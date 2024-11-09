ЦСКА снова сильнее УНИКСа. Казанцы упустили шанс на близость к лидерам

УНИКС не лучшим образом начал сезон, и главный тренер команды Велимир Перасович сам признал, что его подопечные только набирают форму. Из-за этого казанский клуб будто отошёл на второй план, пока все обсуждали впечатляющую серию побед «Локомотива», звёздных легионеров «Зенита» и потрясающую игру действующих чемпионов из ЦСКА.

Именно армейцам УНИКС проиграл в первом матче Единой лиги, а затем допустил ещё несколько осечек, из-за чего казанцы отпустили лидеров вперёд. Однако в последние недели подопечные Перасовича стали играть лучше и приблизились к топ-3 в таблице. Поэтому было интересно, как сложится их очередная встреча с армейцами, тем более на своей домашней площадке.

Что касается составов, то сюрпризов не случилось. Джален Рейнольдс вышел на паркет с первых секунд, в отличие от предыдущего матча, а Андреас Пистиолис снова попробовал сочетание Алексы Аврамовича и Мело Тримбла со старта. Однако по первому отрезку игры стало очевидно, что тактический план греческого специалиста оказался лучше, чем у Перасовича.

ЦСКА не позволял УНИКСу проникать внутрь, вынуждая игроков раз за разом выполнять сложные трёхочковые броски. Армейцы прекрасно знают, что казанцы куда более эффективны в двухочковых бросках, чем в дальних. Таким образом, москвичи почти сразу оформили комфортное преимущество в счёте.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Если говорить об атаке ЦСКА, то здесь блистали Мело Тримбл и Каспер Уэйр. В этом сезоне у армейцев так получается, что Аврамович, выходя со скамейки, становится лучшим игроком встречи, а когда выходит в старте, порой выглядит немного блёкло. Так случилось и в этот раз, хотя назвать игру серба плохой точно нельзя. А вот Уэйр буквально выходит на свою лучшую форму, исполняя роль «лучшего шестого». Очень интересно, на каком сочетании в итоге остановится Пистиолис, или он продолжит ротировать своих ярких защитников от матча к матчу.

ЦСКА контролировал всю первую половину игры, и в один момент казалось, что они могут оторваться очень далеко. Но ветераны УНИКСа, такие как Маркос Найт и Джален Рейнольдс, не позволили этому случиться и вели своих партнёров за собой. Вот что значит чемпионская ДНК.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Маркос Найт был незаменим в этом матче, став ключевым игроком для УНИКСа и проведя на площадке целых 36 с половиной минут. Это, конечно, не совсем обычная ситуация, но Маркос справился с задачей блестяще, особенно с учётом того, что ему 35 лет.

Во второй половине игры казанские трибуны оживились, и это придало хозяевам сил. УНИКС поймал кураж: трёхочковые полетели в кольцо, а защита работала на полную мощность. Посмотрите, как активно подопечные Перасовича сдваивались на Уэйре, не давая ЦСКА провести ни одной размеренной атаки. Игра выравнялась.

Игроки УНИКСа сдваиваются на Каспере Уэйре Фото: Кадр из странляции

Однако можно ли назвать этот отрезок систематической игрой? Скорее, это были эмоции и поддержка домашних трибун. Когда страсти улеглись и энергия иссякла, армейцы вновь взяли инициативу и подошли к заключительным минутам с небольшим преимуществом.

В концовке обе команды продемонстрировали, почему они считаются лучшими оборонительными коллективами Единой лиги — набрать очки было крайне сложно. Девон Акун-Пёрселл взял на себя роль лидера в нападении у УНИКСа, словно пытаясь реабилитироваться за промахи в концовке прошлого матча между этими клубами. Однако его индивидуальные действия не помогли казанцам перехватить инициативу.

УНИКС вряд ли опустится ниже четвёртого места — полуфинал практически обеспечен благодаря сильному составу. Но надеяться на чемпионство могут только самые оптимистичные болельщики команды. Когда вся система игры зависит от 35-летнего баскетболиста, вынужденного играть почти без отдыха, это свидетельствует о кризисе. Очевидно, что нужны изменения, но вряд ли их удастся провести до следующего межсезонья. А ЦСКА тем временем оформил седьмую победу подряд и продолжает возглавлять таблицу.