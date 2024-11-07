«Они мне не нравятся». Леброну Джеймсу пора привыкать к дерзости молодёжи

Похоже, Джа Моранту не суждено забыть свою прошлую неудачу против Леброна и «Лейкерс». В последний раз команды встретились в плей-офф 2023 года, когда «озёрники» выбили «Гриззлис» в первом раунде, одержав победу в шести матчах. Для Моранта это стало не только личным поражением, но и моментом, когда Леброн и его команда с явным удовольствием праздновали успех, подшучивая над соперниками.

Однако на этот раз Морант проявил себя на высшем уровне и очевидно не собирался мириться с воспоминаниями. В сегодняшней встрече «Мемфис» взял верх со счётом 131:114, а Джа набрал 20 очков, сделал пять передач, собрал четыре подбора, а также записал на свой счёт перехват и блок. Подгоняемый желанием доказать своё превосходство, он демонстративно исполнил знаменитый жест «слишком маленький» после броска через Гейба Винсента.

Впрочем, Леброн не заставил себя ждать с ответом — в следующей атаке он изобразил тот же жест, когда Морант упал на паркет после плотного столкновения с ним в трёхсекундной зоне. Когда Джа вновь забросил мяч в кольцо, то не удержался и толкнул Леброна, за что тут же получил технический фол. Тем не менее, несмотря на накал страстей, оба игрока сохраняли дух спортивного соперничества.

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После матча Морант откровенно поделился чувствами. Он без обиняков заявил о своих «симпатиях» к «Лейкерс»: «Они мне не нравятся». Для него это была возможность продемонстрировать, что он не забыл прошлые обиды, когда, по его словам, Леброн и остальные «смеялись и смотрели на меня», в то время как он вынужден был сидеть на скамейке в уличной одежде из-за травмы. Теперь у него появилась возможность выйти на площадку в матче с калифорнийской командой, и он с готовностью воспользовался этим шансом.

Леброн, в свою очередь, не стал преувеличивать ситуацию. Он подчеркнул, что между ним и Морантом существует «состязательный дух», и отметил, что их эмоциональные столкновения — это всего лишь проявление «жажды борьбы», присущей обоим спортсменам. По его словам, они просто два игрока «из внутреннего города», каждый из которых пришёл в лигу с огромными амбициями.

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