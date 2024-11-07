«Был в шоке от назначения Ведищева». Патрик Миллер рассказал, как обживается в России

Защитник Патрик Миллер стал игроком «Локомотива-Кубань» по ходу прошлого сезона. За короткий промежуток он сумел себя зарекомендовать. В межсезонье американец продлил контракт с «Локо», а после ухода Девона Акун-Пёрселла и Джейлена Барфорда стал главной опцией в команде. Сейчас Патрик лучший в «Локо» по очкам, передачам и эффективности. «Чемпионат» сделал интервью с лидером краснодарцев.

— Наверное, ты один из самых накачанных игроков Единой лиги. Как долго набирал такую форму?

— Многие думают, что это связано с тем, что я родился в Энглвуде — одном из самых опасных районов Чикаго. Но нет. Я всегда был крепышом — с самого маленького возраста. В шесть лет у меня уже были кубики пресса и всё остальное. При этом я долгое время был совсем низким, только в старших классах немного подрос.

Я вообще не набирал такую форму, нисколько. Где бы ни играл, тренеры по ОФП первым делом говорили: держись подальше от тренажёрки, куда тебе ещё качаться. Однако дело в том, что я и не качаюсь! Точнее, не делаю никаких упражнений на верхнюю часть тела. Только ноги — чтобы колени были здоровы. Но никакой становой тяги, жима лёжа — никогда. Людям сложно в это поверить.

— Когда ты начал заниматься баскетболом?

— В шесть лет. Мяч в кольцо мне доводилось бросать и до этого, а вот чтобы участвовать во всяких соревнованиях, лигах — это в шесть.

— У тебя очень энергозатратный стиль игры, такое ощущение, что ты специально ищешь жёсткий контакт.

— Ну да, сколько себя помню, всегда так играл. С моим телосложением это происходит как-то само собой. Я специально не ищу контакт — моё тело ищет, и я уже к этому привык.

— Во время матчей у баскетболистов обычно напряжённые лица, а ты постоянно улыбаешься. Почему?

— Это часть моего образа. Я называю это swagger — пижонство. Можно сказать, пижоню таким способом. Показываю, что расслаблен и не дам никому вывести себя из этого состояния.

Патрик Миллер (с мячом) Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

— Прошёл почти год, как ты перебрался в Россию. Как тебе наша страна?

— Отлично! С тех пор как сюда приехал под конец прошлого сезона, вижу в России только плюсы. Особенно теперь, когда моя семья тоже тут. Они со мной, и я счастлив. Поначалу им было сложновато. Жена постоянно жаловалась на дорожное движение, но постепенно привыкла. Сын посещает все наши домашние матчи, две дочери ходят в школу, так что Краснодар всё больше становится нашим домом. Тем более что мы живём в коттеджном посёлке, где, как я думаю, проще наслаждаться жизнью, нежели в квартире.

— Погода?

— Да нормальная в России погода. По крайней мере, для меня — парня из Чикаго. И уж точно не в Краснодаре жаловаться на погоду. Я себе тут даже ещё зимнюю куртку не успел купить, потому что не было необходимости.

— В австралийском Кэрнсе так же было?

— О, там, конечно, была настоящая тропическая жара. По улице в кроссовках не походишь — только в шлёпанцах. И куча разных животных — больших, маленьких. Арена команды, за которую я играл, называлась «Змеиная яма».

А команда называлась «Тайпаны из Кэрнса». Тайпан — это такая огромная ядовитая змея. У нас были джерси с принтом чешуи — очень красивые.

— Долго ли ты думал над предложением «Локомотива»?

— Да. Это было сложное решение. Я ведь человек семейный, а тут вот эти все дела с геополитикой. У меня был очень непростой разговор с семьёй. В чём-то помогло то, что меня поначалу пригласили совсем на чуть-чуть — на концовку сезона. Решили, что поеду, посмотрю на всё своими глазами и расскажу семье, как тут в России.

— То есть, когда «Локомотив» предложил продлить контракт, ты уже сомневался гораздо меньше?

— Вообще не сомневался. После того как мы заняли четвёртое место, у меня было огромное желание начать заново и доказать всем, что наша команда способна на гораздо большее. Я в «Локо» для того, чтобы выиграть чемпионат. И доволен, что мы так сильно начали сезон — выиграли девять стартовых матчей.

— Учишь российский язык?

— Знаю некоторые фразы: «чуть-чуть», «спасибо», «до свидания». Языковой барьер не чувствую. Если человек хоть немного говорит по-английски — я его пойму, а он поймёт меня. Внутри команды с этим вообще нет проблем. Мы себя комфортно чувствуем в компании друг друга и всегда можем объясниться.

— До попадания в Единую лигу ты общался с кем-то, кто здесь играл?

— Да, много ребят играли в разных командах. Если говорить только о «Локо», то это Джейлен Барфорд — он не один год зазывал меня сюда. Ещё с Окаро Уайтом пересекался в G-лиге.

— В минувшее межсезонье президент «Локомотива» Андрей Ведищев назначил себя главным тренером. Как ты отреагировал?

— Честно говоря, я был в шоке. Это был большой сюрприз, а главное — я понятия не имел, что будет дальше. Но оказалось всё просто отлично. Больше всего мне в этой ситуации нравится то, что никто не ожидал от нас такого старта. А самое главное — мы продолжаем расти и учиться чему-то новому. Да, сейчас мы проиграли три игры подряд. Вот и посмотрим, как на это отреагируем все — игроки, тренеры, организация. Мне лично кажется, что всё у нас будет хорошо.

Патрик Миллер и тренерский штаб Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

— Матч с ЦСКА получился запоминающимся. С какими чувствами покидал площадку?

— Расстроился, конечно. Ясное дело, что невозможно выиграть абсолютно все матчи. Но то, как мы на тот момент играли, какую силу чувствовали — всё это вселяло уверенность, что мы сможем пройти весь год непобеждёнными. Да, это мечты, однако тогда они казались очень реальными. И, даже несмотря на поражение, тот матч оставил ощущение, что мы сильная команда. Так что не скажу, что был абсолютно расстроен.

— Изначально казалось, что ты не специализируешься на трёхочковых. Но в матче с ЦСКА у тебя 3/4 из-за дуги. Что изменилось?

— Моя статистика на протяжении карьеры и правда говорит, что я не тот игрок, кто бросает много трёхочковых. Но с годами стал лучше читать игру. И теперь, если мне дают свободно бросать из-за дуги, делаю это без колебаний. И знаю, что попадаю с хорошим процентом. Так что в зависимости от ситуации беру то, что защита соперника даёт мне сделать.

— У тебя есть персональные цели на этот сезон?

— Да. Помимо того, чего я хочу добиться вместе с командой, мне хочется стать лучшим защитником лиги. Хочу лидировать по результативным передачам и в идеале ещё и по набранным очкам.

— В «Локо» много молодёжи. Как тебе с ними играется?

— Мне нравится. Это мой 11-й профессиональный сезон, и я понимаю, что уже являюсь ветераном. Мне всегда нравилось быть лидером, и сейчас этим наслаждаюсь. Подсказать пацанам что-нибудь, помочь, просто поболтать — это я всегда с большим удовольствием делаю.

— Кто твой самый близкий друг в команде?

— Карвел Андерсон. Мы появились в «Локо» почти одновременно, всё межсезонье много общались. Жду не дождусь, когда он вылечит свой сломанный мизинец и снова начнёт играть и тренироваться с нами. Вы, наверное, видели, как изменилась без него наша игра. Я рад, что выздоровление Вела идёт по плану. Нам его очень не хватает.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Играю в Call of Duty, постоянно музыку слушаю, если не смотрю фильмы или сериалы.

— Что смотришь?

— «Игра престолов» очень нравится. Ещё есть такой сериал «Власть в ночном городе» — он меня очень хорошо за живое задевает. Из фильмов недавно понравились «Мстители. Конец игры».

Патрик Миллер Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

— Из-за закрытого аэропорта в Краснодаре «Локомотив» очень много времени проводит в поездках. Как ты их переносишь?

— Сложно! Когда ещё только думал присоединяться к «Локо», слышал об этом, но на деле всё оказалось жёстче. До сих пор не привык. Только приедем — я сразу к нашим физиотерапевтам или в криокамеру. При этом прекрасно вижу, что клуб делает всё возможное, чтобы помочь нам в этом вопросе: самые короткие стыковки, продуманный график перемещений. Это здорово. И мы должны отвечать на это максимальной заботой о своём организме в те моменты, когда не находимся в самолёте или автобусе.

— Ты много где поиграл. Как оценишь уровень Единой лиги ВТБ?

— Здесь высокий уровень. Первые четыре команды запросто могли бы конкурировать в Евролиге, особенно в этом сезоне. Очевидно, что топовые команды всё равно пытаются поддерживать прежние стандарты качества.

— Как тебе поддержка краснодарских болельщиков?

— Обожаю наших фанатов! Пусть я здесь ещё совсем недолго, но уже успел их полюбить. Они такие искренние, особенно дети. Когда дети за тебя болеют — это для меня лучшее, что может быть. Хочу видеть трибуны нашего «Баскет-Холла» переполненными на каждом домашнем матче, а не только в плей-офф. Думаю, что баскетбол, который мы показываем в этом сезоне, достоин переполненных трибун.

— Кто для тебя самый сложный соперник в лиге?

— Персонально сложно сказать. На самом деле, я полностью выкладываюсь против любого соперника. И кто бы ни взялся меня опекать — выдам все 100 моих процентов.

Если говорить о принципиальных соперниках, то ещё недавно без сомнений ответил бы, что УНИКС. Они, наверное, и сейчас для нас самые принципиальные соперники. Но думаю, что понемножку этот статус переходит к ЦСКА. Ведь мы хотим стать чемпионами. А значит, надо свергнуть предыдущего чемпиона.

— Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы наконец завоевать титул?

— Продолжать делать то, что мы делаем. И верить друг в друга. Это непросто, однако думаю, что мы начали правильно. Мне нравится, какая сейчас у команды ментальность, как мы реагируем на сложные ситуации. Я хочу, чтобы мы продолжили учиться и расти — даже несмотря на поражения. И тогда нам всё будет по силам.