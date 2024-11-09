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УНИКС — ЦСКА: результат матча регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги от 9 ноября, как сыграли и какой счёт, аналитика

ЦСКА снова сильнее УНИКСа. Казанцы упустили шанс на близость к лидерам
Андрей Антсон
ЦСКА снова сильнее УНИКСа
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Разбор главного матча месяца в Единой лиге.

УНИКС не лучшим образом начал сезон, и главный тренер команды Велимир Перасович сам признал, что его подопечные только набирают форму. Из-за этого казанский клуб будто отошёл на второй план, пока все обсуждали впечатляющую серию побед «Локомотива», звёздных легионеров «Зенита» и потрясающую игру действующих чемпионов из ЦСКА.

Именно армейцам УНИКС проиграл в первом матче Единой лиги, а затем допустил ещё несколько осечек, из-за чего казанцы отпустили лидеров вперёд. Однако в последние недели подопечные Перасовича стали играть лучше и приблизились к топ-3 в таблице. Поэтому было интересно, как сложится их очередная встреча с армейцами, тем более на своей домашней площадке.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
73 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 18, Найт - 14, Акун-Пёрселл - 11, Тэйлор - 11, Д. Кулагин - 10, Лабери - 5, Бако - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Комолов, Торопов, Платунов
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 19, Аврамович - 10, Жан-Шарль - 8, Астапкович - 7, Антонов - 6, Джекири - 4, М'Бай - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Карпенко, Абдулбасиров

Что касается составов, то сюрпризов не случилось. Джален Рейнольдс вышел на паркет с первых секунд, в отличие от предыдущего матча, а Андреас Пистиолис снова попробовал сочетание Алексы Аврамовича и Мело Тримбла со старта. Однако по первому отрезку игры стало очевидно, что тактический план греческого специалиста оказался лучше, чем у Перасовича.

ЦСКА не позволял УНИКСу проникать внутрь, вынуждая игроков раз за разом выполнять сложные трёхочковые броски. Армейцы прекрасно знают, что казанцы куда более эффективны в двухочковых бросках, чем в дальних. Таким образом, москвичи почти сразу оформили комфортное преимущество в счёте.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Если говорить об атаке ЦСКА, то здесь блистали Мело Тримбл и Каспер Уэйр. В этом сезоне у армейцев так получается, что Аврамович, выходя со скамейки, становится лучшим игроком встречи, а когда выходит в старте, порой выглядит немного блёкло. Так случилось и в этот раз, хотя назвать игру серба плохой точно нельзя. А вот Уэйр буквально выходит на свою лучшую форму, исполняя роль «лучшего шестого». Очень интересно, на каком сочетании в итоге остановится Пистиолис, или он продолжит ротировать своих ярких защитников от матча к матчу.

ЦСКА контролировал всю первую половину игры, и в один момент казалось, что они могут оторваться очень далеко. Но ветераны УНИКСа, такие как Маркос Найт и Джален Рейнольдс, не позволили этому случиться и вели своих партнёров за собой. Вот что значит чемпионская ДНК.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Маркос Найт был незаменим в этом матче, став ключевым игроком для УНИКСа и проведя на площадке целых 36 с половиной минут. Это, конечно, не совсем обычная ситуация, но Маркос справился с задачей блестяще, особенно с учётом того, что ему 35 лет.

Во второй половине игры казанские трибуны оживились, и это придало хозяевам сил. УНИКС поймал кураж: трёхочковые полетели в кольцо, а защита работала на полную мощность. Посмотрите, как активно подопечные Перасовича сдваивались на Уэйре, не давая ЦСКА провести ни одной размеренной атаки. Игра выравнялась.

Игроки УНИКСа сдваиваются на Каспере Уэйре

Игроки УНИКСа сдваиваются на Каспере Уэйре

Фото: Кадр из странляции

Однако можно ли назвать этот отрезок систематической игрой? Скорее, это были эмоции и поддержка домашних трибун. Когда страсти улеглись и энергия иссякла, армейцы вновь взяли инициативу и подошли к заключительным минутам с небольшим преимуществом.

В концовке обе команды продемонстрировали, почему они считаются лучшими оборонительными коллективами Единой лиги — набрать очки было крайне сложно. Девон Акун-Пёрселл взял на себя роль лидера в нападении у УНИКСа, словно пытаясь реабилитироваться за промахи в концовке прошлого матча между этими клубами. Однако его индивидуальные действия не помогли казанцам перехватить инициативу.

УНИКС вряд ли опустится ниже четвёртого места — полуфинал практически обеспечен благодаря сильному составу. Но надеяться на чемпионство могут только самые оптимистичные болельщики команды. Когда вся система игры зависит от 35-летнего баскетболиста, вынужденного играть почти без отдыха, это свидетельствует о кризисе. Очевидно, что нужны изменения, но вряд ли их удастся провести до следующего межсезонья. А ЦСКА тем временем оформил седьмую победу подряд и продолжает возглавлять таблицу.

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