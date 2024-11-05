НБА против Трампа. Кто из игроков в открытую поддержал Камалу Харрис?

«Нам нужно, чтобы все проголосовали, и я надеюсь, что никто не останется дома. Каждый должен понимать, что он мошенник. Он великолепен в этом. Я отдаю ему должное за это. Он лучший на свете, но от него просто тошнит», — негодовал недавно главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, высказываясь о Дональде Трампе. Резкие слова, не правда ли? Но даже они, по сравнению с действиями некоторых других фигур из мира НБА, покажутся цветочками.

Юбилейные 60-е выборы президента США состоятся уже сегодня. В то время как страна разделилась практически 50/50, голос любой знаменитости, обладающей широкой фанатской базой, может стать решающим. Многие артисты, музыканты, художники и писатели уже призвали своих поклонников сделать выбор в пользу одного из кандидатов. Представители различных видов спорта не исключение. И если, к примеру, в бойцовском промоушене UFC подавляющее большинство атлетов двумя руками за Трампа, то игроки НБА сплошь за Камалу Харрис.

Во время предвыборной кампании спорт вообще приобрёл повышенную ценность для обоих кандидатов. И Дональд, и Камала неоднократно проводили встречи с атлетами. Оба появлялись на заполненных стадионах, где произносили свои пламенные речи. Большой спорт давно стал медийной площадкой, игнорировать которую в современном мире уже нельзя. Здесь объединяются и собираются люди самых разных слоёв общества.

«Спорт для нашей кампании — это идеальный способ встретиться с избирателями, чтобы донести до них искреннее послание, как вице-президент Харрис и Тим Уолз ведут борьбу за них», — говорил директор по связям с общественностью предвыборного штаба Харрис Майкл Тайлер.

Камала Харрис и Дональд Трамп Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Дональд в этом вопросе тоже не отстаёт. Во время многочисленных интервью бывший президент не раз подчёркивал, что считает себя хорошим спортсменом, ведь он любит играть в гольф, да и другие виды спорта тоже частенько жалует. «Я всегда любил спорт. Это своего рода микрокосм жизни. Некоторые люди выигрывают, некоторые — проигрывают», — говорил Трамп в подкасте у Эндрю Шульца. «Америка любит и ценит спорт, как и президент Трамп, и именно поэтому его выступления на спортивных мероприятиях вызывают непередаваемый ажиотаж и находят отклик у обычных американцев», — сказал один из представителей Национального комитета Республиканской партии, которая выдвинула кандидатуру Дональда.

Неудивительно, что Трамп может похвастаться солидной поддержкой самых разных спортивных деятелей. Это и бойцы смешанных единоборств Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль, и президент UFC Дана Уайт, и легендарный бывший защитник НФЛ Бретт Фавр, и действующий игрок Харрисон Баткер, и гольфист Джон Дейли, и прославленная экс-гонщица Даника Патрик, выступавшая в сериях IndyCar и NASCAR. Вот только игроков НБА в этом списке нет. Кажется, все они хотят видеть следующим президентом исключительно Камалу. Или по какой-то причине молчат. А раз так, умолчим о них и мы, рассказав о тех, кто в открытую поддержал кандидата от Демократической партии.

Заметным событием в вопросе укрепления позиций Харрис стало выступление главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра на национальном съезде Демократической партии. Именитый специалист поддержал Камалу, а заодно поддел Трампа, заявив, что после подсчёта голосов с Дональдом можно будет попрощаться. Вишенкой на торте стало пожелание Керра экс-президенту «спокойной ночи» (Night Night) и изображение культового жеста лидера «воинов» Стефена Карри. Сам Карри, кстати, также поддержал кандидата от демократов, сказав, что Камала была «лёгким выбором».

А не так давно, в сентябре, предвыборный штаб Харрис запустил целую программу «Спортсмены за Харрис», целью которой является привлечение к кампании атлетов и тренеров, поддерживающих представительницу демпартии. Спортсменам доверяют, особенно молодые избиратели — этим и руководствовались в её штабе, когда инициировали эту программу. Помимо Стива Керра и других видных деятелей из мира спорта, сопредседателями кампании стали главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс, чемпионка женской НБА и обладательница олимпийского золота Кэндис Паркер, разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол и член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон, неоднократно посещавший митинги Камалы.

«Я очень рад быть частью команды «Спортсмены за Харрис». Я знаком с вице-президентом Харрис более 25 лет и могу сказать, что вы можете рассчитывать на то, что она выполнит все свои обещания. Она будет президентом для всех, независимо от расы, языка или партийной линии. У неё есть план. Мы не идём назад; мы движемся вперёд. Я обращаюсь ко всем спортсменам: не бойтесь использовать свои платформы — нам нужно, чтобы вы все приняли участие. Дайте знать своим друзьями, что у вице-президента Харрис есть программа, за счёт которой страна будет двигаться вперёд. Волшебник на борту», — во всех красках объяснял Джонсон, почему голосовать нужно именно за Камалу.

Активно работает над укреплением позиций Харрис и миллиардер, а по совместительству совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан. Кьюбан, который ранее испытывал симпатии к Трампу, играл с ним в гольф и даже подумывал о посте вице-президента при Дональде перед выборами 2016-го, сейчас является чуть ли не его главным противником, стараясь уязвить кандидата от республиканцев практически в каждом политическом интервью. Поработали над укреплением имиджа Камалы и экс-игроки НБА Стивен Джексон и Мэтт Барнс, которые сейчас ведут популярный подкаст All the Smoke. Выпуск с Харрис был записан несколько недель назад и сразу набрал более 650 тысяч просмотров только на одном канале подкаста в YouTube.

Стивен Джексон и Мэтт Барнс с Камалой Харрис Фото: All the Smoke

Чуть выше уже упоминалось о лёгкой издёвке Керра с помощью фирменного жеста Карри. Но и сам Стефен поддеть Дональда тоже мастак. До сих пор остаётся в памяти его острота восьмилетней давности. Когда генеральный директор Under Armour Кевин Планк назвал Трампа «настоящим активом» (asset) для американских компаний, лидера «Уорриорз» попросили прокомментировать слова одной из ключевых фигур именитой американской фирмы, с которой у него заключён выгодный контракт. «Я соглашусь с этим описанием… если вы уберёте из слова asset две последние буквы». Что имел в виду Карри, объяснять излишне.

После недавних покушений на Трампа сторонники бывшего президента тут же заявили, что нападения стали следствием той едкой критики, которая обрушалась на него. Так это или нет, возможно, не ответили бы и сами нападавшие. Но факт остаётся фактом. Многие американские селебрити выступают против Дональда. И мир НБА не исключение. Хотя справедливости ради сам Трамп тоже не промах. На критику Леброна Джеймса он отвечал своими издёвками, заявляя, что ему гораздо больше нравится Майкл Джордан, и предлагал Королю поиграть в женской команде: «Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной? Если бы ты это сделал, я бы хотел, чтобы ты играл в моей баскетбольной команде».

Дональд Трамп и Бобби Найт Фото: Aaron P. Bernstein/Getty Images

И всё же, несмотря на кажущееся единение баскетбольного мира в борьбе против Трампа, даже здесь есть исключения. Ныне покойный авторитетный баскетбольный тренер NCAA Бобби Найт выражал поддержку Дональду во время президентской кампании 2016 года. А многие игроки просто не высказывают своё мнение. И можно смело предположить: это происходит лишь потому, что знают, что после этого произойдёт. В мире так называемой «культуры отмены» никто не хочет оказаться белой вороной.

Ну а что будет, если Трамп победит? Ничего. После победы на выборах 2016 года Дональд показал, что не станет никому мстить. Так что как бы кто из мира баскетбола ни троллил бывшего президента, он может быть спокоен. Ну а победит ли Трамп или же праздновать успех будет Камала Харрис, узнаем уже очень скоро.