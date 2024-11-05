Оскорбления и личная неприязнь. Легенда НБА опустился до дикости в адрес журналиста

Не секрет: у Кевина Дюранта давно присутствуют проблемы с критикой. Раньше он создавал массу фейковых аккаунтов в соцсети X (ранее Twitter), защищая себя и где-то даже восхваляя. Теперь же он хотя бы в открытую (со своей официальной страницы) конфликтует со своими недоброжелателями. Одним из них точно является самый высокооплачиваемый баскетбольный журналист Стивен Эй Смит. Подробнее окунёмся в недавний конфликт говорящей головы и легендарного игрока.

Началось всё с того, что Эй Смит заявил, что не очень верит в Кей Ди в роли лидера «Финикса»: «Я не очень верю в «Санз» с Кевином Дюрантом в качестве их лидера. При этом не ставлю под сомнение величие или преданность Дюранта. Считаю, что Кевин Дюрант — один из самых талантливых игроков в истории баскетбола. Он многое сделал для баскетбола. Но если отбросить все это в сторону, ему не хватает вдохновения. Кевин Дюрант всегда себя проявит, но он не вдохновит игроков вокруг себя на то, чтобы они проявили себя. Более того, он не чувствует себя ответственным за это. Когда ты такой великий, ты должен быть лучшим лидером».

Дюрант не остался в стороне и на своей странице в социальной сети ответил: «Я бы не согласился, Стивен. Готов утверждать, что мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом». Тем не менее эксперт и обозреватель продолжал настаивать на своём. «Я не получаю удовольствия от того, что говорю это. Это ни в коем случае не является неуважением к Кевину Дюранту. Не все должны быть лидерами. Сейчас он чуть более активен, мы видели это в первой игре, когда ему прикрепили микрофон. Возможно, там что-то меняется, и я желаю ему только наилучшего. Знаю, какой он феноменальный игрок. Но я готов подтвердить каждое сказанное мной слово, потому что речь идёт о его конкретном послужном списке», — заявил Смит. После этого Кей Ди уже пустился во все тяжкие.

Кевин Дюрант двукратный чемпион НБА, четырёхкратный олимпийский чемпион «Не понимаю, как люди вообще слушают Стивена. Я играю в лиге уже 18 лет и никогда не видел Стивена ни на тренировках, ни во время видеопросмотров. Никогда не видел его нигде, кроме как по телевизору, когда он говорил гадости об игроках. Для меня он клоун. Он всегда был клоуном. Можете так и написать».

Эти слова уже раззадорили Стивена, который сначала сказал: «Не буду выказывать ему тот же уровень неуважения. Жаль, что с возрастом его чувствительность только растёт, а зрелость — нет. Но это его проблема. Для баскетбола он настоящее сокровище. Очень нравится его игра. Искренне надеюсь, что его снова не обыграют всухую в плей-офф, как в двух из трёх последних сезонов».

А уже затем, видимо, перестал сдерживаться: «Со всем уважением, перестань врать. Я был репортёром НБА и писал для Philadelphia Inquirer. Дюрант видел меня в раздевалке в «Оклахоме». Видел в раздевалке в «Голден Стэйт». Разумеется, видел на матчах на протяжении всей карьеры. К сожалению для него, мне больше не нужно появляться на разминках и в раздевалках после матча. У меня популярное шоу, которое является номером один на протяжении 12 лет. Мое время занято другими вещами. Я хожу на матчи постоянно, но больше не являюсь местным репортёром. Давайте с этим определимся. Если он хочет, чтобы я ответил на этом же уровне мелочности и ребячества — этого не произойдёт. Если он хочет опуститься до такого уровня, у него есть мой номер. Но он не связывался со мной, так что пусть живёт с этим».

36-летний Дюрант в матче с «Далласом» преодолел отметку в 29 000 набранных очков, а уже по ходу этого сезона, если обойдётся без травм, конечно же, должен набрать 30 000. Кевин — восьмой самый результативный игрок в истории НБА, который до конца своей карьеры может обогнать несколько легенд лиги в этом списке. Но он продолжает вести себя не лучшим образом. Какое должно быть дело игроку с таким багажом опыта до каких-то слов в свой адрес? На мой взгляд, выводы сами напрашиваются, кто есть «клоун». Дюрант, который мог бы промолчать на колкие высказывания журналиста, опустился до самого низкого — до оскорблений. Печально видеть, как один из легендарных баскетболистов своего поколения выставляет себя не то что в плохом свете, а высказывается максимально непрофессионально.

Эй Смит делает свою работу — раздувает любой инфоповод до небес, лишь бы программы с его участием смотрели. Именно поэтому большинство других баскетболистов уже просто не обращают внимания на то, что сказал этот эксперт. «А, это слова Стивена, тогда без разницы», — вот такая должна быть реакция, если он не опускается до прямых оскорблений или до чего-то подобного. Журналист же, наоборот, отдал должное Кевину, назвав его одним из величайших, но обнажив самую больную тему игрока — лидерские качества. О чём речь, если Кей Ди бросил свою команду на произвол судьбы, перейдя в стан «Голден Стэйт», в клуб, который только что втоптал его в грязь лицом в серии, где «Оклахома» вела со счётом 3-1. Выводы делайте сами, кто прав, а кто — нет.

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