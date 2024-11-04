Разбор первых соперников команды Дёмина в США. Как проявит себя наш талант за океаном?

Фанаты и любители американской студенческой баскетбольной лиги NCAA дождались старта нового сезона. Через неё проходят подавляющее большинство игроков НБА, поэтому событие обещает быть очень интересным! Особо громких вывесок в самом начале сезона ждать не стоит, но российских почитателей игры с оранжевым мячом привлекает фигура Егора Дёмина. Разыгрывающий выбрал для продолжения своей карьеры университет Бригама Янга (BYU), чтобы в дальнейшем попасть в НБА. NCAA всегда была отличным трамплином для этого. Расскажем всё о ближайших соперниках команды во главе с Дёминым.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Первый матч в сезоне BYU проведёт с «Центральным Арканзасом». Соперник не сказать, что очень сильный. В прошлом сезоне команда выиграла лишь девять матчей из 32, заняв 11-е место в своей конференции ASUN. Лишь одна команда в этой группе завершила сезон с худшими показателями — университет Беллармин с восемью победами при 23 поражениях. «Центральный Арканзас» однажды в истории играл в «Мартовском безумии». И это случилось не в главном дивизионе NCAA, а во втором по значимости. Получается, Дёмину и его университету выпала отличная возможность начать сезон на домашней арене в игре с не самым сильным оппонентом. Само собой, недооценивать нельзя никого, нужно собираться и делать своё дело, но факты налицо. Матч состоится 6 ноября в 5:00 мск.

Во второй же игре на этой неделе BYU встретится с Калифорнийским университетом в Риверсайде. Это уже более узнаваемая студенческая программа в NCAA. Команда 17 раз принимала участие в «Мартовском безумии» в период с 1970 по 1997 год. Правда, после этого ни разу не добиралась до главного события в студенческом баскетболе. Тем не менее в прошлом сезоне «Риверсайд» оказался восьмым в конференции Big West из 11 команд с результатом в 16 побед при 18 поражениях — довольно приличный результат. Вот именно этот матч станет для университета Дёмина первой серьёзной проверкой в сезоне-2024/2025. Игра пройдёт 9 ноября в 5:00 мск.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Главный тренер университета Бригама Янга Кевин Янг имеет огромный опыт. Специалист работал в «Филадельфии Сиксерс» и «Финикс Санз» на роли помощника. В 2023-м он стал самым высокооплачиваемым помощником главного тренера в НБА, постоянно претендуя на назначение в различные клубы лиги, по информации инсайдеров и экспертов. Янг в итоге принял приглашение BYU после того, как «Финикс» проиграл в плей-офф 2024 года «Миннесоте». Тренер с таким багажом опыта и знаний точно поможет Егору стать как минимум лучше.

Дёмина хвалят все в команде – начиная от тренера, заканчивая персоналом. «Как же здорово осознавать, что всегда можно рассчитывать на пас от него. Обожаю играть с ним», — заявил партнёр по BYU Ричи Сондерс. В предсезонном матче с «Колорадо Кристиан» Егор не набрал очков, но зато отдал 11 передач — лучший показатель среди обеих команд, а также оформил шесть подборов. Стоит отметить, что россиянин вместе с Кэноном Кэтчингсом оказался лучшим в команде по показателю «плюс-минус» — «+36». Это показывает разносторонность Дёмина — он старается выкладываться на полную на обеих сторонах паркета.

Нам остаётся только ждать первого официального матча Дёмина и его BYU. Первые очки, передачи, подборы и яркие хайлаты в NCAA не за горами. Главное — чтобы травмы обошли стороной наше молодое дарование, а всё остальное — в руках Егора. Только успехов и полный вперёд!

До драфта НБА осталось: