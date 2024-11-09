Россиянин в Америке на высоте! Дёмин ломает стереотипы о российских баскетболистах?

Университетская команда, в которой выступает наш 18-летний защитник, одержала вторую победу подряд. Егор снова стал ключевой фигурой!

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин продолжает впечатлять на американской арене NCAA. Играя за университет Бригама Янга (BYU), он уже достиг небольшого успеха, став первым новичком с 2023 года, который набрал более 20 очков в одной игре, повторив достижение Даллона Холла.

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Дёмин быстро освоился в американском баскетболе, показывая высокую результативность и лидерские качества. В сегодняшнем домашнем матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде он набрал 20 очков, сделал семь передач и собрал пять подборов, что действительно впечатляет.

Команда BYU уверенно начала сезон под руководством нового тренера Кевина Янга, одержав две победы подряд. Однако «Кугарз» столкнулись с серьёзным сопротивлением, особенно если учитывать точность гостей в бросках из-за дуги (39%). Несмотря на слабую реализацию трёхочковых, BYU доминировали в «краске», набрав 48 очков против 14 у соперника. Это позволило команде Янга удерживать преимущество бо́льшую часть игры, хотя калифорнийцы упорно сокращали разрыв благодаря игре Калеба Смита, который набрал 20 очков.

С первых минут на паркете выделяется игра Дёмина. В напряжённые моменты он уверенно забивал трёхочковые (хоть и вышло в итоге два из пяти), перехватывал инициативу и умело руководил атаками своей команды. Даже когда гости сокращали отставание, его возвращение на площадку восстанавливало контроль над игрой. Способность находить свободных партнёров и уверенные броски сделали его ключевой фигурой в победе.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Форвард Кэнон Кэтчингс также сыграл важную роль в матче, демонстрируя эффективную защиту и блокируя броски соперника. В отсутствие Даллона Холла Кэтчингс и Дёмин воплотили стремление команды к энергичной и атакующей игре, добавив остроты и уверенности на обоих концах площадки.

Уверенная игра в атаке позволила BYU создать преимущество в 17 очков, но Риверсайд не сдавался, сократив разрыв до семи очков за минуту до конца. Несмотря на ошибки в концовке, BYU удалось взять верх со счётом 86:80. Это вторая подряд победа университета Бригама Янга в текущем сезоне NCAA. Следующий матч BYU проведёт против Королевского университета Шарлотт в ночь на 14 ноября. Начало – в 5:00 мск.

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