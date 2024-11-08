Сербские чиновники знатно покутили на ОИ-2024. Теперь в бюджете многомиллионная дыра

Выступление сборной Сербии на Олимпийских играх 2024 года до сих пор в памяти и вряд ли в скором времени, если вообще когда-то, забудется. Балканцы подарили праздник всем любителям баскетбола и заставили с уважением говорить о себе весь спортивный мир. Оно и неудивительно. Полуфинальная встреча с американцами, которая для «звёздно-полосатых» должна была получиться если не лёгкой прогулкой, то, по крайней мере, лишь сложным препятствием на пути к титулу, превратилась в напряжённый триллер, за развязкой которого миллионы зрителей следили вплоть до самого конца.

Матч Сербия — США, без сомнения, будут пересматривать через многие годы. Те, кто увидел трансляцию в прямом эфире — настоящие везунчики. А тем, кто присутствовал на арене, просто сказочно повезло. Одними из таких счастливчиков стали сербские спортивные чиновники. Казалось бы, кому-кому, если не им. Однако время прошло, и наружу выплыли новые факты. И вот, несмотря на то что лето уже давно позади, в Белграде вновь стало жарко. Как оказалось, функционеры из Сербии к поездке в столицу Франции подошли более чем основательно.

Кажется, эти ребята себе ни в чём не отказывали. Иначе как объяснить дефицит более чем в 100 млн в бюджете федерации баскетбола страны. Слава богу, речь о сербских динарах. Но и это огромная сумма, особенно по меркам маленького балканского государства. € 854 628 (€ 609 000 лишь на одни билеты) — столько спустили чиновники, чтобы насладиться игрой своей команды на празднике спорта. Для небольшой страны это ПОЛНЫЙ КЛАПАС — именно с таким заголовком вышла одна из крупнейших сербских газет «Вечерние новости», подчёркнуто прописав два слова заглавными буквами.

О дефиците узнали после прихода нового руководства, решившего провести финансовую проверку работы прежних функционеров. Колоссальные траты пришлось как-то оправдывать. Но разве можно найти аргументы на расходование сотен тысяч на одни только билеты (напомним, это € 609 тыс.). Если верить прежним чиновникам, то эти деньги ушли на посещение матчей трёх сборных Сербии — шести игр мужской национальной команды (трёх — в Лилле, трёх — в Париже), четырёх игр женской сборной (трёх — в Лилле, одной — в Париже) и девяти встреч мужской сборной 3х3 в Париже.

Сборная Сербии по баскетболу, Олимпиада-2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но и это не всё — проверка выявила и другие многочисленные нелогичности в финансовых операциях. Как известно, сербы любят пошуметь и хорошо отдохнуть. После завоевания бронзовых медалей Никола Йокич и компания отправились в один из парижских ресторанов, где Джокер во всё горло заголосил «Проклятая Америка, и золото, которое сияет». А атакующий защитник Ваня Маринкович недавно признался, что после всё той же бронзы всё в том же ресторане сербы выпивали на протяжении восьми часов без перерыва. Как оказалось, переплюнуть сербских баскетболистов могут только сербские чиновники.

Известно, что деньги на билеты оплачивались через карту Федерации баскетбола Сербии, которая находилась у бывшего генсека. Имя генсека не называется. Но новое руководство хорошо известно: Небойша Чович сменил Предрага Даниловича на посту президента, а исполняющим обязанности генерального секретаря вместо Златко Болича был назначен Филип Сунтурлич. Новым генеральным секретарём, по сведениям Informer.rs, вскоре должен стать Драган Яковлевич, которому, очевидно, и нужно будет внимательнее следить за своей картой. Чем закончится громкое дело в Федерации баскетбола Сербии, мы непременно узнаем. А пока лишь констатируем, что любая история рано или поздно может выйти наружу. Хороший урок на будущее не только сербам, но и вообще всем.