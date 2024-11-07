Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Конфликты Леброна Джеймса: Джа Морант толкнул форварда во время матча после оскорбительного жеста, видео момента

«Они мне не нравятся». Леброну Джеймсу пора привыкать к дерзости молодёжи
Артемий Берстенев
Леброну Джеймсу пора привыкать к дерзости молодёжи
Аудио-версия:
Комментарии
Или Король слишком стар для этого?

Похоже, Джа Моранту не суждено забыть свою прошлую неудачу против Леброна и «Лейкерс». В последний раз команды встретились в плей-офф 2023 года, когда «озёрники» выбили «Гриззлис» в первом раунде, одержав победу в шести матчах. Для Моранта это стало не только личным поражением, но и моментом, когда Леброн и его команда с явным удовольствием праздновали успех, подшучивая над соперниками.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура

Однако на этот раз Морант проявил себя на высшем уровне и очевидно не собирался мириться с воспоминаниями. В сегодняшней встрече «Мемфис» взял верх со счётом 131:114, а Джа набрал 20 очков, сделал пять передач, собрал четыре подбора, а также записал на свой счёт перехват и блок. Подгоняемый желанием доказать своё превосходство, он демонстративно исполнил знаменитый жест «слишком маленький» после броска через Гейба Винсента.

Впрочем, Леброн не заставил себя ждать с ответом — в следующей атаке он изобразил тот же жест, когда Морант упал на паркет после плотного столкновения с ним в трёхсекундной зоне. Когда Джа вновь забросил мяч в кольцо, то не удержался и толкнул Леброна, за что тут же получил технический фол. Тем не менее, несмотря на накал страстей, оба игрока сохраняли дух спортивного соперничества.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча Морант откровенно поделился чувствами. Он без обиняков заявил о своих «симпатиях» к «Лейкерс»: «Они мне не нравятся». Для него это была возможность продемонстрировать, что он не забыл прошлые обиды, когда, по его словам, Леброн и остальные «смеялись и смотрели на меня», в то время как он вынужден был сидеть на скамейке в уличной одежде из-за травмы. Теперь у него появилась возможность выйти на площадку в матче с калифорнийской командой, и он с готовностью воспользовался этим шансом.

Леброн, в свою очередь, не стал преувеличивать ситуацию. Он подчеркнул, что между ним и Морантом существует «состязательный дух», и отметил, что их эмоциональные столкновения — это всего лишь проявление «жажды борьбы», присущей обоим спортсменам. По его словам, они просто два игрока «из внутреннего города», каждый из которых пришёл в лигу с огромными амбициями.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android