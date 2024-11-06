Без сюрпризов не обошлось. Кто удивил на старте сезона Единой лиги?

Прошла четверть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Уже обозначились как фавориты, так и команды, которые будут стараться преподнести сюрприз в этом сезоне. «Чемпионат» подготовил материал о том, чем удивили клубы на старте сезона-2024/2025.

Казахстанская «Астана» на данный момент удивляет лишь тем, что не одержала ни одной победы. После ударной первой части прошлого сезона команда потеряла некий баланс и до сих пор не может его найти. Столичный клуб пошёл на крайние меры и расстался с греческим тренером Фотисом Такианосом. Его сменил Глеб Плотников, но пока ситуация не изменилась.

МБА-МАИ осталась верна себе и не подписала ни одного легионера, что в целом неудивительно, но нельзя не сказать о том, как в московской команде перезапустил карьеру форвард Андрей Зубков. Многолетний капитан «Зенита» нашёл новое пристанище в столице и вряд ли пожалел об этом. С первых же матчей он стал лидером МБА и одной из первых опций как в атаке, так и в защите. Прямо сейчас он один из немногих в лиге, кто набирает больше 15 очков в среднем за матч. Естественно, он лучший из российских игроков в чемпионате по этому показателю.

Красноярский «Енисей» только готовится к тому, чтобы начать удивлять болельщиков. На старте сезона команда Йовицы Арсича уступила в пяти матчах из шести, однако после этого переломила ситуацию и одержала три победы в следующих пяти встречах. Тимофей Герасимов как будто и не уезжал в «Зенит» и вновь является лучшим игроком команды.

Калеб Агада Фото: Единая лига ВТБ

Вот кто действительно удивил, так это саратовский «Автодор». Перед стартом сезона казалось, что волжская команда столкнётся с определёнными трудностями. Опасения эти были небезосновательными: буквально за пару недель до начала чемпионата в расположение команды не приехали два баскетболиста, которые должны были стать основными игроками. На смену им экстренно был подписан Калеб Агада, который не проходил с командой предсезонную подготовку и сразу отправился в гущу событий. Однако это не помешало ему стать основным игроком и оформить трипл-дабл. Чего в Единой лиге ВТБ не делали с 2022 года. Ни Ненаду Димитриевичу, ни Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу, ни Алексею Шведу это не удалось, а Агада сотворил настоящую сенсацию.

Пока чем-то особенным не может порадовать «Самара». Команда Дражена Анзулович ничем, кроме имён, не отличается от образца прошлого сезона. Но впереди ещё много времени, чтобы исправить это.

Екатеринбургский «Уралмаш» пока тоже далёк от ожиданий, возложенных на клуб болельщиками. В первую очередь это связано с травмой прошлогоднего лидера Октавиуса Эллиса, который не может помочь клубу на старте сезона. От травмы одного из потенциальных лидеров пострадала и «Парма», которая арендовала у ЦСКА Самсона Руженцева. Пока россиянин восстанавливается от перелома, но уже совсем скоро должен вернуться на паркет и вновь напомнить о себе.

Одним же из главных сюрпризов старта сезона с уверенностью можно назвать «Пари НН». Внимание к нижегородцам было приковано ещё до начала чемпионата, и они не подкачали. Одним из главных поводов был дебют Сергея Козина в качестве полноценного главного тренера, без приставки «и. о.». Помимо этого, состав «НН» также серьёзно изменился. Нижегородцы на старте сезона одержали шесть побед в восьми встречах, в том числе нанесли действующему чемпиону ЦСКА единственное на данный момент поражение в чемпионате. Концовка октября — начало ноября получились немного смазанными — три поражения подряд. Однако, несмотря на это, «НН» все ещё единственная команда, помимо «большой четвёрки», которая имеет положительный баланс побед и поражений.

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС сначала удивил болельщиков со знаком минус, дважды уступив в трёх стартовых матчах. Однако затем последовала серия из четырёх побед, поражение от «Локомотива» в гостях, а затем вновь три победы подряд. В целом финалисты прошлого сезона играют так, как от них и ожидали, при этом пережив потерю действующего MVP Единой лиги.

В целом в рамках ожиданий выступает и московский ЦСКА. Звёздный защитник Алекса Аврамович уже более чем обжился в Лиге ВТБ и даже был признан MVP октября. Действующие чемпионы прямо сейчас являются единоличными лидерами, потерпев единственное поражение как раз в том матче с «Пари НН», и нет никаких предпосылок, что что-то должно измениться в худшую сторону.

А «Зенит» если и удивляет чем-то, так это своей мощью. Петербуржцы очень здорово пересобрались летом и не только не потеряли в силе, а даже приобрели. Из новичков выделяется в первую очередь Ксэвьер Мун, который вроде как ехал на роль шестого игрока, а в итоге стал одной из главных движущих сил в атаке и с запасом самым эффективным баскетболистом. Безусловно, нельзя не отметить и Дуэйна Бэйкона. Американец достаточно комфортно чувствует себя в Единой лиге и прямо сейчас является самым результативным игроком петербуржцев.

Ну и главным открытием и приятным сюрпризом, конечно, стал «Локомотив-Кубань». Перед стартом сезона многие неоднозначно восприняли новость об уходе Александра Секулича с поста главного тренера краснодарцев и последующей замене в лице президента Андрея Ведищева, у которого ранее не было опыта работы тренером. Однако пертурбации оказались более чем к месту. При Ведищеве «Локо» показал лучший старт в своей истории, выиграв первые девять матчей сезона, а также проведя самую результативную игру: 127 очков против «Астаны». На фоне эйфории от успехов последовали два поражения — от ЦСКА и «Зенита». Но это не отменяет того, что именно «Локомотив-Кубань» громче всех пошумел на старте сезона и стал пока что главным сюрпризом в Единой лиге ВТБ.