Лиллард и Яннис проснулись! Правда, соперник — абсолютный аутсайдер НБА

Сегодня в НБА прошло всего три встречи, однако основная интрига развернулась вокруг поединка матча «Милуоки» и «Ютой». Обе команды имеют по одной победе и шесть поражений. Если с «Джаз» ситуация понятна — клуб на пути к развитию, то от «Бакс» мы ожидаем гораздо большего. Их текущий старт вызывает определённые опасения, и это, безусловно, сигнал к тому, чтобы оперативно изменить ситуацию. Обзоры всех матчей игрового дня — в материале «Чемпионата».

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз»

Матч между «Чикаго» и «Миннесотой» начался с невероятной динамики. Обе команды зажгли в первой четверти: «Буллз» поразили кольцо пятью трёхочковыми, на что «Тимбервулвз» ответили четырьмя. Однако защита гостей не успевала за стремительным темпом хозяев: «Буллз» реализовали 14 из 22 бросков, завершив первую четверть с комфортным преимуществом 34:28.

Тренер «волков» Крис Финч сделал неожиданный ход, выпустив Джоша Минотта на три минуты, но ограничился лишь девятью игроками в ротации. Во второй четверти защита «Тимбервулвз» продолжала испытывать трудности, и «Буллз» завершили первую половину с впечатляющими 60% точности бросков, несмотря на то, что играли вторую встречу за два дня.

Никола Вучевич доминировал в атаке, реализовав 11 из 12 бросков за три четверти и набрав 25 очков. В третьей четверти «Миннесота» улучшила защиту, и несмотря на 34 очка «Буллз», отставание сократилось до пяти очков (95:90). Затем Эдвардс разогнался, попав 5 из 9 трёхочковых, и «Тимбервулвз» выиграли её со счётом 45:24 заключительную четверть, что хватило для общей победы.

«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз»

«Милуоки» наконец-то разорвал цепь из шести поражений, одержав долгожданную победу над одной из слабейших команд лиги — «Ютой». Начало встречи не сулило ничего хорошего для хозяев. До перерыва игра оставалась на равных, и «Бакс» уступали «Джаз» четыре очка.

В третьей четверти на первом плане вышли два ключевых игрока. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард шикарно проявили себя, что позволило гостевой команде одержать уверенную победу в этой четверти со счётом 31:16. Преимущество «Милуоки» росло с каждой минутой, и в заключительной четверти они завершили матч в своём стиле. Увидев долгожданный свет в конце туннеля, «Бакс» не сбавили обороты и в итоге добились убедительной победы — 123:100.

Адетокунбо набрал 31 очко и собрал 16 подборов, а Лиллард добавил 34 очка и семь передач. Для «оленей» эта победа стала своего рода настоящим спасением, хоть и была одержана против команды, которая пока не может найти свою игру.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Сан-Антонио» вернулся на родную арену с чёткой целью: прервать полосу из двух поражений, полученных в гостях. И «Спёрс» блестяще справились с этой задачей, одержав победу над «Портлендом» со счётом 118:105. Хозяева демонстрировали великолепную игру в нападении, реализуя 53,7% бросков с игры и 41% из-за дуги, забросив при этом 16 трёхочковых.

Высокий темп и отличная командная игра (35 результативных передач) стали залогом их успеха. В защите «Спёрс» сумели вовремя закрыть ключевые моменты и удержать преимущество на финишной прямой. «Блэйзерс» не смогли войти в рабочий ритм за пределами трёхочковой линии, реализовав лишь 28,1% из 32 попыток, хотя и использовали слабости в защите соперника для успешных атак в «краске».

Однако нападение хозяев оказалось слишком мощной. Балансировка состава сыграла ключевую роль, особенно благодаря запасным игрокам, набравшим 61 очко. Малаки Брэнэм и Келдон Джонсон внесли по 17 очков каждый. У хозяев самыми результативными стали Деандре Эйтон и Джерами Грант, набравшие по 21 очку, причём Эйтон оформил дабл-дабл с 10 подборами.

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