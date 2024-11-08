Рекламный баннер на паркете. «Лейкерс» любят Бронни больше, чем свои шансы на плей-офф?

Бронни Джеймс, начавший свою карьеру в «Лейкерс», скоро сделает очередные шаги в мире профессионального баскетбола. В эти выходные он дебютирует за «Саут-Бэй» в G-Лиге, где ему предстоит встретиться с «Солт-Лейк Сити Старз». Несмотря на недавнее появление в составе «озёрников» в начале регулярного сезона НБА, его путь к прочному месту в основном составе ещё далёк от завершения. Будем надеяться, что Джеймс-младший не забудет, что свобода действий в G-Лиге не равна свободе забрасывать мяч в лоток для мусора.

Выбранный под 55-м номером на драфте Бронни в университете Южной Калифорнии набирал в среднем 4,8 очка за матч. Однако «Лейкерс» решили дать ему шанс (по очевидным причинам — внимание, финансовые выгоды, удовлетворение определённых ожиданий), подписав с ним четырёхлетний контракт (с опцией команды на последний год). Этот шаг — скорее долгосрочная инвестиция в его потенциал и работу, которую предстоит выполнить, нежели ставка на мгновенные результаты. Немногие игроки второго раунда драфта могут похвастаться подобной возможностью.

При росте 188 см Бронни не обладает физическим превосходством своего отца, но уже демонстрирует хорошие игровые инстинкты и навыки, которые он неоднократно показывал в университетских играх. Вдохновлённый многолетним примером Леброна, он развил крепкую трудовую этику и стремление к самосовершенствованию. Тем не менее его роль в «Лейкерс» пока остаётся ограниченной, поскольку в борьбе за место в плей-офф команда предпочитает полагаться на опытных ветеранов.

Бронни Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Cole Burston/Getty Images

В G-Лиге Бронни получит шанс проводить больше времени на площадке, что позволит ему набраться практического опыта и привыкнуть к более высоким требованиям. План «Лейкерс» предполагает, что Бронни будет чередовать игры в основном составе и в «Саут-Бэй». Он сможет одновременно обучаться и адаптироваться к уровню НБА.

Попадание в ротацию основного состава будет зависеть от темпов развития навыков разыгрывающего, улучшения дриблинга и способности эффективно действовать в атаке. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик, вероятно, предоставит ему шанс проявить себя в матчах регулярки, если Бронни докажет свою готовность, но команда не собирается спешить с этим процессом.

Для «Лейкерс» подписание Бронни было скорее актом верности Леброну, который всегда мечтал сыграть вместе с сыном, нежели спортивным решением. Однако если Бронни не сможет проявить себя, это будет упущенной возможностью в важное межсезонье. Все эти разговоры о «долгосрочной инвестиции» звучат неплохо, но при таком подходе, возможно, «Лейкерс» стоит подписать контракт с одним из итальянских таксистов — они тоже любят болтать о баскетболе и делают это не хуже.