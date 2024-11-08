«Лейкерс» подкосились в последних двух матчах. Чего ждать от Леброна Джеймса? LIVE

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В НБА насыщенный игровой день — сразу 13 игр!
В субботу, 9 ноября, будет сыграно 13 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня и поделится всеми важными и интересными событиями, которые произойдут в запланированных встречах.
Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
- 8 ноября 2024
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