Секреты спортивного долголетия Леброна Джеймса раскрыты!

В декабре Леброну исполнится 40 лет, но он всё ещё играет на звёздном уровне, демонстрируя уникальный пример спортивного долголетия не только для НБА, но и для всех видов спорта в целом. Мы давно знаем, что Джеймс впереди планеты всей в уходе за своим телом: он ежегодно тратит почти $ 2 млн, чтобы оставаться в форме и замедлять старение и снижение уровня атлетизма.
Несколько недель назад вышел документальный сериал Starting 5, где мы следили за жизнью пятерых игроков в течение прошлого сезона. Среди них был и Леброн Джеймс, о котором мы узнали много нового. Мы уже подробно писали об этом сериале, можете прочитать наш материал ниже. Здесь же хочется сосредоточиться на том, как Король следит за своим телом: что он ест, как спит, как тренируется и какой у него распорядок дня. Записывайте, если хотите иметь физическую форму, как у него!
Питание
Леброн Джеймс отмечает 21-летие
Фото: Johnny Nunez/WireImage
Леброн придерживается простых правил: избегает искусственных напитков, сахара и жареной пищи. Он предпочитает натуральные продукты и сахар, когда это возможно.
Он делает акцент на органическом питании круглый год и поддерживает правильный уровень гидратации. В одном из интервью Джеймс поделился своим ежедневным рационом: он исключает сахар, делает упор на углеводы и следит за гидратацией для повышения производительности.
- Завтрак: омлет из яичных белков с копчёным лососем и безглютеновые блины с ягодами.
- Обед: паста из цельнозерновой муки с лососем и овощами.
- Ужин: паста с курицей и пармезаном, салат из рукколы и бокал «Каберне».
Тренировочный режим
Леброн Джеймс в тренировочном лагере сборной США перед ОИ-24
Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images
Во время сезона, помимо тренировок на площадке, Леброн уделяет внимание развитию мышечной выносливости и оптимизации своих занятий в тренажёрном зале. Ежедневно.
Программа включает комплексные упражнения (использование нескольких групп мышц одновременно в упражнениях по типу становой тяги и приседаний) с большим количеством повторений и меньшими весами.
Восстановление
Леброн в 2009 году
Фото: Sports Illustrated via Getty Image
Для Леброна восстановление — это непрерывный процесс. Он использует самые современные методы биохакинга, начиная с ледяных ванн для снижения воспаления после игр или тренировок. Эти методы приносят как физическую, так и психологическую пользу:
- обезболивание;
- снижение мышечной боли;
- улучшение настроения и концентрации.
Гипербарическая камера подаёт чистый кислород под высоким давлением, что позволяет большему количеству кислорода растворяться в плазме крови.
Увеличенное содержание кислорода в кровотоке достигает большего количества тканей и органов, ускоряя процессы восстановления организма за счёт дополнительной энергии для клеток и снижения воспаления.
Леброн и Саванна Джеймс в 2009 году
Фото: Johnny Nunez/WireImage
Леброн также использует криотерапевтическую камеру, которая имитирует эффекты ледяной ванны — уменьшение воспаления и боли — но за гораздо меньшее время.
Самый важный элемент восстановления для Джеймса — это сон, играющий ключевую роль в восстановлении. Леброн осведомлён о его значении и старается спать по 12 часов каждую ночь.
Обычно он делает несколько коротких перерывов на сон в течение дня — во время перелётов или между тренировками. Что касается условий сна:
- температура в комнате должна быть от 20 до 25 градусов;
- полная темнота;
- отсутствие телевизора или телефона.
Леброн отключает все устройства за 30-45 минут до сна. Кроме того, он использует:
- работу с мягкими тканями;
- светотерапию красным светом;
- компрессионные ботинки;
- контрастные горяче-холодные ванны.
Леброн Джеймс
Фото: Access E/Getty Images
Ещё один важный момент: Леброн всегда подчёркивает важность создания спокойной домашней обстановки без стресса. Каждому нужна зона отдыха дома: мягкое освещение, комфортная обстановка и тихое место для отдыха.
Хотя не все могут позволить себе доступ к продвинутым технологиям, как Леброн, здесь приведено множество правил, которые может применять каждый. Они пригодятся не только для улучшения спортивных результатов, но и для поддержания общей физической формы и здоровья! А Леброну остаётся пожелать продолжать радовать нас своим долголетием ещё несколько сезонов! Надо дождаться Брайса!