает это делать в свои 38. Александр принимал участие во множестве всемирных контестов, в том числе на глазах легенд НБА Шакила О’Нила и Чарльза Баркли. «Чемпионат» пообщался с одним из самых известных российских данкеров.

— Как ты стал данкером?

— Изначально, когда я увлёкся баскетболом, слэм-данк возводился в некий культ. Это все шло от НБА, где элитные игроки, такие как Майкл Джордан и Доминик Уилкинс, позиционировались как люди, которые умеют летать. Слэм-данк был самым зрелищным продуктом, который продвигала НБА. Именно в там выступали самые крутые игроки-данкеры, и это отличало их от баскетболистов всего остального мира. В то время данк-контест был вишенкой на торте всех соревновательных процессов, где игроки могли в полной мере продемонстрировать свой атлетизм и креатив. Когда Майкл Джордан с огромным запасом забивал данк со штрафной линии с эффектом парения, он влюблял в баскетбол просто огромное количество молодёжи. Дальше было поколение Коби Брайанта и Винса Картера, которые побеждали в данк-контестах 1997 и 2000 года соответственно. Эти выступления послужили сильным толчком в развитии атлетических и других качеств у многих молодых ребят. Мне на тот момент было как раз 13-14 лет. Впоследствии мировая тенденция пришла к тому, что стали появляться данк-команды или шоу-команды, такие как Slam Nation из Парижа. Я был одним из первых, кто соприкасался с этой командой, участвовал в профессиональных контестах. Наверное, именно эта историческая составляющая стала основной мотивацией для развития конкретно меня как данкера. Это привело меня к первой победе во всероссийском контесте в 2006 году, а затем — ещё к семи победам на всероссийских данк-контестах и к выходу на международный уровень.

— Какие достижения ты считаешь важнейшими в своей карьере?

— Я бы выделил два чемпионства на контестах Moscow Open в 2009 и 2010 году. Один из них считался чемпионатом мира, поэтому я номинально считаюсь чемпионом мира. Также были две победы на чемпионатах Европы, где собрался очень представительный состав. Это тоже 2009 и 2010 годы. Наверное, самым знаковым событием стал чемпионат Европы 2010 года, где я обыграл в финале мирового лидера Ги Дюпюи из Франции. Причём я сделал это убедительно, с явным преимуществом. Также были крутые выступления в США. Меня два раза приглашали на телешоу City Slam, который транслировал ESPN. Я одержал победу на City Slam в Вашингтоне и занял третье место на мировом финале City Slam в Лос-Анджелесе. Ну и участие в мировом данк-шоу The Dunk King, которое проходило в Атланте. Его вели баскетбольные легенды, члены Зала славы Шакил О’Нил и Чарльз Баркли. Это тоже было очень круто.

Александр Шалыгин с Шакилом О’Нилом и Чарльзом Баркли Фото: из личного архива Александра Шалыгина

— А были ли у тебя какие-то трудности на своём пути?

— Труднее всего было получить доступ к технологии тренировок. Я узнал много нового из школы высшего спортивного мастерства, когда занимался с тренером по лёгкой атлетике Александром Николаевичем Черепановым. В какой-то момент нужно было прогрессировать в технологиях дальше и совмещать профессиональное выступление с очень плотной работой. Наверное, именно совмещение с работой было самой большой сложностью. Но впоследствии, когда я сам стал дорабатывать и внедрять инновационные технологии в тренировочный процесс, мне стало легче набирать форму и держать её. Сейчас я не испытываю каких-то прям серьёзных сложностей.

— Как строится подготовка и планируется сезон у профессионального данкера?

— По большому счёту каждый данкер сам себе выбирает сезон. Если брать международную практику, то осень, зима, весна — это в основном интеграции в какие-то шоу на профессиональных матчах или на Матчах звёзд. Иногда ребята выезжают в Азию. Все основные конкурсы проводятся в летний период. Они в том числе завязаны с чемпионатами, которые проводит ФИБА, и с большим количеством самых известных ивентов, таких как Quai 54 в Париже, легендарный Midnight Madness в Лондоне, Moscow Open. Поэтому ребята выстраивают цикл подготовки с начала осени, когда усредняют форму, и готовятся к выходу на пик формы к середине мая или к началу июня. Но, опять же, у всех по-разному. Это зависит от философии, от подхода данкеров. То есть ребята на самом деле в разных системах занимаются.

— Какой цикл у тебя?

— У меня и у ребят, которых я тренирую, подготовка заточена на период с середины весны до середины сентября. То есть длинный период ближе к лету, который ты проходишь на очень высоком уровне.

— В минувшем летнем цикле ты выиграл все восемь контестов, в которых участвовал. Доволен собой?

— Глобально, когда я захожу в цикл, моя цель — быть завтра сильнее, чем сегодня. Когда я зашёл в сезон Media Basket в ноябре 2023 года и выступил на высшем уровне, конечно, мне самому было понятно, что меня будет крайне сложно остановить. Но здесь очень важный момент — психологическая составляющая. Именно психология и знание нюансов подачи определяют чемпионство в таких контестах. То есть люди бывают очень талантливыми, например, Кирилл Мирошниченко на уровне стран СНГ или американец Джордан Сазерленд на мировом уровне, но при этом они не так часто побеждают, как Дима Кривенко в праймовые годы или я сейчас.

— Тебе 38 лет. За счёт чего удаётся поддерживать такой высокий уровень?

— Я бы выделил две составляющие. Первая — это знание технологий тренировок, а вторая — мотивация и самодисциплина. С мотивацией, наверное, сложнее всего, потому что она в дефиците у людей в возрасте, когда карьера уже подходит к концу. Они всем всё доказали, больше углубляются в семью. Я же на определённом этапе жизни прочитал определённые книги про великих спортсменов и немного изменил свою реакцию на какие-то вещи. То есть те люди и те вещи, которые других людей не задевают, меня, наоборот, разжигают, приумножая свою мотивацию. И когда кто-то меня чем-то условно задевает, я начинаю работать над этой темой и раскручиваю этот мотивационный маховик. А владея технологией лучше, чем у конкурентов, я могу спокойно набирать форму. И потом на соревнованиях без лишних слов показывать и доказывать, как должно быть.

Александр Шалыгин Фото: ЕКЛ 3х3

— Сейчас ты участвуешь в каждом данк-контесте Единой континентальной лиги 3х3. Почему для тебя это важно?

— Здесь стоит поблагодарить руководство Единой континентальной лиги 3х3, которая раньше была Единой лигой Европы 3х3, в лице генерального менеджера Александра Фомина. Изначально, когда была озвучена идея проведения профессиональных данк-контестов, он её целиком и полностью поддержал. Уже тогда был сформирован именно тот формат контеста, в котором он существует сейчас. То есть данк-контест стал неотъемлемой частью всех крупных соревнований лиги и создал точку опоры для наших данкеров. Есть примеры того, как наши ребята выходили на высший уровень и принимали участие в крупнейших данк-контестах мирового тура ФИБА. То есть ребята поднимались именно через выступления на данк-контестах Единой лиги Европы.

— За счёт чего контесты ЕКЛ 3х3 так выделяются?

— Лига старается приглашать всех лучших данкеров из СНГ. У ребят есть отличная возможность получить соревновательную практику и принять участие в создании крутого шоу на ивентах лиги. Также хочется отметить качество трансляции и то, какую картинку создаёт лига. Постоянное освещение тоже сильно помогает данкерам в продвижении. Очень радует слышать восторженные реакции комментаторов лиги. Ребята ведут трансляцию очень профессионально, с удовольствием их слушаю. Я пересматриваю контесты после окончания туров и могу сказать, что всё действительно проходит на высшем уровне.

— На контесте ЕКЛ 3х3 в Смоленске один из данков ты исполнил впервые в жизни. Как часто ты добавляешь новые данки в свой арсенал?

— Глобально мечта любого данкера — постоянно добавлять новое. Например, Джордан Килганон вообще всю карьеру построил на том, чтобы быть новатором. То есть он не столько ставил на контесты, сколько хотел быть новатором. Для меня это было некой вишенкой на торте, потому что я мечтал забить в контесте хороший уверенный скорпион-данк через троих, как это делает Джордан Килганон. И как раз этот данк был для меня новым. Второй данк, который мне очень хотелось сделать, я называю «шаттл». Человек встаёт на стул, и ещё два человека находятся перед ним. Так они имитируют шаттл, то есть очень большое препятствие, через которое нужно перепрыгнуть лицом и забить реверс-данк. Для меня ещё год назад это казалось невыполнимой задачей, очень сложным данком, но в итоге его получилось забить. Причём я уверен, что через некоторое время смогу ещё чище его забивать. Для меня это стало, конечно, огромным достижением. Наверное, здесь я больше сам себе доказал, чем другим, что невозможное возможно.

— Откуда ты берёшь идеи для новых данков?

— В обсуждении с другими ребятами, в аналитике конкурентов по всему миру. То есть идеи появляются постоянно. Сейчас у меня есть несколько секретных новых данков, которые я хочу сделать. Но сначала их надо забить, показать, и тогда будет о чём говорить.

— За кем из мировых данкеров ты следишь?

— Я бы хотел обязательно отметить ребят, которые выступают на территории СНГ. Так как нет единых соревнований, обычным зрителям сложно сравнивать уровень исполнения. Я бы отметил Кирилла Мирошниченко, Мирослава Елецкого, Руслана Лигая и Влада Степанова. Это все ребята из СНГ, которые могут выступать на высшем мировом уровне. По международным соревнованиям Пётр Грабовски и Айзея Ривьера — эти два человека имеют очень стабильный и крайне высокий уровень исполнения, преимущественно прыгают с двух ног. Конечно, постоянно появляются и другие талантливые ребята, которые участвуют в контестах. Я за ними постоянно слежу и в принципе держу руку на пульсе.

Энтони Эдвардс Фото: БК «Миннесота Тимбервулвз»

— А кого ты можешь выделить по данкам среди профессиональных игроков?

— Невероятное сочетание быстроты отталкивания, очень мощных возможностей в плечевом поясе и баланса тела у Энтони Эдвардса. Если брать легковесных — это Джа Морант. У него на невероятном уровне активированы сухожильные фасции, и он очень сильно интерпретирует это в быстроту. Визуально он похож на обычного человека, но взрывные возможности у него невероятно высокие. Эти ребята, конечно, могут показывать невероятные вещи в самих данках. То, что они делают это стабильно, является показателем очень серьёзной работы, технологичной и качественной.

— Ты уже долгое время совмещаешь свою карьеру данкера с тренерской работой. Как к этому пришёл?

— Я учился на втором курсе университета, в какой-то момент очень сильно заболел и вылетел на два месяца из тренировочного процесса. Когда стал восстанавливаться, мой детский тренер Алексей Алексеевич Кулагин предложил помогать ему тренировать и впоследствии пригласил работать в спортивную школу Петродворцового района. Плюс я очень хорошо учился в ЛГУ имени А. С. Пушкина, закончил его с красным дипломом и поступил в аспирантуру. Было логично продолжать работу по профессии, и я как раз начал полноценно тренировать. Далее Дмитрий Василевский позвал меня работать со сборной Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Там я занимался именно физической подготовкой. После этого я уже стал очень плотно работать над психологическим развитием, мотивацией игроков и ментальным ростом.

— Ещё ты являешься тренером ЦОП-СПБ, которая также играет в Единой континентальной лиге 3х3. Как оценишь выступление команды в текущем сезоне?

— У нас очень интересная сбалансированная команда. Есть два опытных крепких игрока и два молодых перспективных игрока. Мы стараемся играть быстро и в большей степени от нападения. 3-й тур у нас прошёл в рамках подготовки к молодёжному чемпионату России, и там мы играли преимущественно молодыми ребятами, которым надо было дать практику. В целом я очень благодарен лиге за то, что у нас есть возможность проводить эти игры. Они дают отличный фундамент для будущего развития.

— Болельщикам понятен функционал тренера в баскетболе 5х5. А как роль у наставника в 3х3?

— В нашей системе подготовки есть некий баланс. До конца августа с нами работал Сергей Анатольевич Сылко — это мастер дисциплины, который внедрял фундаментальные идеи в нападении и в защите. Соответственно, я дополняю работу в плане возможностей игроков выполнять эти задачи с точки зрения физической подготовки. Плюс я даю большой объём аналитики, подсказываю свежие идеи, которые обсуждаются и внедряются в модель игры. То есть у нас был разделён функционал таким образом. Ситуация сложилась так, что теперь с нами работают Дмитрий Крюков и Шалва Шаташвили. Продолжаем примерно в схожем ключе.

— А как вы работаете на матчах?

— Конечно, когда ребята выходят на площадку, мы не вносим коррекций по ходу игры. То есть мы стараемся подготовить игроков так, чтобы они могли всё выполнять сами, трезво оценивать ситуацию, несмотря на то давление, которое создаёт защита соперника. Таким образом, они тренируют свою стрессоустойчивость, чтобы в дальнейшем иметь возможность играть на высшем уровне.

Александр Шалыгин Фото: ЕКЛ 3х3

— Как тренер по атлетизму с многолетним опытом какие ты можешь назвать особенности подготовки профессионального игрока в 3х3?

— Если брать именно профессиональный уровень, я работаю с игроками Единой лиги ВТБ, Суперлиги, команд 3х3, лучших молодёжных команд. Это разные сегменты работы, и в каждой есть своя специфика. В баскетболе 3х3 основная задача — минимизировать слабые места игрока, потому что здесь сложно страховать. То есть нужно усреднить форму, чтобы соперник не мог бить в твоё очень слабое место. В 3х3 критерии соответствия игрока гораздо более жёсткие, чем в 5х5, где какие-то качества можно спрятать. Поэтому при подготовке игрока в 3х3 нужно, конечно, очень глубоко разбираться в специфике, знать технологии. Баскетбол 3х3 требует высокого уровня выносливости, но эта выносливость должна накладываться и на хорошие силовые возможности, скорость. Взрывные качества тоже важны, но я бы не поставил их на первое место. Все эти качества должны быть сбалансированы.

— В системе ЦОП несколько команд. Как выстроена работа?

— Главная задача — сделать так, чтобы из молодой команды игроки выходили в основную. Соответственно, в основной команде очень интересный баланс: здесь есть самый опытный игрок Шалва Шаташвили, а также молодой и, наверно, самый прогрессирующий за последние два года игрок Глеб Кокорин. И то, что Глеб вносит существенный вклад в нападение и защиту команды, я считаю, это очень хорошее достижение в подготовке молодых кадров. Наши ребята могут усилиться не только за счёт приобретения игрока на рынке, но и за счёт того, что возьмут своего игрока. Об этом мечтает любая система на любом уровне, будь то профессиональный клуб в 3х3 или в 5х5. Также есть преемственность между ЦОП-СПБ и «ЦОП-Адмиралтейская», где играют молоденькие ребята 2006 года рождения. Они должны навязывать высший уровень конкуренции ребятам U23, таким образом стимулируя прогресс. Плюс хорошая технология тренировки и грамотное взаимодействие между командами позволяют достигать самых больших высот.

— У вас совместный тренировочный процесс или каждая команда работает по своей программе?

— Конечно, каждая команда решает в первую очередь свои задачи. У нас государственное учреждение, и нам важно показывать хороший результат, занимать места в сезоне. Это очень важный момент, но у нас всё-таки получается эти задачи совмещать с задачами перехода игроков по ступеням на высший уровень. У «ЦОП Б.Б.» тренировки с ориентиром на лучшие команды мирового тура. То есть они работают на сборах, где интенсивные сложные тренировки. Чтобы выдерживать эту интенсивность, с молодыми игроками приходится проводить очень серьёзную работу. Конечно, тут в огромной степени важна селекция. Чтоб вывести игрока на высший уровень, нужно найти тех ребят, у которых на достаточно высоком уровне талант, мотивация и работоспособность. Это очень сложная задача.

— Какие у тебя ожидания от заключительной части сезона Единой континентальной лиги 3х3?

— Мне сложно прогнозировать на длинную дистанцию. Что касается ближайшего 4-го тура, я думаю, будет непросто. Мы сейчас играем молодым составом и специально даём шанс молодым ребятам показать всё, что они могут. Нам нужно обыграть эти сочетания и поработать с мотивацией ребят. Будем разгонять в плане настроя и при этом стараться сохранить акцент на интеллектуальные возможности, чтобы молодые игроки подтягивались именно по умным решениям. То есть за счёт интеллекта, за счёт головы им нужно достичь уровня соответствия лучшим командам.