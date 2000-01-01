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«Детройт» добирался на матч с «Нетс» на метро
«Детройт» добирался на матч с «Нетс» на метро
«Детройт Пистонс» пришлось понервничать перед матчем с «Бруклин Нетс» (106:92). Из-за перекрытия дорог в городе баскетболистам пришлось добираться на игру на метро!
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Культовый марафон
Культовый марафон
3 ноября в Нью-Йорке проходил традиционный марафон, из-за чего часть дорог в городе была перекрыта. Чтобы не терять драгоценное время, «Пистонс» поехали на игру с «Нетс» на метро.
Необычный опыт
Необычный опыт
Пассажиры были в шоке от количества баскетболистов, а самим спортсменам, кажется, понравилось.
«Детройт» добирался на матч с «Бруклином» на метро. Фото
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