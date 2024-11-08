Реванш у чемпионов Единой лиги и игры «Локо» и «Зенита». Выходные будут огненные!

Матч недели в нашем баскетболе между ЦСКА и УНИКСом и ещё много чего интересного.

Четверть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уже позади, и команды окончательно вошли в ритм сезона, хотя делают это по-разному. Единственное неизменное — топ-4 составляют клубы из «большой четвёрки»: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В остальном же борьба за места в таблице остаётся захватывающей. На предстоящих выходных нас ждёт насыщенный тур, полный интересных матчей. Переходим к делу.

9 ноября, 14:00. УНИКС — ЦСКА

Михаил Беленицкий и Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Действующий чемпион Единой лиги ЦСКА в матче открытия сезона обыграл УНИКС (71:55). Армейцы также оказались сильнее казанцев в финале плей-офф прошлого сезона (4-1) и Суперкубке, который был за неделю до старта регулярного чемпионата — 2024/2025. Всего московский клуб победил в шести из последних семи очных встреч с УНИКСом после назначения Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера. Лидер этого сезона ЦСКА набрал великолепный ход. Команда уступила лишь «Нижнему Новгороду» в остросюжетной концовке с победной «трёшкой» Обри Доукинса и имеет в своём активе 10 побед. Также армейцы остановили, наверное, лучшую команду старта регулярки «Локомотив-Кубань». Краснодарский клуб шёл на серии из девяти побед, но именно красно-синие остановили «машиниста» Андрея Ведищева и его команду.

УНИКС не может похвастаться такими же впечатляющими результатами, как ЦСКА. В межсезонье команду покинул Ненад Димитриевич, который не только руководил её игрой, но и был главным скорером. Велимир Перасович попытался изменить ситуацию, возложив ответственность за организацию атак на Энтони Тэйлора и Дмитрия Кулагина. Этот план работает против команд вне топ-4, но не с такими соперниками, как ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». УНИКС уже потерпел поражение от каждого из своих главных конкурентов в этом сезоне. Смогут ли казанцы на своём домашнем паркете впервые за долгое время одержать победу над действующим чемпионом Единой лиги?

9 ноября, 16:00. «Парма» — «Пари Нижний Новгород»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК Парма Пермь Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Зак Наталл и Алекс Хэмилтон Фото: Единая лига ВТБ

Встреча команд с одинаковым результатом в Единой лиге — шесть побед при шести поражениях. Но «Пари Нижний Новгород» выше в турнирной таблице (пятое место) за счёт лучшей разницы набранных и пропущенных очков. «Парма» начала сезон не лучшим образом — 3-6. Впрочем, затем последовали три победы кряду над «Самарой», МБА-МАИ и «Локомотивом-Кубань», что уже придало сил подопечным Евгения Пашутина, ведь обыграть одного из лидеров Единой лиги, да ещё и в Краснодаре — дорогого стоит.

«Пари НН» после впечатляющего старта, который включал шесть побед и всего два поражения, переживает трудный период, потерпев четыре подряд поражения. Однако стоит отметить, что в этих матчах нижегородцы встречались с такими грандами, как «Локо», ЦСКА и УНИКС — лидерами Единой лиги. Не следует забывать, что команда Сергея Козина остаётся единственной, кто смог одолеть армейцев в этом сезоне. Возникает вопрос: сталкивается ли «Нижний» с серьёзными проблемами или это лишь временные трудности, которые вскоре будут преодолены? Ответ на этот вопрос даст предстоящий матч с «Пармой». Там и прояснится ситуация.

10 ноября, 14:00. «Астана» — «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Астана Астана Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Антониус Кливленд в матче с «Астаной» Фото: Единая лига ВТБ

Хозяева предстоящей встречи ни разу не победили в нынешнем розыгрыше Единой лиги. Клуб из Казахстана покинул последний легионер в составе Маркелл Джонсон, который в прошлом и нынешнем сезонах был одним из лучших разыгрывающих по средней результативности и эффективности. Связано это с тем, что в июле 2025 года в Казахстане должны принять законопроект, по которому спортивным клубам запретят платить легионерам деньги, полученные от государства. «Астана» же — государственный клуб. На фоне таких новостей Единая лига и вовсе может остаться без единственного зарубежного клуба в составе чемпионата. Но пока не будем о грустном.

«Астане» предстоит встретиться на домашней арене с одним из лидеров чемпионата — «Локомотивом-Кубань». Краснодарцы начали сезон блестяще, однако в последнее время столкнулись с серьёзными трудностями, потерпев три поражения подряд. Неудачи в матчах с такими командами, как ЦСКА и «Зенит», ещё можно объяснить, но встреча с «Пармой» стала по-настоящему провальной: подопечные Андрея Ведищева вели в счете на протяжении всего матча, но на последних двух минутах не смогли удержать преимущество в семь очков. Это было просто невероятно. Если клуб из Краснодара не реабилитируется за такое выступление в матче с «Астаной», к команде тренера-президента будут огромные вопросы у всех.

10 ноября, 15:00. «Автодор» — «Зенит»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Ксавьер Мун и Джамал Джонс Фото: Единая лига ВТБ

Саратовский «Автодор» после невнятного старта наконец-то нашёл свою игру. Клуб под руководством Миленко Богичевича одержал две победы подряд над «Астаной» и «Самарой» и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Единой лиги. В команде лидерские позиции занимают легионеры, как, в общем, и в большинстве других команд, но молодые таланты Виталиюс Пранаускис, Александр Петенев и Дмитрий Халдеев играют немаловажную роль в успехах «Автодора».

«Зенит» набрал уверенный ход, недавно обыграв «Локомотив-Кубань» в Краснодаре, что уже говорит о великолепной форме команды Хавьера Паскуаля. Сине-бело-голубые с каждым новым матчем смотрятся всё лучше, а оправившийся от травмы капитан Сергей Карасёв хоть пока до конца и не пришёл к оптимальным кондициям, но оставлять его одного на дуге никто в здравом уме не станет. Поэтому он в любом случае приносит пользу команде, стягивая на себя оборону.

Роль главной звезды клуба взял на себя Ксавьер Мун, американец справляется с этим на достойном уровне, руководя игрой команды и при этом ещё набирая львиную долю очков. «Зенит» проиграл лишь ЦСКА и «Локо» в этом сезоне, а с соперниками вне топ-4 разбирался очень уверенно. Увидим ли мы сенсацию от «Автодора» или же подопечные Паскуаля спокойно справятся с оппонентом?