Стоит бить тревогу? Что происходит с «Локо» — лучшей командой старта Единой лиги

Всего лишь три матча назад «Локомотив-Кубань» уверенно занимал первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав девять побед подряд в начале нового сезона. Однако сейчас краснодарский клуб, несмотря на упорную борьбу, потерпел три поражения кряду. Если проигрыши ЦСКА и «Зениту» можно объяснить, то поражение от «Пармы» вызывает вопросы. При всём уважении к пермскому клубу, в этом сезоне они не демонстрируют ту уверенность, что была в прошлом. Так в чём дело — у «Локо» действительно серьёзные проблемы или команде просто нужно время, чтобы наладить игру?

Клуб под руководством Андрея Ведищева просто великолепно стартовал в этом сезоне. Были обыграны «Зенит», УНИКС и «Пари Нижний Новгород», но испытание матчем с ЦСКА не было пройдено. Именно армейцы остановили победную серию краснодарского клуба, они не позволили Ведищеву повторить рекорд Айнарса Багатскиса, который в своё время с «Нижним Новгородом» в своём дебютном сезоне у руля команды выиграл 10 матчей кряду. Новый тренер «Локо» остановился на отметке в девять матчей, обновив достижение по количеству побед, принадлежащих российским тренерам.

Патрик Миллер и Ливио Жан-Шарль Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» боролся до последнего в матче с ЦСКА, однако уступил с разницей в одно очко — 91:92. Намного важнее то, что клуб показал свою состоятельность в игре с действующим чемпионом и обладателем одного из сильнейших составов в Единой лиге. Следующей проверкой для команды Ведищева стал «Зенит». Если первая половина была ещё более-менее равной, то в концовке подопечные Хавьера Паскуаля деклассировали оппонента. Лидеры сине-бело-голубых действовали намного увереннее и заслуженно победили со счётом 77:71. У «Локо» были огромные проблемы с бросками издали — 9,5% реализации трёхочковых бросков (2 из 21). Команда забросила всего лишь две «трёшки». Да ещё с такой ужасной реализацией.

Ведищев подвёл итоги матча с «Зенитом» следующим образом: «К сожалению, игра у нас не получилась. Мы неплохо защищались, но нашей проблемой стало нападение — мы не реализовали очень много открытых бросков. Слишком много матчей подряд требовали особенной концентрации. Сегодня нам её не хватило». Два поражения кряду в Единой лиге должны были мотивировать «Локо» сыграть с «Пармой» на пределе возможностей, а также порадовать местных болельщиков после игры с «Зенитом». Но случилось это. Краснодарцы на протяжении трёх четвертей контролировали ход встречи, в определённый момент вели с преимуществом в 17 очков, однако позволили команде Евгения Пашутина приблизиться к себе. За две минуты до конца встречи «Локо» вёл со счётом 79:72, но после этого мало того, что не набрал ни одного очка, так и вовсе проиграл с результатом 79:81.

Форвард клуба Айзея Уэйли эксклюзивно «Чемпионату» назвал главные причины поражения: «Мы создали большой отрыв в какой-то момент, но потом потеряли фокус. Думаю, это произошло оттого, что мы не смогли правильно ответить на тот уровень интенсивности, который «Парма» нам предложила. Мы находимся в группе лидеров, поэтому каждый соперник пытается сыграть против нас как можно жёстче. И чтобы побеждать, нам надо играть ещё более агрессивно. Хорошо, что регулярный сезон будет идти ещё долго. У нас есть время исправить ошибки». «Локомотив-Кубань» первые девять матчей в сезоне играл от начала и до конца, не выключаясь ни на секунду. Уэйли сказал правильные вещи, что команде необходимо не терять фокус и стараться играть агрессивнее в некоторых моментах — в этом был секрет успеха, благодаря которому клуб и провёл шикарное начало сезона.

Андрей Ведищев главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» «Мы не выполнили план на игру, невовремя сбились на индивидуальные действия. Во второй четверти превратили «+17» в «+5» и очень плохо начали третью четверть. Потеряли концентрацию, дали «Парме» понять, что они могут играть с нами на равных, что они и сделали. В последних играх мы слишком мягко действуем в передней линии. На Мартюке сегодня сфолили всего один раз — это говорит о том, что не создаём достаточное давление под кольцом. Это болезнь роста. Сначала мы проиграли двум лидерам, сегодня — команде, которая борется за плей-офф. А самое главное — мы не играем так, как хотим. В самый неподходящий момент сбиваемся на индивидуальную игру. Чемпионат длинный, нам нужно сделать выводы. Будем работать».

Как видно, игроки и тренерский штаб осознают одни и те же проблемы клуба, что свидетельствует о необходимости сделать выводы и продолжать работать над улучшением ситуации. Пока не стоит бить тревогу, но, если «Локо» потерпит поражения в ближайших матчах с «Астаной», «Енисеем» и «Автодором», тогда можно будет говорить о спаде и наличии определённых трудностей. На данный момент это больше похоже на временное выгорание. Команда почти одолела принципиального соперника — ЦСКА — и едва не позволила Ведищеву установить рекорд в истории Единой лиги. Не должно удивлять, что у игроков мог возникнуть определённый упадок сил. Как отметил тренер-президент, «чемпионат длинный», и мы продолжаем следить за самыми интересными событиями в нашем баскетболе.