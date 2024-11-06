«Кливленд» процветает без Леброна и идёт без поражений. Джеймсу пора возвращаться домой?

В наших смелых прогнозах перед началом сезона я указал, что в ходе регулярного чемпионата «Кливленд» осознает нежизнеспособность своего топ-4 и обменяет кого-то из своих звёзд, если не сразу двух. В прошлом сезоне «Кавальерс» выглядели блёкло, а союз Дариуса Гарланда и Донована Митчелла казался неэффективным — слишком похожие игроки по стилю. Фронткорт тоже вызывал вопросы: как эффективно совместить несомненно талантливых, но не сочетающихся Джарретта Аллена и Эвана Мобли?

Прошлый сезон для «Кавс» во многом был испорчен травмами, но, даже когда все были здоровы, команда была далека по уровню от лидеров конференции. Летом в составе не произошло никаких радикальных изменений. Поменялся только главный тренер, и этого оказалось достаточно.

Бывший наставник «Кливленда» Джей Би Бикерстафф доказал, что он отличный специалист в плане коммуникации и построения атмосферы в коллективе. Однако отличным тактиком он так и не стал, не сумев решить задачу с четырьмя главными игроками. А вот Кенни Аткинсону это, кажется, удалось.

Джей Би Бикерстафф Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Как это проявляется? Дариус Гарланд и Донован Митчелл — похожие игроки: они любят повозиться с мячом, изоляции и создавать себе броски в одиночку. Теперь же они оба стали чаще эффективно открываться под дальние броски и хорошо двигаться без мяча. Когда один из них с мячом, другой отбегает в угол. Затем защитник проникает внутрь и может отдать пас на партнёра в угол — ничего особенного, это обычный драйв-энд-кик, но «Кавс» используют его крайне эффективно!

Стоит отметить, как изменилась роль Эвана Мобли. Он элитный защитник, но он может гораздо больше. Бигмен стал чаще получать мяч на периметре, ему доверяют часть плеймейкерской работы, разгонять быстрые атаки и возиться с мячом. Таким образом, ему не нужно постоянно находиться под кольцом, где они с Джарреттом Алленом мешают друг другу. Роль классического центрового полностью перешла к Джарретту, и он теперь получает множество лёгких возможностей для набора очков. Не забываем, что Аткинсон работал с Алленом ещё в «Бруклине», где талант центрового по-настоящему раскрылся.

Рональд Холланд и Эван Мобли Фото: Jason Miller/Getty Images

У команды есть неплохая глубина: Карис ЛеВерт продолжает удивлять своей универсальностью. В один момент он может стать отличным пасующим, в другой — открывающимся под бросок шутером, а также обладает талантом набирать очки в изоляциях и проходах.

Да, глубина состава «Кливленда» не сравнится с «Бостон Селтикс». Но если сравнить только стартовые составы команд, то они выглядят на бумаге равными. Именно поэтому стоит считать «Кавальерс» настоящей второй командой Востока, которая может выйти в финал конференции и навязать борьбу действующим чемпионам!

«Кавальерс» восстановились после второго ухода Леброна куда быстрее и успешнее, чем после первого. И как символично, что единственной вакантной позицией в основе является амплуа лёгкого форварда. Может, Королю стоит подуматься над тем, чтобы завершить карьеру в родном клубе?