«Особенный талант!» Игрой Егора Дёмина восхищаются все — от отца в России до фанатов в США

6 ноября Егор Дёмин дебютировал в лучшей студенческой лиге мира NCAA, а уже сегодня ему предстояла вторая встреча с более серьёзным соперником — Калифорнийским университетом в Риверсайде. Лёгкой прогулки не получилось, но это даже лучше, потому что российский баскетболист показал себя во всей красе в матче, где приходилось соперничать с очень подготовленными и хорошими оппонентами. В итоге команда Дёмина одержала победу со счётом 86:80, а наш игрок набрал 20 очков — лучший показатель в BYU, пять подборов и семь передач. «Чемпионат» уже разобрал игру Егора от начала и до конца, сейчас ознакомимся с тем, как баскетбольная публика, главный тренер университета Кевин Янг и сам 18-летний баскетболист отреагировали на матч с Риверсайдом.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Что Егор думает о своей и командной игре в матче с «Риверсайдом»?

После встречи Дёмина подкараулил Спенсор Линтон, который является одним из ведущих обозревателей BYU, и задал российскому баскетболисту несколько вопросов.

— Егор, чему научил вас матч, такой как сегодняшний, и чем он вам помог двигаться вперёд?

— Это была отличная проверка для нас после первой, можно сказать, лёгкой игры. Это был отличный опыт с точки зрения понимания уровня этой лиги. Да, у нас были некоторые трудности, но мы приспособились и нашли способ победить. Мне же нужно больше тренироваться над исполнением штрафных бросков (смеётся). Не буду врать, мне нужно тренироваться больше. Каждый нашёл для себя что-то в этой игре.

— Как вам удалось так хорошо действовать в «краске» в сегодняшнем матче?

— Было немного трудно играть в самом начале встречи против их дропа, потому что у них есть большие парни прямо возле кольца, нам приходилось выбирать, что же мы будем делать. Сперва я почувствовал, что мы не очень уверенно действуем в этом компоненте, но во время игры мы нашли способ, как разбираться с этим.

Егор Дёмин и Спенсор Линтон Фото: Кадр из трансляции

— Что сделал Риверсайд, чтобы доставить вам проблемы в обороне?

— Я бы сказал, что было недостаточно коммуникации. Спасибо поддержке трибун за это (улыбается), потому что мы даже не могли услышать друг друга и тренеров, но в любом случае вышло хорошо. Нам удалось приспособиться, и мы направили свою игру в нужное русло. У нас есть некоторые проблемы, но никто не идеален.

— После двух игр, как ты чувствуешь, что BYU делает лучше всего прямо сейчас?

— Делится мячом! Команда обладает по-настоящему отличной «химией», коммуникацией с тренером, напарниками, всеми сотрудниками. Да, просто играем в баскетбол так, как мы этого хотим. Честно, тренер делает свою работу, и его комбинации работают очень хорошо

— А что, по твоему мнению, команде необходимо исправить?

— Нам необходимо исправить некоторые моменты в защите, всё ещё нужно становиться лучше в обороне, чтобы быть уверенными в том, что мы можем соперничать с командами из конференции Big 12. Необходимо быть атлетичными, больше разговаривать и быть уверенными в том, что баскетбол в наших руках.

Кевин Янг главный тренер университета Бригама Янга «Он очень хорош. Набрать 20 очков и семь передач всего с двумя потерями в матче с очень сильной командой — это говорит о его эффективности. В последних двух играх он набирал очки с невероятной эффективностью. Он талантливый парень. Думаю, для него действительно полезно справляться с нагрузкой прямо сейчас, когда у нас не хватает игроков [на позиции разыгрывающего]. Считаю, он сделал несколько внушительных ходов, которые действительно помогли нам».

Мнения экспертов, СМИ и отца Егора

После настолько впечатляющего матча американские любители баскетбола не могли пройти мимо второго сверхуверенного выступления Дёмина в NCAA. Тем более во второй игре команде Егора противостоял серьёзный соперник, что показывает без преувеличения уровень российского игрока.

«Егор Дёмин сегодня вечером был похож на Пенни Хардуэя», — написал портал Hoop Herald.

«А вы… вы уверены в том, что в этом драфт-классе есть пять игроков лучше Егора?» — журналист The Athletic Тони Джонс.

«Егор Дёмин — обязательный к просмотру баскетболист. Он — особенный талант!» — спортивный ведущий в Юте Сэм Фарнсворт

«Егор Дёмин — потрясающий талант! За университетом Бригама Янга в этом году будет очень интересно наблюдать», — телеведущий и репортёр телеканала FOX Джон Фанта.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

«Чемпионат» поговорил с Владимиром Дёминым, отцом Егора, о впечатлениях после двух первых матчей сезона в NCAA, а также о роли нашего юного таланта в команде BYU.

«Впечатления положительные. Егор играет разнообразно и агрессивно. Уже на данный момент мы видим прогресс в определённых аспектах. Это значит, что идёт качественная работа. Роль Егора в команде ключевая, если не доминирующая. Но посмотрим, как будет строиться игра BYU, когда восстановятся от повреждений ещё три партнёра. Сейчас тренер использует Егора по максимуму, и это хорошо для всех. Я думаю, что роль лидера в этой команде он уже забрал», — сказал Владимир Дёмин.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Завершились лишь два матча из многих в этом сезоне. Профессионализм и умения 18-летнего Егора видны невооружённым взглядом, о нём уже говорят как об одном из претендентов на топ-10 драфта НБА 2025 года, а он, к слову, доказывает всё на деле. Верим в талант и трудолюбие Дёмина, он вырос в баскетбольной семье с правильными приоритетами, его отец Владимир всегда готов помочь советом, поэтому шансы на появление в НБА российского баскетболиста растут в геометрической прогрессии. Только удачи и полный вперёд!