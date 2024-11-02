Сына Леброна выпустили «поиграть» в НБА на жалкие семь секунд. Это глупо, смешно и нелепо

Леброн Джеймс получил то, чего хотел — сыграть вместе со своим сыном в официальном матче Национальной баскетбольной ассоциации. Тот, кто олицетворяет лигу последние 20 лет, сотворил историю на наших глазах! Раньше никому в НБА не удавалось выйти на паркет со своим чадом. Правда, Бронни Джеймс совсем не впечатляет.

Сколько дифирамбов Бронни пели по ходу предсезонки НБА, что он готов выдержать конкуренцию в составе «Лейкерс», может быть хорошим ролевым игроком. В основном похвала шла от тех, кто так или иначе связан с «озёрниками», а многие непредвзятые журналисты сходятся во мнении, что Джеймсу-младшему с его нынешним уровнем не место в НБА.

«Лейкерс» провели шесть матчей в регулярном чемпионате. Бронни появился на паркете в трёх из них: в стартовой встрече сезона с «Миннесотой Тимбервулвз», где отец и сын переписали историю, с «Кливленд Кавальерс», где набрал первые два очка в карьере, и с «Торонто Рэпторс», где провёл смехотворные семь секунд на площадке.

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В свою очередь, выход Бронни на площадку состоялся в концовке игры, когда она уже была решена. Трибуны «Скотиабанк-Арены» бурными овациями встретили сына живой легенды всей НБА. Правда, больше было похоже на издевательство. Зачем вообще выпускать игрока на семь секунд? Тем более когда результат игры уже предрешён и «Торонто» никак не сократил бы отставание в восемь очков за такой малый промежуток времени.

За три встречи в НБА Бронни провёл на паркете восемь минут и четыре секунды. Отметился двумя очками, одним подбором, одним перехватом и двумя передачами. Не очень уж и внушительные показатели, согласны? Кажется, сыну Леброна и вправду пора отправиться в Лигу развития НБА (G-лигу), так как пока что он, откровенно говоря, не тянет уровень лучшей лиги мира. Ему необходимы игровое время и доверие от тренера, которые могут помочь ему стать хорошим ролевым игроком на уровне НБА, но пока об этом говорить ещё рано.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс Фото: Jason Miller/Getty Images

Всем понятно, что приход Бронни в лигу — про наследие Короля и ещё один рекорд в копилку невероятного количества достижений. Это не NBA 2K, а реальная жизнь. Карьера Джеймса-младшего находится полностью в его руках, и если он захочет доказать прежде всего самому себе, что чего-то да стоит, то ему нужно обязательно уходить в G-лигу прямо сейчас. Бронни не оказался бы в НБА ни при каких обстоятельствах, не будь он сыном Леброна.

Блат? Да! Но Бронни имеет потенциал стать хорошим ролевым игроком, как я говорил ранее. Нужно лишь время. Правильно говорят некоторые эксперты, что ему пошёл бы на пользу второй сезон в университете, так как в первом полностью подготовиться ему помешала остановка сердца, которая случилась летом 2023 года. Пока сын легенды достоин выходить лишь на семь секунд в никому не нужной концовке, словно шут на потеху публике, чтобы они порадовались. Удастся ли ему стать лучше и изменить мнение о себе, как считаете?