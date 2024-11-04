«Милуоки» ужасен, «Кливленд» уничтожает, а «Уорриорз» — вау! Что нужно знать о старте НБА?

НБА продолжает удивлять. Со старта сезона прошло чуть менее пары недель, но за это время уже случилось много неожиданного. Команда из второй половины атакующего рейтинга прошлой регулярки ни разу не проиграла? Пожалуйста. Сразу два контендера замыкают таблицу Востока? Без проблем. «Голден Стэйт» в топе даже с пропускающим матчи Карри? Такое тоже бывает, даже если сейчас не 2017 год. Клубы лиги близки к отрезку в одну десятую чемпионата. Значит, пора подвести очень предварительные итоги.

Передел власти на Востоке

Яннис Адетокунбо Фото: Stacy Revere/Getty Images

Будем честны, Восточную конференцию годами обделяют вниманием и котируют слабее Западной. «Лейкерс», «Спёрс», «Уорриорз» — все династии XXI века родом с Запада. Леброн не вылезал из финалов именно тогда, когда ещё не перевёз свои таланты в Лос-Анджелес. Однако Восток приятно удивляет непредсказуемостью, здесь тоже определённо есть на что посмотреть. Передел власти между преследователями «Селтикс» происходит по двум факторам. Первый и наиболее влиятельный — ужасный старт тех, кто на бумаге должен был дать «кельтам» бой.

Помните, как это работает с пятью стадиями принятия горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. «Милуоки» как раз на этом пути. Сначала Док Риверс заявляет, что команда как никогда близка к прорыву. Затем Яннис уверяет, что «оленей» вообще не волнуют результаты на старте, главное — сама игра и её качество. После «Бакс» планируют локальные трейды для укрепления окружения Грик Фрика. В общем, здесь легко запутаться в стадиях. Однако факт в том, что прямо сейчас «Милуоки» находится на последнем месте конференции.

Самое любопытное, что единственную победу «Бакс» одержали над товарищами по несчастью из «Филадельфии». Спойлер: «Сиксерс» идут предпоследними и своего единственного успеха добились в овертайме с «Индианой». В случае «Филадельфии» всё намного понятнее. Ясно, что неудачи связаны с тем, что Эмбиид и Пол Джордж на двоих провели в текущей регулярке ровно 0 матчей. Неясно, для чего было добавлять к одному травматику другого. Однако когда Дэрил Мори шёл на популярные шаги? Быть может, с возвращением звёзд «Сиксерс» прибавят, но пока для них всё печально.

Прогресс «Кливленда» и «Оклахомы»

Чет Холмгрен и Никола Йокич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Безусловно, на паркет выходят не цифры, но временами статистика предоставляет наиболее чёткие ответы на самые разные вопросы. Многие ли всерьёз ожидали, что «Кливленд» выиграет все семь стартовых матчей? Возможно, такое когда-то случалось в эпоху Леброна, но тогда прогресс можно было спихнуть на фигуру Короля. Сейчас «Кавальерс» реально удивляют. В прошлом сезоне они показали 18-й атакующий рейтинг, а сейчас прибавили сразу на семь очков в пересчёте на 100 владений и уступают по данному показателю только «Бостону». Их серия плей-офф с «Орландо» запомнилась ужасными страданиями в атаке и образцовой защитой (нужное подчеркнуть). Сейчас «Кавс» совсем другие, и это приносит результаты.

У «Оклахомы» дела тоже идут отлично. «Тандер» также ни разу не проиграли, пусть и провели на одну встречу меньше. Конечно, их взлёт можно списать на слабый календарь. Из шести соперников «ураганов» четыре весной остались без плей-офф, а «Клипперс» и «Наггетс» точно не стали сильнее как по составу, так и по результатам. Вот только прогресс «Оклахомы» последователен и длится уже не первый год. Для тех, кто забыл: прошлую регулярку на Западе выиграли именно «Тандер». Команда Марка Дэйгнолта добивается побед противоположным «Кливленду» образом. У «Тандер» лучший оборонительный рейтинг, и они единственная команда, которой удаётся удерживать соперников ниже сотни очков за 100 владений.

«Лейкерс» и «Уорриорз» удивляют, когда никто уже не ждал

Бадди Хилд Фото: Ethan Miller/Getty Images

Джей Джей Редик получил должность главного в «Лейкерс», до этого не имея никакого тренерского опыта в НБА. 10 лет назад такой же трюк проделал Стив Керр. Сейчас оба удивляют и ведут свои команды в правильном направлении. «Уорриорз» продолжают работать над задачей разумного избавления от чрезмерной зависимости от Карри. В прошлом сезоне Стеф пропустил восемь матчей, в которых «воины» уступили пять раз. В этом без него «Голден Стэйт» выиграл все три встречи. Прогресс налицо. Плюс пока полностью оправдывает себя трейд Бадди Хилда. Снайпер поймал горячую руку и по суммарному количеству точных трёхочковых уступает только Энтони Эдвардсу.

У «Лейкерс» удивительная команда. В плей-офф они проиграли «Денверу», но при этом лидировали в счёте подавляющую часть серии. Сейчас они пропустили больше, чем забили, но взяли четыре матча из шести. Энтони Дэвис играет на уровне MVP и лидирует по результативности во всей лиге. Однако кое-что при всех изменениях в игре «Лос-Анджелеса» остаётся неизменным. В прошлой регулярке «озёрники» едва ли не реже всех шли в проходы, но находились в топе по разнице между своими и штрафными соперника. Сейчас «Лейкерс» на второй строчке по броскам с линии (в среднем 30) и на третьей – по допущенным штрафным (всего 18,3).

Холмгрен точно настолько слабее Вембаньямы?

Виктор Вембаньяма Фото: Sam Hodde/Getty Images

Здесь логично внести поправку на разную силу команд, однако НБА нужны новые лица. Стефу, Леброну, Дюранту уже за 35, а противостояние Холмгрена и Вембаньямы по-любому будет подогреваться ещё не один год. Вемби с огромным отрывом получил лучшего новичка в дебютный сезон. Сейчас француз продолжает выдавать космические перформансы. Против «Юты» Виктор выдал инопланетный матч и второй раз в карьере оформил 5×5, собрав 25 очков, девять подборов, семь передач, пять перехватов и столько же блок-шотов. До центрового «Спёрс» в нескольких играх такое удавалось только Андрею Кириленко и Хакиму Оладжьювону.

Тем не менее Холмгрен не теряется даже на фоне столь ярких выступлений Вемби. У бигменов практически идентичная статистика. Однако Чет цементирует лучшую защиту лиги и заметно эффективнее с игры. У обоих всё так себе с дальним броском и плохое соотношение передач к потерям, но центр «Оклахомы» бережнее относится к броскам и лучше их попадает.

Холмгрен vs Вембаньяма, сезон-2024/2025

Холмгрен Вембаньяма Очки 17,7 18 Подборы 9,8 9,8 Передачи 3 3,2 Потери 2,8 3,5 Блоки 3,3 3 Перехваты 1,3 1 % с игры 54% 42% % трёхочковых 29% 22%

Звёзды снова выбывают с травмами

Паоло Банкеро Фото: Michael Reaves/Getty Images

Таковы реалии профессионального спорта. Отчёты о травмах — отдельное направление в НБА. На днях в них попал Джамал Маррей. Для «Денвера» это серьёзная потеря. «Наггетс» испытывают колоссальные сложности на старте сезона, Йокичу приходится демонстрировать лучшую версию себя, чтобы команда цеплялась за нейтральный баланс побед и поражений. Теперь на Джокера обрушилось новое несчастье. Вторая звезда самородков получил подозрение на сотрясение мозга и пройдёт медицинское обследование.

Паоло Банкеро первым в сезоне пробил рубеж в 50 очков в одной игре, но резвый старт обернулся травмой. Бигмен «Орландо» получил разрыв косой мышцы живота и выбыл на длительный срок. Только через четыре-шесть недель Паоло предстоит повторное обследование. «Мэджик» придётся обходиться без своего лидера. Пока получается не слишком удачно: команда проиграла обе встречи без Банкеро.

Цифры

Леброн и Бронни Джеймсы Фото: Jason Miller/Getty Images

23% — такова реализация Расселла Уэстбрука с игры. Разыгрывающий – худший из тех, кто совершил более 40 попыток в этом сезоне. С травмой Мюррея Расс наверняка получит больше игрового времени, но хорошо ли это для «Наггетс»?

5,5 — столько потерь совершает Ламело Болл. Это второй с конца показатель текущей регулярки. Да, защитник «Шарлотт» выбивает по 30 очков за игру, но соотношение потерь к ассистам выглядит пугающим. На 6,3 передачи Болл допускает почти столько же потерь.

2500 — гроссмейстерскую отметку точных трёхочковых преодолел Клэй Томпсон. Снайпер «Маверикс» может ворваться в топ-5 лучших дальнобойщиков в истории НБА совсем скоро. У замыкающего пятёрку Реджи Миллера 2560 реализованных дальних попыток.

2 — это совершилось! Бронни Джеймс набрал первые очки в НБА в матче с «Кливлендом». Видимо, Джей Джей Редик решил, что хорошего понемногу, поэтому в следующей игре выпустил младшего Джеймса всего на несколько секунд. Больше Бронни пока не забивал.

2,8 — лучший показатель перехватов за игру. Он неожиданно принадлежит Джордану Пулу. Защитнику на словах доставалось от критики медиа, на деле доставалось от Дрэймонда Грина и на экране – от юмористической подборки Шакила О’Нила. Однако в этом сезоне никто не перехватывает мяч чаще Пула.

Топ-5 — входят «Голден Стэйт» и «Кливленд» в рейтинги и защиты, и нападения соответственно.

Метро недели

Игроки «Детройта» в метро Фото: x.com/DetroitPistons

В прошлом сезоне «Детройт» проиграл 28 матчей подряд и спустился на самое дно. Видимо, под землёй «Пистонс» даже комфортнее. Поэтому они вынуждены были добираться на встречу с «Бруклином» на метро из-за нью-йоркского марафона. Примечательно, что Каннингем и компания обыграли «Нетс». Быть может, поездки на игры на общественном транспорте стоит внедрить на постоянной практике.