Йокич опять сводит с ума своими цифрами. Никола вновь станет MVP — насколько это реально

«Денвер Наггетс» испытывает трудности на старте сезона, и без серьёзных изменений чемпионы двухлетней давности могут утратить статус реальных претендентов на титул. На фоне системных проблем команды сербу Николе Йокичу, возможно, впервые в карьере приходится выступать в роли суперзвезды, которая в одиночку ведёт команду вперёд. Это отчётливо видно по его статистике!

Статистика Николы Йокича на старте сезона-2024/2025: 28,9 очка (пятый результат в лиге), 11,3 ассиста (первый в лиге) и 13,2 подбора (первый в лиге).

Йокич уже несколько лет поражает своими показателями, но сейчас они выглядят просто невероятно. У него 1,6 перехвата и 1,1 блок-шота — и это у игрока, которого часто критикуют за оборонительные навыки.

Невольно задумываешься: неужели серб идёт на четвёртый MVP в карьере? Таким же количеством наград обладает, например, Леброн Джеймс. Впечатляет, правда?

Леброн Джеймс с наградой MVP (2013 год) Фото: Chris Trotman/Getty Images

Каждый раз, когда Никола получал MVP, появлялись критики этого решения. Стиль игры и характер серба не вписываются в традиционные представления о крутом игроке и звезде. Недавно Остин Риверс заявил, что Карл-Энтони Таунс — самый техничный бигмен лиги, а не Йокич. Нелюбовь к Николе повсеместна.

Два года назад все признали, что Йокич — лучший в мире. Некуда было деваться, ведь он выиграл чемпионство. Но стоило пройти одному сезону без титула, как внимание переключилось на новых игроков, а обыватели с удовольствием обсуждают кандидатуры на роль лица и главной звезды НБА. Однако сейчас эти разговоры кажутся глупыми. Никола остаётся лучшим игроком в мире уже несколько лет, и спорить с этим бессмысленно.

Никола Йокич в сезоне-2024/2025 Фото: Justin Tafoya/Getty Images

Но мы знаем, что награда MVP присуждается не лучшему игроку в принципе, а лучшему в конкретный сезон, причём выступающему в успешной команде. Если «Денвер» провалится и закончит сезон ближе к зоне плей-ин, Йокичу никакую награду не дадут.

Есть ещё такое понятие, как усталость от победителей. Чтобы снова и снова получать статуэтки, нужно удивлять голосующих чем-то новым, чтобы вокруг тебя был новый нарратив. Возможно, Николе придётся завершить сезон с трипл-даблом в среднем, чтобы получить MVP.

Сербу лично глубоко наплевать на всякие трипл-даблы, да и к награде «самому влиятельному баскетболисту», думаю, он относится прохладно. Но обстоятельства нынешнего сезона могут вынудить его показать ещё более мощную статистику — просто некуда деваться. И тогда шансы вполне реальны.

Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

Конечно, «Денвер» тоже должен собраться. Возможно, не удастся побороться за вершину Западной конференции, но отпускать «Оклахому» слишком далеко тоже не стоит. Иначе награда может достаться Шею Гилджес-Александеру. Хотя у него никогда не будет такой статистики, как у Николы. Но эксперты и журналисты жаждут новых историй и лидеров, и, если дать им хотя бы небольшой повод, они с удовольствием переключатся на новый объект внимания.

Как бы то ни было, получит Йокич MVP или нет, его самого и «Наггетс» должно волновать другое. Они не имеют права потратить очередной праймовый сезон лучшего игрока в мире зря. У «Наггетс» таких суперзвёзд будет немного, и нужно максимально использовать пребывание Йокича в команде. Если всё закончится только одним чемпионством, это будет разочаровывающе. Никола слишком легендарен. С одним перстнем он не сможет встать в один ряд с лучшими центровыми в истории, хотя по уровню своей игры он этого заслуживает.