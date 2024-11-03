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Джоэл Эмбиид попал в скандальную ситуацию, набросившись на журналиста: центровой Филадельфии еще не дебютировал в сезоне

Суперзвезда НБА съехал с катушек? Набросился на журналиста и чуть не избил его
Артемий Берстенев
Суперзвезда НБА съехал с катушек?
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Джоэл Эмбиид ни разу не сыграл в новом сезоне, но успел вляпаться в очередной скандал.

Олимпийский чемпион в составе сборной США и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, похоже, находится на грани потери самообладания. После сегодняшнего поражения от «Мемфиса» со счётом 107:124 он вступил в физическое столкновение с журналистом из The Philadelphia Inquirer. На глазах у всей раздевалки и в окружении ошеломлённых товарищей по команде Эмбиид набросился на Маркуса Хейса — человека, который просто выполнял свою работу.

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 124
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Маккейн - 19, Убре - 14, Лоури - 10, Гордон - 10, Мартин - 9, Ябуселе - 9, Мартин - 4, Драммонд - 4, Джексон - 3, Бона - 2, Даутин, Каунсил
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Хафф - 20, Морант - 18, Уэллс - 15, Пиппен Мл. - 12, Альдама - 10, Иди - 10, Ларэвиа - 8, Кларк - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар

Причина? Недавняя критическая статья, в которой Хейс затронул не только спортивные неудачи Эмбиида, но и его личные трагедии — смерть брата и маленького сына. На первый взгляд, история проста: игрок не выдержал критики. Из-за слов на бумаге или экране звёздный игрок с многомиллионной зарплатой почувствовал себя настолько уязвимым, что решился на физическую агрессию. Хейс отмечал, что Эмбиид часто подчёркивает значимость сына и брата для своей карьеры, делая их частью имиджа, но на фоне регулярных пропусков игр эта привязанность выглядит, мягко говоря, сомнительно. И вот — реакция не заставила себя ждать.

Согласно информации от инсайдера Шэмса Чарании из ESPN, Джоэл Эмбиид ограничился лишь толчком, избежав полноценной драки. Однако, учитывая традиционно мягкий подход НБА к своим звёздам, можно предположить, что последствия для него будут минимальными — вероятно, лишь предупреждение. Эмбиид далеко не первый игрок, которому позволяют чуть больше, чем остальным. Лига не спешит рисковать своими «золотыми жилами», даже если это грозит скандалом в прессе.

Пол Джордж и Джоэл Эмбиид

Пол Джордж и Джоэл Эмбиид

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Интересно, что накануне этого инцидента Эмбиид уже успел обратиться к СМИ с пламенной речью о своей преданности команде. В интервью он с энтузиазмом уверял всех в своей самоотдаче городу и игре, упрекая болельщиков и журналистов в недостатке признательности. «Я дважды травмировал лицо, рискуя потерей зрения. И что я слышу в ответ?» — возмущался он. Это прозвучало трогательно. Однако на следующий день его поступок перечеркнул слова о «бесконечной любви» и верности городу.

Видимо, Эмбиид решил, что его публичный образ стоит защищать с помощью физической силы. Однако он не учёл, что вместо демонстрации силы его выходка лишь обнажила внутренние комплексы. Критика — неотъемлемая часть спорта, и звёзды должны уметь выдерживать её удары. Если хочешь славы, будь готов к резким высказываниям в свой адрес. Лига объявила о начале расследования этого инцидента.

Скандальный Эмбиид:
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