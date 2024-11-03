«Локомотив» снова не прошёл испытание топ-клубом и попал только одну «трёшку»

«Локомотиву» во втором туре подряд пришлось встретиться с топ-соперником. Символично, что это стало проверкой для обновлённой краснодарской команды, которая начала сезон с восьми побед подряд. Матч с ЦСКА для железнодорожников был очень напряжённым, и, несмотря на поражение, подопечные Андрея Ведищева оставили приятное впечатление, доказав, что они действительно являются претендентами на титул в этом сезоне.

Сегодня же состоялась встреча с «Зенитом», который «Локо» уже обыгрывал месяц назад. Причём в гостях. Теперь же предстояла игра в Краснодаре. Несмотря на тяжёлый календарь, железнодорожники получили неделю отдыха после матча с армейцами, а вот петербуржцы отдыхали всего три дня и много летали по стране в последние недели.

«Зенит» уже допустил две осечки, но Хавьер Паскуаль проделал заметную работу, и команда выступает куда слаженнее. Особенно это проявилось в разгромной победе над «Самарой». Отметив успех команды, европейский специалист решил не менять стартовый состав и выпустил тех же игроков, что и в прошлом матче: всё ещё пытающегося найти себя Трента Фрейзера, восстанавливающегося после травмы Сергея Карасёва, звёздного скорера Дуэйна Бэйкона, важного в защитных построениях Андрея Воронцевича и всем знакомого Винса Хантера.

Первые минуты матча складывались очень вязко, что могло удивить, с учётом того, что встречались два атакующих коллектива. Оборонительный рисунок игры сохранялся до финальной сирены.

Удивило то, что Хавьер Паскуаль очень рано снял Винса Хантера с паркета — он выглядел так, будто подошёл к игре в плохом настроении и был на взводе. В то же время Ведищев убрал с площадки Андрея Мартюка, ключевого баскетболиста команды. На замену у команд вышли Кирилл Елатонцев и Алекс Пойтресс, и они смотрелись куда лучше основных игроков.

Пойтресс уже не первую неделю доказывает, что заслуживает места в основном составе, и в этом матче он вновь сыграл ключевую роль. «Локо» — лучшая команда лиги по подборам и регулярно подтверждает старую поговорку о том, что тот, кто набирает больше отскоков, выигрывает. Но что в итоге? 39-39 — полное равенство. Петербуржцам удалось этого достичь во многом благодаря усилиям Алекса, который набрал восемь подборов.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Как всегда, краснодарцы не боялись фолить в защите, но в этой встрече это перешло все границы. Петербуржцы исполнили 36 (!) штрафных бросков за матч, и только плохая точность сине-бело-голубых (66,7%) спасала краснодарцев по ходу игры. Однако «Локомотив» был ужасен в точности своих бросков, особенно из-за дуги: лишь одно попадание из 10 попыток. Это явно свидетельствует об удачном оборонительном плане «Зенита».

Краснодарцев во многом спасал тот самый Елатонцев, который провёл, возможно, лучшую свою игру в этом сезоне. Он был активен, подвижен и умно смещался внутрь, открываясь под передачи партнёров. Кирилл набрал 16 очков, но из-за перебора фолов его игровое время во второй половине встречи было сильно ограничено.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Как же получилось, что до последних минут третьей четверти «Локомотив» выглядел лучше соперника? Всё дело в потерях. К большому перерыву у «Зенита» их накопилось целых девять, особенно отличились запасные игроки Ксавьер Мун и Омари Спеллмен. В то время как железнодорожники продемонстрировали отличную дисциплину — всего четыре потери.

В конце третьей четверти «Зенит» начал перехватывать инициативу. Эмоциональный заряд команде придал Георгий Жбанов, который своими оборонительными действиями порой в одиночку не давал сопернику набирать очки. Его настрой подхватили другие игроки «Зенита», и на индивидуальном мастерстве они начали выходить вперёд. Вспомним хотя бы чудесную «трёшку» от Ксавьера Муна с фолом.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Петербуржцы смогли в вязкой манере довести игру до конца, избежав слишком нервной концовки. «Локомотиву» не удалось сделать рывок на последних минутах, как это было в матче с ЦСКА — ну не каждую же игру такие чудеса творить. Стоит отметить, что «Локомотиву» явно не хватает звёздного атакующего игрока, который в сложных ситуациях может взять игру на себя и набирать очки «из ничего». Здесь вспоминается Девон Акун-Пёрселл, который был таким игроком для краснодарцев в прошлом. Есть над чем задуматься в плане усиления перед плей-офф.

«Зенит» сравнялся с «Локо» в таблице, которую теперь в одиночку возглавляет ЦСКА, единственный клуб с одним поражением в сезоне. Не стоит забывать и про УНИКС, который тоже набирает обороты и уже вплотную приблизился к тройке лидеров. Спустя месяц в таблице Единой лиги сформировался привычный квартет клубов. Кто там говорил, что больше нет никакого первой четвёрки?