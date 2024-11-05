Ему здесь не место. Сестра чемпиона НБА не сдержалась и накинулась на бедного Бронни

С чем только не сталкивался Бронни Джеймс за свою ещё только начинающуюся карьеру. Парню всего 20, но за его плечами уже остановка сердца, год в NCAA, драфт НБА, дебют в североамериканской лиге и постоянная критика из-за звёздного отца Леброна Джеймса. Нельзя это утверждать прямо, но решение не остаться на второй год в студенческом баскетболе наверняка было продиктовано волей отца, который давно мечтал сыграть вместе с сыном. И его понять можно. Но что есть, то есть. Когда они решили идти по выбранной дорожке, оба знали, к чему эту приведёт.

О Джеймсах не раз высказывались в резкой форме, и новая порция критики не заставила себя долго ждать. На этот раз с заявлением выступила сестра чемпиона НБА из «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда Анна. Девушка время от времени привлекает к себе внимание, бросаясь резонансными репликами. Что-то похожее девушка проделала и в этот раз. Анна прокомментировала публикацию, в которой говорилось, что Бронни покинул площадку, срезав сетку от кольца в матче с «Кливленд Кавальерс», где он набрал свои первые очки в лиге.

«Бронни Джеймс играет со своим отцом, и это, конечно, здорово, но моё сердце разрывается из-за баскетболистов, которые не были выбраны на драфте или застряли в G-лиге, зная, что они намного сильнее его», — написала сестра Хорфорда на своей странице в социальных сетях. Уже по привычке, ни Леброн, ни Бронни никак не отреагировали. Зато Анне прилетело от недовольных пользователей, вынудивших её оправдываться и объясняться, что ничего такого против Джеймсов она в виду не имела. Однако сказанного не вернёшь.

По сути, девушка обвинила Бронни в том, что он занял чьё-то место. Но так ли это? Давайте попытаемся понять, ведь в этом вопросе всё не так однозначно. Для начала вспомним, что драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, по общему мнению многочисленных экспертов, считался одним из слабейших за долгие годы. И кандидатура Бронни в такой компании смотрелась если не органично, то уж очень большого удивления не вызывала. В конце концов, перед нами не парень, которому только-только дали в руки мяч и сказали: «Иди играй».

Бронни Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Джеймс-младший с детства занимался баскетболом, а различные аналитики и игроки не раз отмечали его сильные стороны, в том числе атлетизм и умение действовать в защите, которые при верном подходе можно хорошо прокачать. Всё это можно действительно развить, если правильно организовать работу. Да, звездой НБА парень, почти наверняка не станет. Но Джеймс-младший иллюзий и не питает. Он просто работает, послушно выполняя то, что от него требуют. Бронни наконец дебютировал в лиге, набрал очки, а теперь будет оттачивать мастерство в Лиге развития.

Что до утверждения о краже чьего-то места, то и этот аргумент можно побить. В конце концов, незадрафтованные игроки тоже оказываются в лиге. Парням всего ничего, и сильные спортсмены в столь молодом возрасте, если они действительно сильные, пробьют себе дорогу. И если на то пошло, с трудностями на старте столкнулся не только сын Леброна. Французский проспект Закари Рисашер, выбранный под первым номером на том же драфте, что и Бронни, из новостных сводок практически полностью исчез. В отличие от Джеймса-младшего, игровую практику он получает регулярно. Француз проводит на паркете 20 и более минут. Но матчи с тремя или четырьмя набранными очками, которые у него иногда бывают, – не то, чего ждут от первого номера драфта. Так что проблемы на старте, тем более в таком юном возрасте, вполне естественны. Давайте просто дадим всем парням время.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.