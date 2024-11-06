«Он уже творит историю». В США в восторге от дебюта Егора Дёмина в NCAA

Российский разыгрывающий Егор Дёмин ярко дебютировал в NCAA. Кажется, довольными остались все, кроме соперников. В первом матче за команду Бригама Янга наш проспект собрал дабл-дабл из 18 очков и 11 передач, добавив четыре подбора и столько же перехватов. Коллектив Дёмина разгромил «Центральный Арканзас» со счётом 88:50. Подробнее об игре можно почитать здесь, а пока ознакомимся с реакцией заокеанской баскетбольной общественности на резвый старт Егора.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

«Одно удовольствие». Что сам Дёмин думает о дебюте?

На послематчевой пресс-конференции Дёмин попал в объективы телекамер и занял центральное место за столом. Сразу же бросилось в глаза, что Егору комфортно в новой команде, о чём он не преминул упомянуть в самом начале.

— Егор, какие эмоции после первой игры?

— На данный момент мне особо нечего сказать. Просто потрясающе играть на таком прекрасном паркете, чувствовать эту энергию и поддержку. Я просто наслаждался игрой и каждой минутой вместе с ребятами.

— Ему всё нравится, потому что сегодня он играл лучше меня, — в шутку добавил партнёр Егора по команде Кэннон Кэтчингс, набравший на одно очко меньше Дёмина.

Егор Дёмин (в центре) на послематчевой пресс-конференции Фото: Кадр из видео

— Сегодня ты сделал больший упор на агрессивную оборону или на игру в нападении?

— Не могу сказать, что я сосредоточился на чём-то конкретном. Я просто старался быть эффективным и, прежде всего, сохранять физическую форму, поскольку это моя первая игра в NCAA, верно? И да, я просто пытался быть самим собой и получать удовольствие от игры.

— Ты оформил 11 передач — рекорд для игрока BYU в дебюте. Что для тебя значит войти в историю команды?

— Вообще-то я этого не знал. Имею в виду, это то, чем я занимаюсь постоянно. Не говорю, что занимаюсь историей. Речь о доставке мяча товарищам по нападению.

— Эй, он уже творит историю и будет продолжать, — в ответ Дёмина вмешивается ещё один одноклубник Тревин Нелл.

— Я люблю пасовать, — продолжает Дёмин — И, как сказал Тревин, я действительно считаю, что моя основная опция — вовлечь всех в игру. И если моя команда играет хорошо, я тоже играю лучше.

— Егор, ты представлял себе дебют именно таким?

— Не пытался, честно говоря, ни о чём думать перед игрой. И просто пытался подготовиться, так как делаю это каждый матч. И да, просто выходите на паркет и, как я уже сказал, просто наслаждайтесь.

«Чемпионат» не мог оставить такое событие без внимания и связался с Егором. Дёмин дал эксклюзивный комментарий, поделился эмоциями о дебюте и поблагодарил болельщиков.

Егор Дёмин разыгрывающий университета Бригама Янга «Свой дебют оценивать, наверное, будет не совсем корректно с моей стороны. Хочу сказать только то, что получил огромное удовольствие от игры, болельщиков, нашей команды и всего прочего. Игра запомнилась в первую очередь из-за огромной поддержки болельщиков и тем, как хорошо мы делились мячом и все вместе наслаждались атмосферой. Как я уже сказал, это невероятно, видеть столько болельщиков вокруг нас, скандирующих три буквы «BYU». Это непередаваемые ощущения, играть в такой атмосфере, на такой площадке, с таким тренером и такими партнёрами по команде. Одно удовольствие!»

Эксперты и СМИ в восторге

Не остались в стороне и американские медиа, по достоинству оценившие первый матч Дёмина, в котором он показал не по годам зрелую эффективность. Егор реализовал 7 из 13 бросков с игры, в том числе четыре из семи трёхочковых.

«Если Дёмин продолжит в том же духе, то будет претендовать на топ-7 драфта. Он очень хорош», — журналист The Athletic эксперт Тони Джонс.

«Тренерский штаб сказал мне пару недель назад, что они не могут понять, действительно ли их защита настолько плоха на тренировках или это Дёмин так хорошо раздаёт передачи», — эксперт ESPN Фрэн Фрашилла.

«Игра Егора Дёмина на позиции большого винга основана на уверенности. Просто ледяной, но хладнокровной уверенности. Да, он может ошибаться, совершать потери или делать неудачные броски. Но именно в этих моментах проявляется его потенциал. Он самый рискованный, но и самый перспективный претендент на лотерею», — журналист Нейтан Грубель.

Егор Дёмин (№3) во время дебютного матча в NCAA Фото: Chris Gardner/Getty Images

«Дёмин блистает в дебюте: BYU разгромил «Центральный Арканзас» со счётом 88:50 в первом матче», — заголовок издания Daily Herald.

«Выступление Дёмина вызвало трепет у публики и СМИ. Его пас, игра и бросок близки к уровню НБА», — пишет портал DesertNews.

«Егор Дёмин не разочаровал. Я не пропущу ни одной игры BYU в этом сезоне», — комментарий из социальных сетей.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

«Он уникален. Его навыки распасовщика очень хороши, особенно в сочетании с его габаритами. Интересно, что он может адаптироваться и действовать в зависимости от того, как против него играет защита», — главный тренер университета Бригама Янга Кевин Янг.

Впереди у Дёмина длинный сезон в NCAA. Но уверенная и результативная игра в первом матче на новом уровне показывает, что Егор не теряет время, использует его с толком и продолжает прогрессировать. Поэтому шансы увидеть российского игрока в топ-10 драфта НБА – 2025 заметно повышаются.