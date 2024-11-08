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Милуоки — Юта, Чикаго — Миннесота, Сан-Антонио — Портленд: результаты игрового дня в НБА от 8 ноября 2024, как сыграли

Лиллард и Яннис проснулись! Правда, соперник — абсолютный аутсайдер НБА
Артемий Берстенев
Лиллард и Яннис проснулись!
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«Миннесота» успела собраться с силами, а «Сан-Антонио» легко справился без значительного вклада Виктора Вембаньямы.

Сегодня в НБА прошло всего три встречи, однако основная интрига развернулась вокруг поединка матча «Милуоки» и «Ютой». Обе команды имеют по одной победе и шесть поражений. Если с «Джаз» ситуация понятна — клуб на пути к развитию, то от «Бакс» мы ожидаем гораздо большего. Их текущий старт вызывает определённые опасения, и это, безусловно, сигнал к тому, чтобы оперативно изменить ситуацию. Обзоры всех матчей игрового дня — в материале «Чемпионата».

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз»

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 135
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Вучевич - 25, Уайт - 24, Досунму - 13, Хортон-Такер - 13, Уильямс - 12, Гидди - 9, Смит - 9, Филлипс - 6, Терри - 6, Бузелис - 2, Картер, Крэйг, Дуарте
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Рэндл - 22, Гобер - 21, Макдэниелс - 19, Конли - 14, Дивинченцо - 13, Александер-Уолкер - 5, Шеннон - 4, Рид - 4, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза

Матч между «Чикаго» и «Миннесотой» начался с невероятной динамики. Обе команды зажгли в первой четверти: «Буллз» поразили кольцо пятью трёхочковыми, на что «Тимбервулвз» ответили четырьмя. Однако защита гостей не успевала за стремительным темпом хозяев: «Буллз» реализовали 14 из 22 бросков, завершив первую четверть с комфортным преимуществом 34:28.

Тренер «волков» Крис Финч сделал неожиданный ход, выпустив Джоша Минотта на три минуты, но ограничился лишь девятью игроками в ротации. Во второй четверти защита «Тимбервулвз» продолжала испытывать трудности, и «Буллз» завершили первую половину с впечатляющими 60% точности бросков, несмотря на то, что играли вторую встречу за два дня.

Никола Вучевич доминировал в атаке, реализовав 11 из 12 бросков за три четверти и набрав 25 очков. В третьей четверти «Миннесота» улучшила защиту, и несмотря на 34 очка «Буллз», отставание сократилось до пяти очков (95:90). Затем Эдвардс разогнался, попав 5 из 9 трёхочковых, и «Тимбервулвз» выиграли её со счётом 45:24 заключительную четверть, что хватило для общей победы.

«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз»

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Адетокунбо - 31, Портис - 19, Грин - 12, Джексон - 7, Принс - 6, Умуде - 3, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Трент-мл. - 2, Роллинз - 2, Лопес - 1, Роббинс - 1, Смит, Райт
Юта Джаз: Кларксон - 18, Секстон - 14, Джузэнг - 12, Коллинс - 11, Джордж - 10, Маркканен - 8, Уильямс - 6, Кесслер - 6, Сенсабо - 6, Миллз - 5, Юбэнкс - 4, Кольер, Михайлюк, Филиповски, Чьебв

«Милуоки» наконец-то разорвал цепь из шести поражений, одержав долгожданную победу над одной из слабейших команд лиги — «Ютой». Начало встречи не сулило ничего хорошего для хозяев. До перерыва игра оставалась на равных, и «Бакс» уступали «Джаз» четыре очка.

В третьей четверти на первом плане вышли два ключевых игрока. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард шикарно проявили себя, что позволило гостевой команде одержать уверенную победу в этой четверти со счётом 31:16. Преимущество «Милуоки» росло с каждой минутой, и в заключительной четверти они завершили матч в своём стиле. Увидев долгожданный свет в конце туннеля, «Бакс» не сбавили обороты и в итоге добились убедительной победы — 123:100.

Адетокунбо набрал 31 очко и собрал 16 подборов, а Лиллард добавил 34 очка и семь передач. Для «оленей» эта победа стала своего рода настоящим спасением, хоть и была одержана против команды, которая пока не может найти свою игру.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 17, Брэнэм - 17, Касл - 14, Коллинс - 14, Шампани - 14, Вембаньяма - 12, Барнс - 11, Уэсли - 10, Пол - 6, Мамукелашвили - 3, Сиссоко, Бэсси
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 21, Грант - 21, Саймонс - 19, Шарп - 13, Хендерсон - 11, Авдия - 9, Бэнтон - 4, Камара - 4, Уокер - 3, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Уильямс

«Сан-Антонио» вернулся на родную арену с чёткой целью: прервать полосу из двух поражений, полученных в гостях. И «Спёрс» блестяще справились с этой задачей, одержав победу над «Портлендом» со счётом 118:105. Хозяева демонстрировали великолепную игру в нападении, реализуя 53,7% бросков с игры и 41% из-за дуги, забросив при этом 16 трёхочковых.

Высокий темп и отличная командная игра (35 результативных передач) стали залогом их успеха. В защите «Спёрс» сумели вовремя закрыть ключевые моменты и удержать преимущество на финишной прямой. «Блэйзерс» не смогли войти в рабочий ритм за пределами трёхочковой линии, реализовав лишь 28,1% из 32 попыток, хотя и использовали слабости в защите соперника для успешных атак в «краске».

Однако нападение хозяев оказалось слишком мощной. Балансировка состава сыграла ключевую роль, особенно благодаря запасным игрокам, набравшим 61 очко. Малаки Брэнэм и Келдон Джонсон внесли по 17 очков каждый. У хозяев самыми результативными стали Деандре Эйтон и Джерами Грант, набравшие по 21 очку, причём Эйтон оформил дабл-дабл с 10 подборами.

***

Завтра нас ждёт 13 матчей — будет действительно насыщенный день! Поэтому «Чемпионат» организует текстовую онлайн-трансляцию, чтобы вы могли следить за актуальными новостями об играх в реальном времени, а также в любое удобное утреннее время.

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