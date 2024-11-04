Секреты спортивного долголетия Леброна Джеймса раскрыты!

Разбираем, на что Король тратит $ 1,5 млн в год.

В декабре Леброну исполнится 40 лет, но он всё ещё играет на звёздном уровне, демонстрируя уникальный пример спортивного долголетия не только для НБА, но и для всех видов спорта в целом. Мы давно знаем, что Джеймс впереди планеты всей в уходе за своим телом: он ежегодно тратит почти $ 2 млн, чтобы оставаться в форме и замедлять старение и снижение уровня атлетизма.

Несколько недель назад вышел документальный сериал Starting 5, где мы следили за жизнью пятерых игроков в течение прошлого сезона. Среди них был и Леброн Джеймс, о котором мы узнали много нового. Мы уже подробно писали об этом сериале, можете прочитать наш материал ниже. Здесь же хочется сосредоточиться на том, как Король следит за своим телом: что он ест, как спит, как тренируется и какой у него распорядок дня. Записывайте, если хотите иметь физическую форму, как у него!

Питание

Леброн Джеймс отмечает 21-летие Фото: Johnny Nunez/WireImage

Леброн придерживается простых правил: избегает искусственных напитков, сахара и жареной пищи. Он предпочитает натуральные продукты и сахар, когда это возможно.

Он делает акцент на органическом питании круглый год и поддерживает правильный уровень гидратации. В одном из интервью Джеймс поделился своим ежедневным рационом: он исключает сахар, делает упор на углеводы и следит за гидратацией для повышения производительности.

Завтрак: омлет из яичных белков с копчёным лососем и безглютеновые блины с ягодами.

Обед: паста из цельнозерновой муки с лососем и овощами.

Ужин: паста с курицей и пармезаном, салат из рукколы и бокал «Каберне».

Тренировочный режим

Леброн Джеймс в тренировочном лагере сборной США перед ОИ-24 Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Во время сезона, помимо тренировок на площадке, Леброн уделяет внимание развитию мышечной выносливости и оптимизации своих занятий в тренажёрном зале. Ежедневно.

Программа включает комплексные упражнения (использование нескольких групп мышц одновременно в упражнениях по типу становой тяги и приседаний) с большим количеством повторений и меньшими весами.

Восстановление

Леброн в 2009 году Фото: Sports Illustrated via Getty Image

Для Леброна восстановление — это непрерывный процесс. Он использует самые современные методы биохакинга, начиная с ледяных ванн для снижения воспаления после игр или тренировок. Эти методы приносят как физическую, так и психологическую пользу:

обезболивание;

снижение мышечной боли;

улучшение настроения и концентрации.

Гипербарическая камера подаёт чистый кислород под высоким давлением, что позволяет большему количеству кислорода растворяться в плазме крови.

Увеличенное содержание кислорода в кровотоке достигает большего количества тканей и органов, ускоряя процессы восстановления организма за счёт дополнительной энергии для клеток и снижения воспаления.

Леброн и Саванна Джеймс в 2009 году Фото: Johnny Nunez/WireImage

Леброн также использует криотерапевтическую камеру, которая имитирует эффекты ледяной ванны — уменьшение воспаления и боли — но за гораздо меньшее время.

Самый важный элемент восстановления для Джеймса — это сон, играющий ключевую роль в восстановлении. Леброн осведомлён о его значении и старается спать по 12 часов каждую ночь.

Обычно он делает несколько коротких перерывов на сон в течение дня — во время перелётов или между тренировками. Что касается условий сна:

температура в комнате должна быть от 20 до 25 градусов;

полная темнота;

отсутствие телевизора или телефона.

Леброн отключает все устройства за 30-45 минут до сна. Кроме того, он использует:

работу с мягкими тканями;

светотерапию красным светом;

компрессионные ботинки;

контрастные горяче-холодные ванны.

Леброн Джеймс Фото: Access E/Getty Images

Ещё один важный момент: Леброн всегда подчёркивает важность создания спокойной домашней обстановки без стресса. Каждому нужна зона отдыха дома: мягкое освещение, комфортная обстановка и тихое место для отдыха.

Хотя не все могут позволить себе доступ к продвинутым технологиям, как Леброн, здесь приведено множество правил, которые может применять каждый. Они пригодятся не только для улучшения спортивных результатов, но и для поддержания общей физической формы и здоровья! А Леброну остаётся пожелать продолжать радовать нас своим долголетием ещё несколько сезонов! Надо дождаться Брайса!