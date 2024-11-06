Егор Дёмин удивил! Российский баскетболист дебютировал в NCAA с роскошным дабл-даблом

Первый шаг сделан. Чем ещё сможет удивить наш разыгрывающий в будущем?

Российский разыгрывающий Егор Дёмин произвёл впечатляющий дебют за университетскую команду Бригама Янга в NCAA. Его выступление, включающее 18 очков, 11 подборов, четыре передачи и столько же перехватов, стало своего рода заявлением о его таланте. Дёмин уверенно проявил свои способности, а его эффектный дабл-дабл сыграл ключевую роль в разгромной победе BYU над «Центральным Арканзасом» со счётом 88:50 в первой игре сезона.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

С самого начала встречи Дёмин показал готовность взять на себя роль лидера команды. Уже в первые минуты он активно включился в организацию атак, задавая такой темп, с которым соперники не могли справиться. Его игра отличалась зрелостью и результативностью: он с хладнокровием находил партнёров, создавая возможности для точных бросков. Особенно примечательно, что Дёмин стал одним из немногих новичков в истории BYU, сумевшим отдать 10 или более передач в дебютной игре, побив рекорд, державшийся с 1992 года.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Запомнился эпизод в начале второй половины, когда Дёмин, словно опытный плеймейкер, исполнил аллей-уп, завершившийся зрелищным данком его товарища Кэннона Кэтчингса. Вскоре после этого он поразил кольцо трёхочковым броском и совершил перехват, который увенчался точным попаданием, что укрепило лидерство команды.

Интересен и тот факт, что Дёмин начал свою карьеру в NCAA, уже имея опыт игры в системе мадридского «Реала». Это помогло ему быстро адаптироваться к новым условиям и завоевать доверие тренеров. Его статистика в предсезонной игре против «Колорадо Кристиан», где он отдал 11 ассистов, подтверждает это.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Безусловно, победа BYU — это результат командных усилий. Помимо Дёмина, важную роль сыграли Кэннон Кэтчингс, набравший 17 очков, и Ричи Сондерс с 16 очками и восьмью подборами. Однако именно игра Дёмина стала ключевым фактором, задавшим общий настрой команды. Его уверенные и результативные действия были настолько заметны, что даже скептики не могли не признать его влияние на исход матча.

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