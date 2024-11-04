Громкие удары и крики. НБА всколыхнула дело, отголоски которого слышны до сих пор

Что на самом деле произошло между центровым «Лейкерс» и его подругой?

Недавнее появление видео, опубликованного TMZ, заставило НБА вновь обратить внимание на инцидент 2021 года, связанный с центровым «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексоном Хэйсом. На кадрах, которые стали достоянием общественности, запечатлён конфликт между Хэйсом и его тогдашней подругой Софией Хаморой, что побудило Ассоциацию начать новое расследование.

Как сообщил представитель НБА Майк Басс, после появления видео в СМИ было решено возобновить расследование. Запись демонстрирует события, предшествовавшие аресту Хейса в июле 2021 года, когда он играл за «Нью-Орлеан Пеликанс». На видео видно, как Хэйс оскорбляет Софию и применяет физическую силу, перемещая её из комнаты в комнату, несмотря на её мольбы прекратить. Звуки громких ударов и криков подчёркивают напряжённость ситуации, которая закончилась тем, что пара вышла на улицу, где София угрожает вызвать полицию и заявляет: «Я не позволю тебе больше бить меня».

Центровой «Лейкерс» Хэйс ссорится со своей девушкой в 2021 году:

Впоследствии Хэйс толкает Софию, плюёт в её сторону и уходит, а София настойчиво требует, чтобы он покинул помещение. Фотографии, сделанные позже, демонстрируют синяки на руках и ногах Софии, подтверждая факт физического насилия. Инцидент, как утверждается, начался после того, как девушка обвинила собак Хэйса в травме её маленькой собаки.

Затем Джексон оказался в конфликтной ситуации с прибывшими на место полицейскими. Он толкнул одного из офицеров, после чего был обезврежен электрошокером и задержан. В ходе инцидента один из полицейских получил травмы. Во время взаимодействия с правоохранительными органами Хэйс заявил, что испытывает проблемы с дыханием, что впоследствии стало объектом расследования на предмет чрезмерного применения силы.

Джексон Хэйс и Джулиус Рэндл, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

Во время ареста баскетболист пытался изложить свою версию событий, утверждая, что между ними с Софией произошла ссора, в ходе которой она бросала в него различные предметы. В результате, столкнувшись с 12-ю обвинениями, он не признал себя виновным в сопротивлении аресту и незаконном удержании, получив в итоге трёхлетний испытательный срок, обязательное посещение курсов по предотвращению домашнего насилия и 450 часов общественных работ.

Сейчас Джексон Хэйс принял участие в шести матчах этого сезона за «Лейкерс». Возобновление расследования может оказать серьёзное влияние на его дальнейшую карьеру в клубе. Однако проведение расследования спустя три года вызывает сомнения, особенно когда речь идёт о возможных актах насилия и травмирующих событиях. Где оперативность и последовательность подхода лиги к подобным инцидентам?

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