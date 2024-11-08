В НБА насыщенный игровой день — сразу 13 игр!

«Лейкерс» подкосились в последних двух матчах. Чего ждать от Леброна Джеймса? LIVE

В субботу, 9 ноября, будет сыграно 13 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня и поделится всеми важными и интересными событиями, которые произойдут в запланированных встречах.

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НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

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