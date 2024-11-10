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Трагедия Делонте Уэста: бывшего баскетболиста НБА снова задержали, а суд состоится в январе 2025 года

Когда-то миллионер — теперь в наручниках. НБА поддерживает многих, но этот не нуждается
Артемий Берстенев
Когда-то миллионер — теперь в наручниках
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Делонте Уэст, игравший одно время с Леброном Джеймсом, снова оказался вовлечён в судебные разбирательства.

Некогда баскетболист Делонте Уэст снова отличился не с хорошей стороны. В этот раз он был задержан в Вирджинии за нарушение запрета на нахождение в определённом месте. Окружная полиция подтвердила, что 41-летний экс-баскетболист отказался покинуть запрещённую для него зону около Хантингтона.

А чем до этого «отличился» Уэст?
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По данным TMZ, Уэста задержали 2 ноября после получения ордера на арест, основанного на видеозаписях с места происшествия. Его взяли возле станции метро в Хантингтоне и выпустили под залог в $ 1 тыс. на следующий день. Судебное разбирательство запланировано на январь.

Карьеру в НБА Уэст завершил в 2012 году, заработав более $ 16 млн. В те годы он был одним из заметных игроков лиги, выступал за «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом. Его последний сезон в «Далласе» должен был стать новым витком в карьере, но сложные отношения с руководством команды и постоянные проблемы со здоровьем не оставили шансов для возвращения на площадку. С тех пор его жизнь пошла по наклонной, и бесконечные проблемы с законом стали регулярной темой новостей.

Проблемы Делонте начались ещё во время игровой карьеры, когда ему поставили диагноз «биполярное расстройство». Но Уэст неоднократно отвергал это заключение, хотя его поведение говорило об обратном. В 2009 году он был задержан полицией с тремя единицами огнестрельного оружия, спрятанными в одежде. Суд обязал его пройти психиатрическую экспертизу и назначил общественные работы.

Делонте Уэст, сезон-2012/2013

Делонте Уэст, сезон-2012/2013

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

С тех пор положение только ухудшалось. В последние годы Делонте часто попадал в неприятные ситуации — от нарушения условий освобождения до обвинений в непристойном поведении и употреблении алкоголя. В июне этого года, например, его госпитализировали после того, как полиция нашла его без сознания. Лишь после повторного применения специального препарата Уэст пришёл в себя, а затем его доставили в центр содержания под стражей.

Несмотря на попытки старых товарищей и тренеров помочь ему — в том числе на усилия бывшего одноклубника Джамира Нельсона и тренера Фила Мартелли — Уэст продолжает скатываться на социальное дно. Когда-то он был звездой в студенческой команде Сент-Джозефа, и казалось, что у него впереди блестящее будущее в НБА. Но реальность оказалась куда жёстче.

Ещё больше материалов автора можно найти в его телеграм-канале — «Данк на завтрак».
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